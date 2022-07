Agustina Bazterrica y el premio Itaú de cuento digital: “Quiero ser sorprendida”

Agustina Bazterrica (Foto: Denise Giovanelli)

“Ganar un concurso no garantiza que seas buen escritor, y viceversa. Hay gente que me dice que no ganó ningún concurso y no había mandado a ninguno. Manden, anímense y sigan escribiendo, tratando de hacerlo cada vez mejor. Cada texto es un nuevo desafío”, dijo Agustina Bazterrica en diálogo con la socióloga y crítica literaria Eugenia Zicavo.

El diálogo ocurrió en el marco de la convocatoria a la duodécima edición al Premio Itaú de Cuento Digital, coordinado por la productora cultural UnaBrecha, en donde la premiada autora argentina de novelas de terror comparte jurado con sus colegas Mercedes Estramil (Uruguay) y Sebastián Ocampos (Paraguay).

La convocatoria para participar de este certamen literario cierra en agosto: el jueves 4 concluye el plazo para los mayores de 18 años de la Categoría General, mientras que la Sub-20 para estudiantes de nivel secundario de hasta 20 años, cierra el miércoles 24. En la categoría general los tres primeros cuentos premiados recibirán 2.000, 1.000 y 500 dólares respectivamente y, en la categoría Sub-20, el cuento destacado obtendrá una orden de compra por un dispositivo móvil. Además, los cuentos publicados en la Antología Internacional de ambas categorías recibirán una tablet. Asimismo, habrá premios otorgados por las organizaciones aliadas y órdenes de compra para equipamiento multimedial de hasta $300.000 para las escuelas argentinas destacadas, además de dispositivos móviles para los educadores argentinos con más estudiantes seleccionados para ser publicados.

Eugenia Zicavo: Conozco a Agustina desde hace más de una década, por un ciclo que ella organizaba, “Siga al conejo blanco”. Después la conocí como autora, cuando ganó el premio Clarín por su novela Cadáver exquisito; un libro con una premisa muy potente del que soy muy fan. Quería preguntarte por esa experiencia: ¿Cómo fue haber ganado ese premio?

Agustina Bazterrica: Antes de ganar el Premio Clarín, había ganado más de treinta premios, entre ellos el Premio Municipal. Creo que uno tiene que ser estratégico y pensar qué es lo que quiere: si es ganar plata, si es publicar, si es reconocimiento. A partir de eso, empezar a mandar. A mí lo que me pasaba en un principio era que mandaba todo a todos lados, a los premios chicos y a los más grandes. Con el tiempo me fui dando cuenta que es importante guardar algunos cuentos para las convocatorias más grandes.

Eugenia Zicavo: ¿Cómo decidís qué cuento va para cada tipo de concurso?

Agustina Bazterrica: Quizás tiene que ver con qué cuento te parece mejor, es bastante subjetivo. Mandar no implica que el cuento vaya a ganar, las variables son tantas a la hora de elegir un ganador. Lo digo como jurado y como participante: el mismo cuento en un concurso puede no sacar nada y en otro ganar ¿Cuál es la variable? Y, por ahí había mejores cuentos en uno, o los jurados preferían otra cosa. Como jurado me pasó de considerar que un libro de cuentos era muy bueno, y al resto del jurado no le pasó nada con ese mismo texto.

Eugenia Zicavo: Nosotras fuimos jurado juntas y sabemos que la arbitrariedad y el gusto personal de los integrantes es importante. A mí me pasó que tenía un favorito y no le gustaba a nadie. Tenemos criterios distintos como lectores.

Agustina Bazterrica: Yo perdí muchos más concursos de los que gané. Me presenté a millones, y perdí casi todos. Es un trabajo presentarse. En mi época había que mandar un sobre por correo, ahora el mail es mucho más fácil. Inclusive podes presentar un gran cuento y no sacar nada. Ganar no garantiza ser un gran escritor, y perder no garantiza no serlo. Ganar sí da visibilidad, alcance. Algo importante, quizás una obviedad, es que hay que respetar las bases. Yo no las respetaba al principio, quizás porque de adolescente tenía un ego hiperinflado y pensaba que mi obra iba a ganar igual. Obvio que quedaba descalificada.

Eugenia Zicavo: Y como parte del Jurado del Premio Itaú de Cuento Digital, que tiene estos cuentos con formatos que expanden las fronteras del cuento tradicional ¿Qué te dan ganas de leer?

Agustina Bazterrica: A mí me interesa cómo está encarado el tema, si hay algo en el registro que me interpela. Lo ideal con un cuento sería que me atrape desde la primera línea hasta la última, y eso tiene que ver con un montón de cuestiones. Después hay ciertas cuestiones básicas, como la verosimilitud: me podes hablar de elfos o de Drácula, pero la lógica interna de la obra tiene que ser respetada. Un plus de este premio, es que cada cuento va a tener una devolución escrita por alguien que tiene experiencia leyendo. No suele pasar en los concursos, y es parte del entrenamiento recibir devoluciones y críticas.

Eugenia Zicavo: Este premio tiene una consigna que te invita a jugar con otros lenguajes que no sean la palabra escrita. Me hace acordar un poco de los libros de Elige tu propia aventura. Recuerdo con mucho cariño Dentro del ovni 5440 porque era un chiste: nunca podías llegar al final feliz salvo que te equivocaras de página y llegaras a una que decía “No sé cómo has llegado hasta aquí, pero bienvenido”. Siempre me gustó esa sorpresa, y este tipo de formato es ideal para hacer conversar la obra con otros universos. ¿Te imaginas o esperas algo en particular de los cuentos que incorporen formatos digitales?

Agustina Bazterrica: Espero que haya algo con hipervínculos e imágenes, o alguna app. No me lo puedo imaginar, pero puede ser que alguien lo haga. También pienso que con el celular se puede grabar y hacer vínculos con eso, o abrirse cuentas en redes sociales. Quiero ser sorprendida.

* Los interesados en participar de este concurso literario pueden ingresar a premioitau.org donde encontrarán las bases y condiciones, el formulario de inscripción y respuestas a las preguntas frecuentes.

