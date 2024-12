Juan Fernando Quintero contó curiosa anécdota sobre cómo conoció al francés Ousmane Dembélé: “Es una locura, nunca he visto nada igual”

Juan Fernando Quintero llegó en la temporada 2015-2016 al Stade Rennes, de la liga francesa, procedente del Porto (Portugal). Allí coincidió con Dembélé, que luego se iría al Borussia Dortmund y de allí pasó al Barcelona - crédito @juanferquinterop/Instagram

Juan Fernando Quintero sigue a la expectativa de cuál será su futuro, tras consagrarse campeón con Racing de Argentina, y de superar en la final de la Copa Sudamericana a Cruzeiro de Brasil, por dos goles a uno.

Quintero se volvió un ídolo para los hinchas de La Academia, como se conoce al equipo de Avellaneda. Sin embargo, y en medio de su descanso, el también jugador de la selección Colombia dejó una divertidas anécdota en su paso por el videopódcast ‘Enfocados’, de Perú.

Durante el episodio de esta nueva entrega de Enfocados, dirigido por Jefferon Farfán y Roberto Guizasola, ambos exjugadores de la selección peruana de fútbol, ‘Juanfer’ Quintero les contó cómo fue la vez que el colombiano conoció a la estrella del Paris Saint Germain (PSG) y también figura con el combinado galo, Ousmane Dembéle.

El programa, que se publicó el lunes 2 de diciembre de 2024, tocó varios aspectos a lo largo de la carrera del futbolista cafetero, como lo fueron sus inicios en Envigado, su paso por River Plate y la celebración del título de la Copa Libertadores, todo ante su más acérrimo rival: Boca Juniors.

Sin embargo, Farfán hizo hincapié en una situación en particular, y fue el momento en el que Quintero conoció al hoy jugador del PSG. Este hecho se dio en la temporada 2015-2016 cuando Quintero fue transferido del Porto (Portugal) al Stade Rennes.

Qué dijo Juan Fernando Quintero sobre Ousmane Dembélé

“Yo le digo Gervinho”, inició ‘Juanfer’, quien destacó que llegó al club francés en el último día del mercado de pases, “cuando veo un negrito que entra flaquito y saluda a todos”.

En ese momento, uno de sus compañeros del plantel, Pedro Henrique (brasileño), le dijo a Quintero “‘Cuidado que este es un crac. No sabes lo que es. Hace 15 días no viene’”.

Seguido a esto, el entrenador del equipo les pidió a los presentes que se acercaran para escuchar unas palabras: “‘Muchachos, aquí está Ousmane Dembélé, que les va a pedir disculpas”. Acto seguido, el francés, que en ese momento tenía solo 18 años, cuenta Quintero, les dijo lo siguiente: “se para Dembélé a la mitad y dice: ‘yo les pido disculpas a ustedes, pero al entrenador no’”. En ese momento, Farfán y Guizasola no podían de las carcajadas de risa frente a la respuesta que dejó a más de uno sin palabras en el vestidor.

El futbolista colombiano aseguró que Dembélé actuó así debido a que el mismo francés añadió que pidió perdón “‘porque yo me quería ir, pero ya renové; pero yo sé que dentro de un año yo me voy’”.

Y en efecto, Dembelé tenía razón, porque a la siguiente temporada pasó al Borussia Dortmund (Alemania), donde encandiló a los teutones con sus gambetas y goles, y que hicieron que luego de dos periodos allí, el Barcelona se fijara en su talento y lo fichara. Pero la poca regularidad y las lesiones terminaron por hacer que recalara en el PSG, donde busca recuperar el nivel de antaño.

‘Juanfer’ Quintero contó como fue la vez que conoció a Lionel Messi

Durante la Copa América de Estados Unidos 2024, Juan Fernando Quintero tuvo un encuentro memorable con Lionel Messi, el capitán de la selección argentina. Este evento ocurrió en la final del torneo, donde Argentina se coronó bicampeona tras vencer a Colombia con un gol de Lautaro Martínez en el minuto 112.

Quintero, quien ingresó al campo en el minuto 90 en lugar de James Rodríguez, compartió esta anécdota en una transmisión de TikTok, destacando la emoción que sintió al conocer a Messi.

Juan Fernando Quintero, conocido como ‘Juanfer’, ha captado la atención del mundo futbolístico tras llevar al Racing de Avellaneda a la victoria en la Copa Sudamericana, rompiendo una sequía de más de tres décadas sin títulos internacionales para el club. Este logro ha puesto a Quintero en el centro de las miradas de varios clubes tanto nacionales como internacionales, mientras se define su futuro profesional.

En una entrevista reciente, Quintero relató cómo se paralizó al conocer a Messi, un momento que describió como impactante. Este encuentro se dio en un contexto de alta competencia, ya que ambos equipos disputaban la final del torneo continental. A pesar de los esfuerzos de Quintero y su equipo, Colombia no logró revertir el marcador adverso.

“Lo conocí en la Copa América 2024, me pasó algo muy particular porque perdimos la final, estaba supertriste y Messi estaba como a diez metros, me miró y yo ‘uy, qué pena, qué vergüenza’. Estaba llorando y vi que a los segundos se venía para acá, se me paralizó todo (...) Yo estaba llorando, con la cabeza agachada, cuando como a los cinco segundos, Messi llegó. A mí se me paralizó todo, me mostró su grandeza. Vino, me abrazó, me dijo que me felicitaba y que tuviera la cabeza arriba. Fue un momento que nunca voy a olvidar. Por ahí tengo el video, lo voy a guardar para toda la vida”

El apodo de ‘Kingtero’, que varios periodistas le han asignado, refleja su creciente influencia en el fútbol sudamericano. Mientras tanto, Quintero disfruta de su popularidad en medios argentinos, donde ha compartido diversas experiencias y anécdotas de su carrera.

La final de la Copa América 2024 fue un partido intenso que se extendió por 120 minutos, culminando con la victoria de Argentina. Este triunfo fue significativo para el equipo albiceleste, consolidando su posición en el fútbol continental. La actuación de Quintero en este torneo y su posterior encuentro con Messi han sido temas de interés en el ámbito deportivo.