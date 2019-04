Además, será el estreno en el país de The Kid Who Would Be King, la última película de Joe Cornish (director de Attack the Block), con Louis Ashbourne Serkis, Rebecca Ferguson y Patrick Stewart, en la que un adolescente víctima de bullying se topa con una extraña espada, que bien podría ser la Excalibur del Rey Arturo. A estos estrenos, se suman I Trapped The Devil, de Josh Lobo -en la que uno de sus protagonistas jura haber atrapado al Diablo en persona- y Harpoon, con tres personajes a la deriva en el mar, dirigida por Rob Grant.