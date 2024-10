Néstor Lorenzo se mostró feliz tras la victoria 4-0 de la selección Colombia ante Chile: “Da gusto trabajar con este grupo de jugadores”

Luis Díaz del Liverpool y el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, hablaron tras la goleada ante 'La Roja' en Barranquilla - crédito Federación Colombiana de Fútbol (FCF) / YouTube

La Selección Colombia triunfó por 4-0 ante el combinado chileno por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Las anotaciones fueron de Davinson Sánchez, al minuto 34; de Luis Díaz, al 52; de Jhon Jáder Durán, al 82 y de Luis Sinisterra al 90+3.

Con este triunfo, los Cafeteros se ratificaron en la segunda posición de la tabla de posiciones y dejó buenas sensaciones de cara a lo que será la próxima doble fecha mundialista en el mes de noviembre, en donde los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán en condición de visitante ante Uruguay en Montevideo, y recibirán a Ecuador en Barranquilla.

En la atención a medios que brindó el entrenador argentino posterior al triunfo, Lorenzo, además de hablar del mal momento que vivió Jhon Córdoba durante la doble jornada de Eliminatorias que pasó, también analizó el partido, y enfatizó en varios detalles, como la planificación del encuentro, su respuesta contundente sobre sí el partido ante Los Australes fue el mejor encuentro de la Tricolor hasta el momento en las Eliminatorias y habló sobre lo que representa tener a varios futbolistas que juegan en diferentes partes del mundo.

“Da gusto trabajar con este grupo de jugadores”: Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo junto a Amaranto Perea en los actos de protocolo en el partido ante Argentina - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En lo que respecta a la situación sobre el partido, en primer lugar respondió sobre el cuestionamiento acerca de que le pareció su partido.

“Fue un muy buen partido, rescato la seriedad con la que se encaró desde el primer minuto, el hambre de ganar desde el comienzo del partido en condición de local y con la energía de nuestra gente, es más lindo”, comentó Lorenzo.

Además, destacó el trabajo de los jugadores, comentando la importancia sobre la calidad de jugadores que dirige, y dijo que se siente totalmente a gusto tener que trabajar con ellos.

“En cuanto los cambios que hubo en el partido ante Bolivia, al equipo titular que salió hoy (15 de octubre de 2024 ante Chile), estaba planificado de esa manera. Tenemos un grupo parejo de jugadores tanto en cantidad y calidad, esto nos da la posibilidad de realizar todo tipo de variantes que no resienten en el rendimiento colectivo de Colombia. Creo que en Bolivia se hizo un muy buen partido, pero no se nos dio el resultado. Los que entraron en este partido y no tuvieron minutos en Bolivia, o que tuvieron menos minutos, le dieron una energía distinta al equipo que se vio reflejada, da gusto trabajar con este grupo de jugadores, que tanto en calidad y en cantidad, nos pone contentos a todos”. expresó el estratega argentino.

Situación de Jhon Córdoba

El técnico del combinado nacional, habló sobre el rendimiento de Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar de la Premier League de Rusia en esta doble jornada de Eliminatorias que pasó - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

También el entrenador tuvo la posibilidad de hablar sobre el rendimiento de Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar de Rusia, en donde se vio criticado por las opciones de gol que erró ante Bolivia en El Alto y ante Chile en Barranquilla.

“Yo lo dije ayer sobre la situación de Córdoba. Todas las situaciones que tuvo, la mitad que tuvimos hoy, las generó él, yendo al anticipo, al primer palo o generando un espacio, es un jugador que no se equivoca en la toma de decisiones, lucha y juega, juega bien, a veces convierte y otras no, pero estoy muy conforme con el trabajo que hace, trabaja para el equipo y genera situaciones, que es lo más importante, tuvo un gol que fue anulado de forma ajustada, pero es un jugador que nos da mucho, lo cual no me parecía justo sacarlo del once titular porque en las condiciones que jugamos en El Alto son distintas, la pelota tiene otro comportamiento y eso quizá le jugó una mala pasada. Para mí hizo un gran partido ante Bolivia y hoy realizó otro gran partido y lo saqué porque recibió tarjeta amarilla y tuve miedo de quedar con un hombre menos y arriesgar el partido, porque es un luchador”, expresó Lorenzo en defensa hacía Córdoba.

Resultados finales de la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas

15 de octubre de 2024

Partido: Colombia 4-0 Chile

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Goles: Davinson Sánchez al minuto 34, Luis Díaz al minuto 52, Jhon Jáder Durán al minuto 82 y Luis Sinisterra al minuto 90+3

Partido: Paraguay 2-1 Venezuela

Estadio: Defensores del Chaco de Asunción

Goles: Jon Aramburu al minuto 25 (Venezuela), Antonio Sanabria al minuto 59 y al minuto 74 (Paraguay)

Partido: Uruguay 0-0 Ecuador

Estadio: Centenario de Montevideo

Partido: Argentina 6-0 Bolivia

Estadio: Más Monumental de Buenos Aires

Goles: Lionel Messi al minuto 19, minuto 84 y minuto 86 Lautaro Martínez al minuto 43, Julián Álvarez al minuto 45+3, Thiago Almada al minuto 69

Partido: Brasil 4-0 Perú

Estadio: Mané Garrincha de Brasilia

Goles: Raphinha de tiro penal en dos oportunidades al minuto 38 y minuto 54, Andreas Pereira al minuto 71 y Luiz Henrique al minuto 74

Tabla de posiciones tras finalizada la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas, así quedó Colombia

Argentina: 22 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de +14) Colombia: 19 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de +7) Uruguay: 16 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de +7) Brasil: 16 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de +6) Ecuador: 13 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de +2) Paraguay: 13 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de 0) Bolivia: 12 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de -10) Venezuela: 11 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de -2) Perú: 6 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de -11) Chile: 5 puntos - 10 partidos jugados - (diferencia de gol de -13)

Así se jugará la fecha 11 y 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Fecha 11

14 de noviembre de 2024

Partido: Venezuela vs. Brasil

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Monumental de Maturín

Partido: Paraguay vs. Argentina

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Defensores del Chaco

Partido: Ecuador vs. Bolivia

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil

15 de noviembre de 2024

Partido: Uruguay vs. Colombia

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Centenario de Montevideo

Partido: Perú vs. Chile

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Nacional de Lima

Fecha 12

19 de noviembre de 2024

Partido: Bolivia vs. Paraguay

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de El Alto

Partido: Colombia vs. Ecuador

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Partido: Argentina vs. Perú

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Más Monumental de Buenos Aires

Partido: Chile vs. Venezuela

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Nacional de Santiago

Partido: Brasil vs. Uruguay

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Arena Fonte Nova de Fortaleza