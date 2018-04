-Elisa: A veces se forman grupos por afinidades o por intereses pero son personas a las que les cuesta la grupalidad. La grupalidad no es un abstracto, justo ahora que estamos dando el workshop de creación grupal pensamos, también cada grupo es de una manera. Nosotras somos de una forma, se puede ser grupo de muchas formas: venimos de trabajar diez años con El Pampero Cine, que es otro grupo, que funciona de otra manera, y que en algún momento, cuando empezamos a trabajar los dos grupos juntos, había como una sensación de "no, ustedes deberían funcionar como funcionamos nosotros", "no, ustedes deberían funcionar como nosotras", porque ellos sí, por ejemplo, tienen su economía ligada unos a otros, no toda su economía y demás pero sí, parte de su economía la producen ahí, con eso producen las películas, hay otra relación entre ellos. Pero me parece que tanto ahí como acá somos personas que nos gusta la grupalidad: a veces también la gente se junta pero le cuesta la grupalidad, y eso no te hace ni mejor ni peor, simplemente te dificulta tener un grupo. Yo me doy cuenta ahora también con el workshop, nos interesa, nos calienta, vemos los otros grupos y decimos "ah qué bueno". Hay algo del pensamiento colectivo es algo que nos convoca a las cuatro.