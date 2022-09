Murió el filósofo Silvio Maresca, ex director de la Biblioteca Nacional

Silvio Maresca

El filósofo, investigador y docente universitario Silvio Maresca, quien fue titular de la biblioteca Nacional entre 2002 y 2003, durante la gestión de Eduardo Duhalde, y formó parte del directorio del Fondo Nacional de la Artes en los noventa, falleció hoy a los 77 años en Buenos Aires, confirmaron desde esa institución.

“Con profundo pesar y enorme pena, el Fondo Nacional de las Artes comparte la triste noticia del fallecimiento de Silvio Maresca, reconocido filósofo y pensador del movimiento nacional, quien fuera integrante del directorio en el período 1989 -1992″, tuiteó la entidad.

Silvio Juan Maresca fue licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor en universidades estatales y privadas, centró su enseñanza en grupos de estudio privados y dirigió proyectos de investigación para el Conicet y la Universidad Kennedy.

El Instituto Rosas lamentó su muerte por Twitter y destacó su obra. Entre otros ensayos, citó Nietzsche y la Ilustración y Perón y la filosofía. Otros títulos de su autoría son Ética y poder en el fin de la historia, En la senda de Nietzsche, Verdad y cultura. Las Consideraciones intempestivas de F. Nietzsche, y F. Nietzsche: verdad y tragedia.

La Biblioteca Nacional, en tanto, comunicó en su sitio web que “lamenta su deceso y acompaña a sus familiares”.

“Talentoso filósofo” y “polémico pensador”, además de “controvertido intelectual”, son algunas de las definiciones que se repiten en las redes sociales sobre Maresca, ex director además de las Bibliotecas porteñas.

“Mi gran miedo es la muerte. Como no soy religioso, entonces no sé cómo va a ser eso. No creo en la vida de ultratumba. Me produce vértigo el nunca más, la desaparición absoluta”, había escrito en un artículo publicado por el diario La Nación en mayo de 2003, cono motivo de haber sido nombrado director de la Biblioteca Nacional en marzo de 2002.

“Asumí el cargo con dos ideas fundamentales -le contó en aquel momento al diario Clarín-: intentar aproximar la Biblioteca Nacional a las bibliotecas más evolucionadas del mundo y convertirla en caja de resonancia de un debate intelectual. ¿Con qué objetivo? Con el de pensar la Patria”.

Fuente: Télam

SEGUIR LEYENDO