—El milagro fue porque el material estaba en uno de esos disquetes cuadraditos duros que decía “Polaco final” y obviamente no tenía manera de leerlo porque no lo había copiado en ningún otro formato. ¡Estaba en una vieja caja! Hubo que recurrir a amigos que tuvieran una vieja disquetera y lo hicimos hasta pensando que no lo íbamos a poder leer porque la vida útil de esos discos era de 5 años ¡y ese tenía más de 20! Sin embargo se pudo extraer el texto, era la versión final. Sin los prólogos ni la discografía, incluso sin las correcciones, por lo que hubo que volver a corregirlo y volver a tipear la discografía completa con sus detalles. ¡El milagro fue la banda magnética de ese disquete no se haya percudido!