La Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires puede ser el primer paso para ingresar en un mundo casi novelesco y formar parte de él. Lucio Aquilanti aconseja cómo convertirse en un bibliófilo: "Lo primero que tiene que hacer quien se quiere iniciar es animarse a entrar a las librerías. Suele ocurrir que la gente no se anima a entrar a las librerías porque se imagina que tiene que estar acompañado por alguien que lo asesore. O que tiene que saber de libros antiguos. Esto no es así; es como en cualquier otro rubro donde se quiere aprender. Es importante saber que ese librero que está adentro a su servicio no lo va a morder, no le va a tomar examen, no le va a pedir que entre con la tarjeta de crédito en la mano. Los libreros aprendemos de los clientes y somos esponjas en este sentido: nosotros queremos saber por qué el cliente quiere comprar tal o cual libro." Tampoco es difícil luego cuidar las adquisiciones; las recomendaciones del librero son las siguientes: "mantenerlos lejos de la humedad, lejos de los rayos de sol y lejos de los tubos de luz fluorescente que tiene UV lo mismo que el sol, y protegerlos del calor".