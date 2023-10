Editores, músicos y autores: la presencia argentina en la Feria del libro de Frankfurt

El Cónsul General Roberto Diez y la Directora de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina, Paula Vázquez, durante la inauguración del stand argentino en Frankfurt

El stand argentino que se encuentra en el pabellón internacional 5.0 de la feria del libro de Frankfurt, fue inaugurado el pasado 18 de octubre por el Cónsul General Roberto Diez, la Directora de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina Paula Vázquez y la subdirectora de la Feria Marifé Boix García. En su discurso previo al brindis, Vázquez destacó el compromiso del Estado argentino con la promoción de la cultura, a pesar de estar transitando un año de grandes dificultades. Dicho compromiso se ve reflejado en el apoyo con recursos concretos a las editoriales para que puedan estar presentes y generar nuevas estrategias de visibilidad para la literatura argentina.

Te puede interesar: ¿Esto lo escribió una máquina? Rushdie y otros escritores polemizaron sobre el rol de la IA en la literatura

“Todos los que estamos acá sabemos que entre libros se vive mejor” señaló “hoy más que nunca los libros pueden ser una herramienta para la esperanza”. Por último afirmó “Porque para hacer un gran país hay que hacer grande su cultura, defender la cultura es defender la vida en comunidad.” Después del corte de cinta, se ofreció bebidas y comida típica argentina a los profesionales del mundo editorial que se acercaron a brindar, entre los que se encontraba Ezequiel Martínez, Director de Fundación El Libro.

Ese mismo día, y para finalizar la primera jornada de la feria, se llevó adelante en el Frankfurt International Stage la primera presentación en vivo de The Hof. Se trata de una serie de entrevistas llevadas adelante por el periodista Félix Zeltner y musicalizadas por el dúo del tucumano Darío Acosta Tech y la norteamericana Eleanor Dubinsky. En esta ocasión la entrevista se realizó por primera vez con público en vivo y los invitados fueron Yulia Kozlovets (Directora, Book Arsenal Festival de Ucrania) y Simón de Jocas (Presidente y dueño de Editions Les 400 coups, de Canadá). Además de interpretar la música que ya es marca registrada del encuentro, los músicos acompañaron las transiciones de la emotiva conversación y cerraron el encuentro con su interpretación de “Imagine” de John Lennon.

Darío Acosta Tech musicalizó la jornada

Dario Acosta Tech contó que la elección de esta última canción surgió a partir de los tiempos convulsionados que se están viviendo a nivel mundial. Para finalizar, Acosta Tech y Dubinsky brindaron un pequeño concierto con repertorio internacional que contó con canciones en español, portugués, inglés, francés y ucraniano. “Fue muy interesante ver la reacción de la gente al encontrarse con un evento tan diferente a todo lo demás que sucede en la feria.”

Te puede interesar: Exposiciones y ediciones de coleccionista conmemoran el 400° aniversario del Primer Folio de Shakespeare

El músico tucumano radicado en Nueva York contó algunas particularidades del pequeño pero emotivo recital: “Algunos pasaban y se detenían a escuchar, otros iban caminando y bailando. Para nosotros fue una experiencia muy linda y esperamos que vuelvan a invitarnos el año que viene.”. A poco tiempo de haber finalizado la grabación de su nuevo disco en los Estudios Doctor F en Buenos Aires, Acosta Tech volvió a subirse a un escenario internacional para interpretar con su guitarra criolla su original estilo que fusiona el jazz con el folklore.

La Feria del Libro de Frankfurt concluye este domingo 22 de octubre

A ese mismo escenario se subieron este sábado los autores María Eugenia Almeida y Sebastián Martínez Daniell, quien reemplazó a Pedro Mairal (a último momento no pudo viajar a Frankfurt). La charla fue moderada por la agente literaria alemana Nicole Witt y en ella se reflexionó sobre la literatura argentina contemporánea. Infobae Cultura conversó con Almeida sobre sus expectativas frente a su primera participación en Frankfurt. “Quiero hacer hincapié en la heterogeneidad de gran calidad de la literatura argentina. De hecho si me preguntas por los escritores que más me gustan de Argentina, los primeros nombres que se me vienen a la cabeza son personas contemporáneas.” sostuvo. Además destacó las numerosas iniciativas que existen para favorecer la lectura y expresó el deseo de que, en tiempos en que puede cambiar el panorama político, se cuiden especialmente las políticas públicas que tengan que ver con la democratización del acceso.

Te puede interesar: César Bisso: “Este sistema perverso no teme del poeta, sino del poema”

Como lectora, María Eugenia Almeida se mostró deslumbrada con la feria por la posibilidad de ver libros publicados en otros países como Bulgaria o Malasia, a los que no llegaría de otra manera. “Me parece que estos lugares son ideales para compartir miradas diferentes” concluyó. La última novela de Almeida, Desarmadero, fue uno de los títulos elegidos para integrar el catálogo Argentina Key Titles. Se trata de una novela negra que funciona como una radiografía social ya que cuenta historias de personas pequeñas y grandes, hermanos, amantes, madres e hijas, que se ven arrastrados al vórtice del crimen y la corrupción del que no hay escapatoria.

Como parte de su viaje a Alemania, Almeida y Martínez Daniell participarán también de dos actividades a realizarse en la Universidad de Colonia: el lunes 23 llevarán adelante una “Jornada de Literatura Argentina”, abierta a todos los estudiantes, y el martes 24 un taller de escritura para los alumnos del profesorado de castellano. Las actividades contarán con la presencia de Nazareno Muñoz, Cónsul de la República Argentina en Bonn; Paula Vázquez, Directora de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina; y Wolfram Nitsch, Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Colonia.

"Todos los que estamos acá sabemos que entre libros se vive mejor", afirmó Paula Vázquez, Directora de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina

La presencia de las cinco editoriales seleccionadas por convocatoria abierta (Riderchail, Tenemos las máquinas, FERA, Entropía y Mardulce) y de María Eugenia Almeida, forman parte del Plan Libro llevado adelante desde la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería. Diego Lorenzo, uno de los responsables, hizo especial énfasis en la importancia de la continuidad de estas iniciativas culturales que desde hace años están favoreciendo la internacionalización de la cultura argentina: con el Programa Sur ya se financianciacion las traducciones de 1.672 obras, de 52 países distintos y en 50 idiomas y con Bibliodiversa y Argentina Key Title se catalogaron cerca de 500 obras de manera bilingüe, con derechos promovibles a todos los idiomas y promovidos por las embajadas. “El secreto es la continuidad e ir adquiriendo cierto espesor en la oferta. Interrumpir eso es interrumpir trabajos de procesos históricos, y volver a foja cero implica casi lo mismo que no haber estado nunca” sostuvo.

[Fotos: Alex Korolkovas; prensa Frankfurter Buchmesse]