Hora y dónde ver Deportes Tolima vs. Once Caldas: dos candidatos al título por un cupo a la final de Liga BetPlay

Deportes Tolima y Once Caldas tendrán una dura batalla por un cupo a la final de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La sexta jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay tendrá cuatro partidos muy importantes, pues en todos ellos estará la pelea por los dos cupos a la final del campeonato, con dos horarios y cuatro ciudades que vibrarán con la pasión del fútbol colombiano.

Deportes Tolima y Once Caldas protagonizarán uno de esos encuentros de alto nivel, debido a que los dos conjuntos cuentan con altas opciones para clasificar a la definición de la estrella, los separa solo dos puntos en el grupo B y le pondrán cuidado a lo que pase con Junior, el otro candidato de la zona.

Sin embargo, las sospechas por posibles amaños, irregularidades y decisiones polémicas aumentan y por esa razón, el Blanco Blanco le hizo una solicitud a la Dimayor para que garantice que el arbitraje sea transparente en los dos encuentros del grupo.

Hora y dónde ver Deportes Tolima vs. Once Caldas

No cabe duda que el grupo B es de los más peleados en los cuadrangulares, pues a diferencia del “A”, tiene a tres equipos con opciones de clasificar y cada minuto que pase en la sexta jornada, puede cambiar cualquier cosa en la tabla de posiciones.

En el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Deportes Tolima recibirá al Once Caldas desde las 4:30 p. m. del domingo 8 de diciembre, que se podrá ver en televisión a través del canal deportivo por suscripción Win+ Fútbol, así como por la plataforma de Win Play.

En su último partido, Once Caldas y Tolima empataron sin goles en Manizales - crédito Daniel Ocampo / Colprensa

Los manizaleños son los máximos favoritos para pasar a la final, lideran el grupo B con nueve puntos y con una victoria lograrán el cupo, el empate solo les servirá si Junior de Barranquilla no golea al América de Cali por cuatro goles o más de diferencia.

Por los lados del Deportes Tolima, tercero con siete unidades, el único camino es la victoria y depender de lo que los Tiburones hagan en el Pascual Guerrero, pues el Pijao deberá ganar por dos goles o más que los barranquilleros, en caso de que ellos también triunfen, o que los dirigidos por César Farías empaten o pierdan.

Así van las cosas en los grupos A y B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, a falta de una jornada - crédito Dimayor

También se debe tener en cuenta que el equipo de David González, pase lo que pase, podría asegurar el cupo a la Copa Libertadores con una victoria, siempre y cuando Santa Fe no supere al Atlético Nacional en Bogotá, eso por el grupo A, y quedarse con el primer lugar de la reclasificación.

“Veedurías arbitrales para los partidos”

El equipo de Hernán Darío Arriero Herrera sorprendió el sábado 7 de diciembre al emitir un comunicado dirigido a la Dimayor, solicitando la presencia de veedores arbitrales para garantizar el juego limpio en los partidos decisivos del grupo B para el domingo 8 del mismo mes.

“El Once Caldas, fiel a los valores del fútbol y en busca de una competencia justa y transparente, solicita de manera respetuosa a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, la designación de veedurías arbitrales para los partidos que se jugarán en la fecha seis, grupo B, entre Deportes Tolima vs Once Caldas y América de Cali Vs Junior de Barranquilla”, decía un trino en su cuenta de X.

Once Caldas solicitó veedores arbitrales para su encuentro ante Tolima, así como el de América vs. Junior - crédito Once Caldas

La publicación finaliza diciendo que “nuestro objetivo es contar con todas las garantías arbitrales en estas instancias decisivas de la Liga BetPlay 2024-II. Que el juego limpio prevalezca y que los hinchas disfruten de un espectáculo deportivo bajo los principios de justicia y equidad”.

Esta solicitud sigue el ejemplo de Atlético Nacional, que el viernes 6 también expresó preocupación por el arbitraje, mencionando el polémico penalti contra Millonarios, cuestionando el término “pie virtual” y pidiendo tanto jueces calificados como veedores especiales.