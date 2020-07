¿Un argentino silencioso viviendo en España? Por supuesto. Bajo su camisa, en el brazo izquierdo, un tatuaje del escudo de San Lorenzo. En el libro La claridad hay una frase de los Ratones Paranoicos del temazo “Isabel”. Muy argentino. “Dentro de poco voy a cumplir la mitad de mi vida en España. Ya hay muchas ideas que no sé si pasaron acá o allá. Cuando te vas a vivir al extranjero tu vida se parte, se convierte en dos vidas, y hay gente que no se lo banca, porque es muy personal, muy delicado”, dice. No es algo tan atípico como uno creería: “Somos muchos, no sólo argentinos, sino latinoamericanos que vivimos acá. Y nosotros como escritores tenemos un problema discursivo, porque tenemos que tomar decisiones y yo no fuerzo nada pero, claro, en veinte años veo la metamorfosis que tiene mi discurso, desde las primeras novelas hasta la última, y creo que me costaría escribir en rioplatense, porque cometería errores de registro. Me llaman mis amigos y me dicen cosas que no tiendo: ‘rescatate’. ‘¿Qué es eso?’ Claro, ¿cómo construyo un personaje en Mataderos? No lo puedo hacer. Y además estoy muy, muy contaminado por el acá. No es solamente el ‘vale’, es otra ciudad con otra cultura”.