Álvaro Montero habló tras la victoria de Millonarios: en medio de risas reveló una prohibición que le tiene Alberto Gamero

El portero Álvaro Montero fue elegido como una de las figuras del duelo que ganó Millonarios frente a Santa Fe - crédito Colprensa

Andrés Llinás y Álvaro Montero fueron seleccionados como los mejores jugadores del partido entre Independiente Santa Fe y Millonarios, correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024-II.

Tanto el defensor central como el arquero fueron figuras clave, por neutralizar el despliegue ofensivo del cuadro Cardenal.

A pesar del respaldo de su hinchada el cuadro Cardenal cayó por la mínima diferencia 1-0 ante los Embajadores.

La jugada del gol fue obra del arquero Álvaro Montero, quien reaccionó de manera oportuna y brindó una asistencia magistral a Leonardo Castro. La acción se dio al minuto 10 del primer tiempo, cuando Independiente Santa Fe presionaba con intensidad y adelantaba sus líneas.

Tras un remate desviado desde el arco de Montero, el arquero de Millonarios aprovechó la oportunidad para cobrar rápidamente, enviando un largo pase hacia Leo Castro, quien se encontraba en campo rival. En cuestión de segundos, Castro controló el balón y, con un potente disparo, sentenció el 1-0 que resultaría definitivo para la victoria de los Embajadores.

Con gol de Leonardo Castro, Millonarios superó a Santa Fe por 1-0, en los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

Al finalizar el encuentro varios futbolistas del plantel albiazul hablaron con los medios de comunicación reflexionado sobre el juego, uno de ellos fue Álvaro Montero quien se refirió al potente pase-gol que le dio a Castro y reveló un particular detalle del entrenador de Millonarios.

“Con respecto a lo que más destaca de Millonarios con los 6 puntos, creo que lo más importante es que nos respaldamos mutuamente en la cancha. Estamos representando a nuestra institución y siempre entregamos lo mejor de nosotros, aunque algunos partidos no salgan como queremos. La actitud siempre ha estado presente. Y sobre la asistencia… bueno, lo que pasa es que el profe Gamero no me deja hacer esos pases tan seguidos (risas). Pero cuando se presenta la oportunidad, trato de aprovecharla”, le comentó el portero Embajador a una periodista de Win Sports en la zona mixta tras la victoria ante Santa Fe.

La actuación de Álvaro Montero fue vital para la victoria del Millonarios 1-0 sobre Santa Fe - crédito Colprensa

Para Montero, aunque muchos señalan a Atlético Nacional y Millonarios como los principales favoritos para liderar el Grupo A y asegurar un cupo en la final, todo sigue abierto. Aún se ha completado solo la segunda jornada y restan cuatro fechas por disputarse, lo que mantiene vivas las opciones para todos los equipos en competencia.

“Lo que más destaca de este equipo hoy es la capacidad de adaptación y de interpretar al rival. Quizá no tenemos la misma fluidez o generación de juego de antes, pero la manera en que nos ajustamos a las circunstancias nos ha ayudado a sacar buenos resultados. Ahora tenemos un duelo directo contra Atlético Nacional, que va a ser muy parejo, como suelen ser las finales. Estamos en un grupo muy competitivo y, aunque Nacional lidera, hay posibilidades para todos, incluso para Santa Fe, que tiene un gran equipo y compite de manera muy intensa. Está todo abierto”.

Falcao García y David Ospina se enfrentarán el próximo viernes y lunes por los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024-II - créditos Colprensa / Atlético Nacional

Otro de los jugadores que se pronunció fue Radamel Falcao García. El histórico delantero de la selección Colombia habló sobre el próximo partido que Millonarios tendrá el viernes 29 de noviembre contra Atlético Nacional en el estadio El Campín. Para el ‘Tigre’, será una gran oportunidad de reencontrarse con su compatriota David Ospina, pero tiene claro que el objetivo de Millonarios será buscar la victoria desde el primer minuto.

“El partido del viernes con dos clubes que están en la punta, que intentan jugar al fútbol. Con David (Ospina) va a ser lindo, esperemos ganar nosotros”.

Por su parte el entrenador Alberto Gamero en rueda de prensa destacó la función de sus jugadores en el planteamiento que propuso ante Santa Fe y que tendrá preparado para enfrentar a Nacional.

“Hemos tenido avance porque hemos tenido nuevas estructuras. Hay que aprovechar la clase se jugadores que uno tiene y para ello a veces hay que cambiar la estructura. Lo que he querido con el doble 9 es fortalecer el frente de ataque, pero aumentar la solidez defensivo. Necesitamos un equipo equilibrado, que ataque y defienda. Los dos delanteros defendieron y eso da tranquilidad”, afirmó el ‘profe’ Gamero.