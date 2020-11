El fútbol, el héroe, el mito: 10 libros que retratan a Maradona en todo su esplendor

Murió Diego Armando Maradona. Con esas palabras, lanzadas en el mar de las red social, el mundo se enteró del fallecimiento de una de las personalidades más trascendentes que dio Argentina y amado por millones en todo el planeta.

No se trata de un simple jugador de fútbol, Maradona es mucho más que eso. Es tanto más que no alcanzan los cientos de libros escritos sobre él para entender el volumen de su figura y de las pasiones que ha despertado y seguirá despertando.

Sin embargo, la literatura ha conseguido dar cuenta de todo eso, se ha acercado a eso que llamamos la “fascinación maradoniana”. Para quienes se pregunten quién fue Maradona y qué dejó, en las páginas de los títulos que enumeramos a continuación podrán encontrar alguna respuesta.

Yo soy el Diego (...de la gente)

Publicado en 2006 por Planeta, este libro es la biografía canónica de Maradona. “A veces pienso que toda mi vida está filmada, que toda mi vida está en las revistas. Y no es así, ¿eh?, no es así. Hay cosas que están sólo acá adentro, en mi corazón, y que nadie sabe”, dice en primera persona.

Ese tono tiene este libro: textos narrados por el protagonista porque quién conoce la historia de Maradona mejor que él mismo y quién se animaría a interpretar qué pasaba por su cabeza antes de dormir en una piecita de dos por dos, en Fiorito, acompañado por sus siete hermanos, quién osaría afirmar cuál fue su mayor alegría y su peor tristeza. Sólo el mismo Diego.

“Empiezo este libro en La Habana. Por fin me decidí a contar todo. No sé, pero siempre me parece que quedan cosas por decir. ¡Qué raro! Con todo lo que ya dije, no estoy seguro de haber contado lo importante, lo más importante”, comienza este libro imprescindible.

Todo Diego político

Todo Diego político es el último libro que se escribió sobre Maradona. Lo editó Síncopa, siendo este su primer título. No es un libro sobre fútbol ni tiene ansias biográficas. Son diez ensayos que analizan, diseccionan e indagan los sentidos que despliega el mejor jugador de todos los tiempos más allá del fútbol.

Los diez textos son argumentativos, históricos, sociológicos y filosóficos y están escritos por diez mujeres: Natalia Torres, Águeda Pereyra, Carina González, Javiera Pérez Salerno, Yanina Safirsztein, Florencia García Alegre, Ayelén Zabaleta, Sofía Ferro, Lorena Álvarez y Bárbara Pistoia, editora del libro.

La fecha de lanzamiento fue el 30 de octubre, para el cumpleaños número sesenta de Maradona. Todo Diego es político está disponible en digital; la edición impresa sale en marzo de 2021.

El último Maradona

Andrés Burgo y Alejandro Wall publicaron por Editorial Aguilar en 2014 una serie de crónicas bajo el título El último Maradona. El subtítulo de este libro es “Cuando a Diego le cortaron las piernas”. El viaje es hacia 1994, Mundial de Estados Unidos. Maradona sueña con volver a ser el del 86, pero está completamente fuera de forma. ¿Cómo volver a intentar la hazaña?

Alguien le presenta a un fisicoculturista que nada tiene que ver con el fútbol, él lo contrata para entrenar y los resultados parecen ser sorprendentes. Pero el médico de la Selección está preocupado: nadie le ha dicho qué clase de medicamentos está tomando “El Diez”. Argentina tiene un gran arranque en el Mundial y Maradona es la gran figura del equipo.

La historia que sigue es conocida: llega el control antidoping. En el palco, Julio Grondona le dice al dirigente Eduardo Deluca que ahora hay que rezar. Grondona deberá optar entre dos lealtades: o respalda a su jugador fetiche o cierra filas con el poder de la FIFA. Esa trama secreta devela este libro.

Conocer al Diego: relatos de la fascinación maradoniana

En el año 2001, uno de los periodistas que mejor conoce a Maradona, Daniel Arcucci, publicó Conocer al Diego: relatos de la fascinación maradoniana, editado por Planeta. Entre 1985 y 2001 ha estado cerca de Diego, entrevistándolo, viéndolo jugar o presenciando algún tipo de escena banal o extraordinaria.

En estos cincuenta relatos, Arcucci refleja la personalidad de Maradona, su intimidad, sus inquietudes, sus pasiones, sus causas, sus tristezas, su familia, sus compañeros, sus pares, sus ídolos, sus fans… todo. Todo eso (y más) hacen de Maradona una fascinación.

10 Gracias Maradona

El autor español Diego Barceló Larran publicó este libro editado por Samarcanda. La propuesta es interesante: imaginar “qué hubiera pasado si Maradona hubiese sido francés o si hubiese seguido trabajando como fumigador”. Son 390 páginas donde el lector pueda divagar sobre futuros posibles e imposibles de la mano de quienes lo conocieron de primera mano.

Participan José Ramón Alexanko, Daniel Bertoni, Nésto Fabri, Julio Olarticochea, Nery Pumpido, “Tente” Sánchez, Juan Simón, Daniel Arcucci, “Lobo” Carrasco, Ricardo Gareca, Martín Palermo, “Monchi” Rodríguez Verdejo, Fernando Signorini y “Quique” Wolff.

D10S: miradas sobre el mito Maradona

Este año también se editó por la editorial Octubre D10S: miradas sobre el mito Maradona. El autor de esta investigación periodística es Julio Ferrer. El libro es un recorrido a través del testimonio de más de setenta personalidades que transitaron las diferentes etapas deportivas de Maradona, desde el surgimiento en los Cebollitas hasta su paso por los clubes del mundo y la Selección, primero como futbolista y luego como entrenador.

Entre los personajes que dejan su testimonio se encuentran Menotti, Hebe Bonafini, Estela Carlotto, Víctor Hugo Morales, Dolina, Paenza, Pagani, Cherquis Bialo, Apo, Arcucci, Fernández Moores, Gianni Minà, Calica Ferrer, Galíndez, Angel Cappa, y muchos futbolistas y ex futbolistas (Caniggia, Morresi, Palermo, Mascherano, el Turco García, Valderrama, Pumpido, Fillol, Careca, Alemao, Brindisi, Suker y muchos más).

El prólogo es de Fernando Signorini, el histórico preparador físico de Maradona durante las etapas del Barcelona, Napoli y los Mundiales México 86, Italia 90 y Estados Unidos 94. También preparador físico del seleccionado en su etapa de técnico (2008-2010).

Vivir en los medios: Maradona off the record

Leandro Zanoni es periodista, productor y consultor, pero su primer libro, allá por 2006, fue sobre la pasión maradoniana. Vivir en los medios: Maradona off the record es el título de la publicación editada por Marea. Como si fuera un gran reality show, casi toda la vida de “El Diez” están en la tele, en la radio, en los diarios, en la web.

La combinación de televisión, publicidad, marketing y prensa hicieron de Maradona un fenómeno mediático sin precedentes. El libro recorre su infancia humilde en Villa Fiorito, cuando comenzaba a aparecer en los medios por sus “jueguitos” brillantes en los entretiempos, los años negros de la dictadura, Argentinos Juniors, su debut en Boca, sus especulaciones de divo en Barcelona, la gloria y desenfreno en Italia, el gol a los ingleses y la “Mano de Dios”.

Pero también la confesión pública de su adicción a la cocaína y la agresión con los balines a un grupo de periodistas, una estirpe que ama y detesta a la vez. Maradona construyó su función como víctima y victimario de un show que siempre debe continuar porque le es útil a todos. Una biografía mediática y lo que pasa detrás de escena.

Cebollita Maradona

En marzo del 69, Diego fue a una prueba que Francis tomó en Parque Saavedra. Francis es Francisco Cornejo, el hombre que “descubrió” a Maradona. Trabajaba como empleado del Banco Hipotecario y como asesor de las inferiores de Argentinos Juniors. Desde entonces, los Cebollitas se aburrieron de ganar los tradicionales Torneos Evita y llegaron a ser invictos 136 partidos.

Todo eso se cuenta en Cebollita Maradona, libro de Francisco Cornejo que la Editorial Sudamericana publicó en el año 2001. En marzo de 2008, el entrenador murió. Este libro es un legado de, no sólo cómo fue el encuentro y posterior entrenamiento de la joya de Fiorito, sino de una época que marcaría los comienzos de una historia maravillosa y trascendental.

Hija de Dios

“No es el Diego, es mi papá”, se lee en la tapa de Hija de Dios, un libro más sobre Maradona, pero escrita por alguien muy importante: Dalma, su hija. Se publicó en 2013 por la editorial Sudamericana. Está escrito desde la intimidad del amor. Es biografía, catarsis, ensayo y reflexión.

Dalma Maradona nació el 2 de abril de 1987, un año después de la victoria argentina en el Mundial de fútbol México 86. Por aquel entonces, una encuesta arrojó como resultado que Diego Maradona era más famoso que Jesús. ¿Cómo es ser la hija del hombre más conocido del mundo? ¿Cómo es ese vínculo padre-hija? Hija de Dios arroja algunas respuestas.

México 86: mi Mundial, mi verdad

En el año 2016, cuando se cumplían tres décadas de que Argentina, de la mano de Maradona, ganó el Mundial de 1986, la editorial Debate publica un libro escrito en primera persona de Diego. México 86: mi Mundial, mi verdad es el título. En la tapa, está con la Copa del Mundo bajo los rayos de un sol divino y rodeado de festejos.

“Llegó la hora de contar las cosas como fueron. Aquel fue el verdadero campeonato del mundo de los argentinos: el más luchado, el más sentido y el más merecido. Pienso y hablo en presente de México 86 y se me ilumina la cara. Ese Mundial fue el momento más sublime de mi carrera. Éramos veintidós locos dispuestos a ir a la guerra, y logré instalar la idea de que jugar con la camiseta de la selección era lo más importante, aunque la guita la hicieras en un club europeo”, dice Maradona.

El libro posee una reconstrucción de la final, de la época, de los goles a los ingleses, la guerra con la FIFA, lo que se vivía en los vestuarios y los roles que tuvieron Bilardo, Menotti, Passarella, Grondona y el Papa. Testimonio de cómo Maradona logró aquella hazaña, junto a sus compañeros, contra todo y contra todos, narrado en primera persona.





