Dow, quien ya visitó el país 16 veces, relata a Infobae Cultura cómo sin saberlo esta exposición comenzó a fines de la década del 60, cuando conoció el trabajo de Evans: "Encontré un libro suyo y supe que era exactamente lo que quería hacer. Tuve el privilegio de trabajar con él a los 28 años. Entre 1968 y 1984, viajé, cada vez que podía, por el interior de EEUU y fotografiaba establecimientos como peluquerías o bares y carteles, entre otros. En 1984 tuve la oportunidad de venir a Argentina para fotografiar estadios, no entendía nada del idioma, era como estar en una burbuja. Es una experiencia que asusta no entender nada en un país que no es el tuyo, pero vivir eso me sirvió para centrarme en los sentidos y así noté por primera vez que no era tan diferente a los EEUU. Después tuve la suerte de empezar a viajar por el interior del país, Mendoza, Corrientes y otras provincias. Allí me dije 'esto es como un reflejo de los EEUU', los patrones de construcción, algo de la historia, las personas más allá del lenguaje. Empecé a leer más el país y no pude parar de venir para buscar más y más cosas en la que estamos de acuerdo sin saberlo". Ese fue su momento ¡Eureka!