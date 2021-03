80 años sin Virginia Woolf: 5 libros imperdibles para conocer a la gran autora británica

Virginia Woolf

Nacida bajo el nombre de Adeline Virginia Stephen en Londres el 25 de enero de 1882, Virginia Woolf es una de las escritoras más importantes y potentes de la historia. Se ganó su lugar a fuerza de inteligencia, creatividad y literatura. Y murió de forma trágica: el 28 de marzo de 1941 se puso su abrigo, llenó sus bolsillos con piedras y se lanzó al río Ouse cerca de su hogar, donde se ahogó. Su cuerpo fue encontrado casi un mes después.

Hoy, a ochenta años de su muerte, la mejor forma de homenajearla y recordarla es leyendo sus libros. Pero, ¿qué leer de esta autora británica, considerada una de las más destacadas figuras, no sólo del modernismo anglosajón del siglo XX, sino del feminismo internacional? ¿Por dónde empezar? A continuación, cinco obras imperdibles para conocer mejor su imaginario literario, su pensamiento intelectual y la elegancia de su estilo.

La señora Dalloway

En 1925, cuando Woolf tenía 43 años, se publica esta novela donde detalla un día en la vida de Clarissa Dalloway en la Inglaterra posterior a la Primera Guerra Mundial. Todo transcurre en un día, mientras la protagonista realiza los los preparativos para una fiesta que va a ofrecer esa noche, sin embargo la narración va hacia atrás y hacia adelante y se introduce en la mente de varios personajes.

Debido a su similitud estilística, muchos creen que La señora Dalloway es una respuesta al Ulises de James Joyce, libro que Woolf elogió en sus escritos, considerada por muchos la gran obra del siglo XX. La revista Time incluyó la novela en su lista de 100 mejores novelas en lengua inglesa entre 1923 y 2005. Quizás estemos en presencia del libro más conocido de Woolf. Fue adaptada al cine por Michael Cunningham y Stephen Daldry en Las horas, basada en la novela del mismo nombre escrita por Cunningham.

Al faro

Dos años después llega Al faro, cuyo título original en inglés es To the Lighthouse: quinta novela de Virginia Woolf, considerada un hito del alto modernismo. El texto, centrado en la familia Ramsay y sus visitas a la isla de Skye en Escocia entre 1910 y 1920, se mueve en el tiempo y explora la psicología de los personajes. Para muchos es difícil de seguir debido al poco diálogo y las pocas acciones que tiene. Lo más interesante está en las observaciones que realiza.

Orlando: una biografía

Para 1928, tras haber publicado La señora Dalloway y Al faro, Woolf ya es leída con suma atención por la crítica, sobre todo cuando publica Orlando: una biografía. La editorial que se encargó de su publicación, Hogarth Press, pertenecía al matrimonio de Virginia y Leonard Woolf. Es una obra en parte biográfica, basada en la vida de una de las amantes de Woolf: Vita Sackville-West. Es el libro que, en vida de la autora, cosechó mayor éxito.

Fue traducida al español por Jorge Luis Borges y llevada al teatro en varias ocasiones. En el cine, Sally Potter rodó una notable versión en 1992 con Tilda Swinton como Orlando y Quentin Crisp como la reina Isabel I. Hay temas tabúes para su tiempo como la homosexualidad, la sexualidad femenina, el papel de la mujer en la literatura en particular y en la sociedad en general. Es también un preciso y notable registro de época.

Las olas

La novela más experimental de Woolf lleva el título de Las olas y se publicó en 1931. Está formada por seis soliloquios, uno por cada personaje: Bernard, Susan, Rhoda, Neville, Jinny y Louis. Hay, además, un séptimo persona, Percival, que nunca habla por sí mismo. Aquí la autora explora el papel de la “ética de la educación masculina”. En una encuesta de 2015 realizada por la BBC, Las olas se consagró como como la decimosexta “novela británica más grande jamás escrita”.

Tres guineas

Uno de sus últimos libros, Tres guineas, se publicó en 1938. No es de ficción, sino que aquí se observa la parte más ensayística, más intelectual de Virginia Woolf. Su objetivo inicial fue hacer una “novela ensayo”: quería atar los cabos sueltos de su célebre Una habitación propia (o “Un cuarto propio”) y crear un libro que narre historias y luego exponga sus puntos de vista sobre la guerra y las mujeres en ambos tipos de escritura. Pero el plan no resultó.

Entonces decidió separar las dos partes. La de ficción fue Los años, muy exitosa en sus años, y la de no ficción fue Tres guineas. En respuesta a una carta en la que se le pedía su opinión sobre cómo evitar la guerra, la autora británica realiza un profundo análisis de la discriminación de la que es víctima la mujer. El ensayo responde a tres preguntas: ¿cómo se debe prevenir la guerra de forma pacifista?; ¿por qué el gobierno no apoya la educación de las mujeres?; y ¿por qué no se permite a las mujeres participar en un trabajo profesional?





