En su última entrevista con Infobae Cultura comentó: "Pensar en un encuentro especial con la escritura es pensar en un encuentro mágico o misterioso. Yo me niego a eso. Uno hace lo que puede. Toda mi infancia me hubiera gustado hacer artesanías, pero me salían muy mal. Yo quería hacer algo lindo y me salía mal. ¿Cómo podía ser? Ese es un pensamiento muy interesante, porque se parece al de los enamorados: ¿por qué no me quiere si yo quiero que me quiera? ¡Porque no te quiere!".