Presidente de Dimayor aclaró si el Once Caldas demandará el partido ante Millonarios que no se jugó por el mal estado de la cancha

El presidente de la Dimayor confirmó que no hubo recurso del Once Caldas en contra de Millonarios-crédito Catalina Olaya/Colprensa

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La polémica por el aplazamiento del partido entre Millonarios y Once Caldas por la fecha 13 de la Liga BetPlay debido al estado de la grama de El Campín, generó varias polémicas a lo largo de la semana.

Uno de los temas de controversia que surgió a raíz de este hecho, el 15 de octubre de 2026, fue la supuesta posibilidad de que el cuadro de Manizales pidiera los tres puntos en el escritorio debido a lo que sucedió.

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No obstante, Carlos Mario Zuluaga confirmó que no existe ninguna demanda por parte del cuadro caldense para obtener los tres puntos.

El máximo directivo del organismo que rige el fútbol colombiano confirmó que aún no existe un recurso por parte del Once Caldas para demandar el partido ante Millonarios por el estado de la grama-crédito @AS_Colombia/X

La Dimayor negó que Once Caldas haya presentado una demanda para reclamar los puntos del partido suspendido ante Millonarios.

El encuentro está previsto para el martes 20 de octubre de 2026 a las 8:30 p. m. en El Campín, según declaró el presidente del organismo, Carlos Mario Zuluaga, en el programa La Milonga de AS Colombia, el 15 de octubre de 2026.

“Hasta este momento no hay ninguna demanda colocada (...) No me puedo pronunciar, porque no hay una demanda, no conozco los argumentos y hay una comisión que es la que debe decidir”, afirmó el dirigente. Añadió que el club todavía puede presentar el recurso dentro de los plazos, aunque será el Comité el que determine si tiene razón”, dijo Zuluaga.

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El periodista de la FM informó en exclusiva sobre una posibilidad de que Once Caldas demandara a Millonarios por el juego-crédito @DeportesRCN/X

El 15 de octubre de 2026, el periodista Juan Felipe Cadavid afirmó en la FM Más Fútbol sobre la posibilidad de que Once Caldas demandara el juego:

“Me dijeron hace instantes que Once Caldas demandará frente a Millonarios y buscará los tres puntos. Ya tengo una confirmación de un lado. Espero confirmación de la otra parte, pero mi fuente es muy seria y me dice: ‘Van a demandar el partido’”.

Y añadió: “No entiendo por qué, Nico. Ya vamos a hablar del clásico paisa, que estuvo buenísimo, y del juego de Junior, de las polémicas en uno y otro lado, de los actos vandálicos en la sede de Barranquilla y de lo de ayer del Real Madrid. Yo solamente vi los últimos diez minutos; creo que vi lo que tenía que ver. Esta noticia acaba de llegar. Me están respondiendo desde el otro lado y me dicen que lo manejan desde la parte alta de Once Caldas. Aquí caben muchas preguntas, porque el mismo Once Caldas dijo: ‘Mire, aquí nosotros no podemos jugar’. Entiendo que inicialmente había un tema de solidaridad. Pero la Dimayor ya agendó ese partido para el próximo martes. Ya le puso fecha”.

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Esta es la nueva fecha del Millonarios vs. Once Caldas

El martes 20 de septiembre es la fecha para el encuentro Millonarios vs. Once Caldas en el estadio El Campín - crédito Millonarios FC

Millonarios y Once Caldas disputarán el partido aplazado el martes 20 de octubre de 2026 a las 8:30 p. m. (hora de Colombia), después de que la División Mayor del Fútbol Colombiano suspendiera el encuentro previsto para el 13 de octubre por el mal estado de la cancha de El Campín, en Bogotá.

La decisión se tomó a 15 minutos del inicio, cuando se determinó que el césped no reunía las condiciones para un partido profesional. Millonarios comunicó la nueva programación, que aún deberá ser oficializada por la Dimayor en sus canales digitales.

El aplazamiento alteró también el calendario del segundo semestre. El compromiso entre Millonarios y Jaguares, inicialmente previsto para el lunes 19 de octubre en El Campín, fue adelantado al sábado 17, a las 6:00 p. m., con el objetivo de dar más tiempo a la recuperación de la gramilla.

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Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

El club reconoció el malestar de sus aficionados, que abandonaron el estadio luego de la cancelación, y señaló que realizó gestiones para reprogramar el duelo ante el equipo de Manizales.

“Luego de la desafortunada situación que derivó en la suspensión del partido vs. Once Caldas, Millonarios FC entiende el malestar de nuestra hinchada, por lo cual ha hecho gestiones para que este juego pueda ser reprogramado y así poder cumplir con el compromiso adquirido con nuestros abonados y el público general”, expresó la institución.

Millonarios también aseguró que buscará mantener sus encuentros como local en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Millonarios FC ratifica su compromiso con nuestra afición y hará los esfuerzos necesarios para que nuestros partidos de local se puedan llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de acuerdo con la programación establecida”, añadió.

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La responsabilidad por el deterioro del césped recayó sobre Sencia, concesionario y administrador del escenario. La empresa había prometido que el campo quedaría en condiciones luego de los conciertos del grupo surcoreano BTS, realizados el 2 y 3 de octubre, pero la superficie se desprendió con facilidad durante la revisión previa al partido.

El manejo del estadio ya había generado cambios de sede en otros torneos. La final de la Liga Femenina y los octavos de final de la Copa Colombia, ambos compromisos de Santa Fe, debieron trasladarse por las condiciones del escenario bogotano.