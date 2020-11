“Pañuelazo - Librazo”: una acción de escritoras argentinas por el aborto legal

Las escritoras se reunieron en los jardines del Museo del Libro y de la Lengua, junto a la Biblioteca Nacional

La invitación la hizo María Moreno, la gran escritora y periodista argentina que dirige el Museo del Libro y de la Lengua en la calle Las Heras, ahí nomás de la Biblioteca Nacional. Un grupo de veinte escritoras se hicieron presentes con pañuelos verdes y libros para reclamar por el tratamiento de la ley de aborto. La acción que tuvo lugar esta tarde forma parte de una serie de acciones que se están llevando adelante estos días en diversos espacios para pedir que el Congreso vuelva a tratar del proyecto de ley de aborto seguro y gratuito que se discutió en 2018, consiguió ser aprobado en la Cámara de Diputados y fue rechazado en el Senado. Cambio de gobierno mediante, el presidente Alberto Fernández viene sosteniendo su apoyo al proyecto y desde antes de llegar a la Casa Rosada hizo público su compromiso con la Ley. Sin embargo, aún el proyecto no llegó nuevamente al recinto.

El espacio elegido por las escritoras para manifestarse tiene ya una interesante historia dentro de los reclamos por los derechos de las mujeres. Fue en esos mismos jardines que en marzo de 2015 un grupo de escritoras y periodistas se juntaron para leer bajo la consigna Ni una Menos y para pedir “Basta de femicidios”, en lo que fue un claro antecedente de la masiva movilización popular que se dió un tiempo después, el 3 de junio de ese año, cuando cientos de miles tomaron las calles en todo el país con la misma consigna.

Por temas vinculados al protocolo sanitario por el Covid solo asistieron veinte autoras -narradoras, ensayistas, poetas-, quienes se manifestaron el en Pañuelazo-Librazo y leyeron entre todas una carta abierta. Fueron Claudia Piñeiro, Florencia Etcheves, Belén López Peiró, Gabriela Saidón, Claudia Aboaf, Natalia Zito, María Sonia Cristoff, Gabriela Luzzi, Nora Domínguez, Florencia Abbate, Mariana Komiseroff, Gaita, Silvia Hopenhayn, Natalia Carrizo, Maruja Bustamante, Cecilia Szperling, Gloria Peirano, Valentina Vidal, Estefanía Papescu y Marie Gouric.

Además de levantar sus pañuelos verdes, las escritoras levantaron libros de temática afín de autoras como Sara Gallardo, Dolores Reyes, Ana Ojeda, Gabriela Cabezón Cámara, Ana Correa y Ana Navajas.

Las autoras también grabaron

La carta pública de las escritoras

El año 2020 avanza y la promesa del Poder Ejecutivo de mandar un proyecto de interrupción legal del embarazo al Congreso aún está pendiente. Tampoco ningún legislador dio curso al proyecto de la Campaña por Aborto legal, seguro y gratuito que tiene estado parlamentario. Los gestos y discursos deben ser ratificados con hechos concretos; se termina el año parlamentario y quedan pocos días para que estos hechos se concreten. Si el Poder Ejecutivo prevé llamar a sesiones extraordinarias, es necesario que anuncie que la ley ILE será una de las leyes tratadas.

Ante esta situación, Escritoras Argentinas, ratificamos nuestro compromiso expresado en 2018 y reclamamos que esta deuda con las niñas, mujeres y personas gestantes sea saldada a la brevedad.

Para evidenciar ese reclamo nos juntamos hoy, viernes 6 de noviembre, en los jardines del Museo de la Lengua para manifestar en cuerpo y voz nuestro reclamo: aborto legal 2020, es urgente, es ahora.

Con protocolo, aforo, distancia social y barbijos, levantamos pañuelos y libros para gritar: aborto legal ya.

Los abortos clandestinos se siguen cobrando las vidas de las niñas, mujeres, lesbianas, varones trans y todas las personas con capacidad de gestar. La pandemia y la crisis no pueden seguir siendo argumentos esgrimidos para no tomar las decisiones necesarias que nos protejan en nuestro derecho a decidir.

No aceptamos que se nos quiera incorporar a una grieta o división en la sociedad cuando de lo que se trata es de reclamar un derecho. Los derechos no se plebiscitan, los derechos no son materia “opinable”, y menos aún desde creencias religiosas y haciendo valer el peso de cualquier iglesia en un estado laico. Nuestro cuerpo no debe ser nunca la moneda de cambio para contentar ni a las iglesias ni a nadie.

Es ahora, es urgente.

Educación sexual para decidir

Anticonceptivos para no abortar

Aborto legal, seguro y gratuito para no morir.





