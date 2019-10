Conocí a Eva Perón justamente un sábado; podría haber sido meses antes, semanas después, pero no, fue ese sábado, los pocos con quienes comenté su llamado me instaron a que me apresurara a ir a la cita. De toda la vida me sucede que la persona que veo por primera vez me interesa desde el instante que mis ojos miran sus ojos, su vida anterior no me importa, nunca. Si por diálogos o anécdotas referidos a ella surgen en estas páginas circunstancias o hechos anteriores es porque, tratando de dar la imagen absolutamente personal, pero que como verídica que va a ser me encantaría trascendiera al mundo, es porque es inevitable que el pasado o estampas e imágenes del pasado surjan en el presente y aun en el futuro y en los sueños para el futuro. Confieso que no sentí ninguna emoción especial ni interés en el tiempo que esperé la hora de la cita ni en el que tardé en caminar las dos cuadras que había desde mi casa recién estrenada –mi primera casa en Buenos Aires, era el año 1944–, hasta Billinghurst casi esquina Arenales donde ella vivía.