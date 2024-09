Denuncian irregularidades en boletería de la final del Mundial Femenino sub-20: “Disimulen el negocio de reventa”

Varias personas en redes sociales denunciaron que habría irregularidades con las boletas para la final del Mundial Femenino sub-20, ya que previamente se anunció que estaban agotadas - crédito Colprensa

Los aficionados en Colombia quieren disfrutar el Mundial Femenino sub-20 hasta su último día, en el que se tendrá la final de Corea del Norte contra Japón en el estadio El Campín de Bogotá, el domingo 22 de septiembre, pero en el que hay una polémica.

Según algunos hinchas, se produjeron posibles irregularidades con la venta de boletería, ya que de un momento a otro aparecieron miles de entradas para las graderías del Coloso de la 57, y todo tendría que ver con la actuación de la selección Colombia femenina sub-20.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Queda por saber un pronunciamiento de la distribuidora autorizada por la FIFA para el proceso de las boletas, así como de la Federación Colombiana de Fútbol que sufre toda clase de comentarios en redes sociales por ese hecho, aunque por el momento no afectaría la final en Bogotá.

Cambio sorpresivo en la boletería

Durante el Mundial Femenino sub-20, uno de los factores por el que se vio a tanta gente disfrutando del certamen fue por la selección Colombia, que desde el primer encuentro llevó a un promedio de 33.000 personas por compromiso, incluso marcando dos veces récord de asistencia en un juego del certamen en toda su historia.

Sin embargo, se evidenció un hecho que causó polémica porque la boletería para la final volvió a estar disponible después de que se agotara, tal como se vio durante el sábado 14 de septiembre, en horas de la noche, un día antes del juego de la Tricolor ante Países Bajos.

El sábado 14 de septiembre, así estaba la boletería para la final del Mundial Femenino sub-20 en Bogotá - crédito Tu Boleta

Pero después de que Colombia fuera eliminada en cuartos de final, volvieron a habilitarse las entradas para casi todas sus tribunas, como se observó en la página de Tu Boleta tanto el martes 17 de septiembre como a las 4:00 de la tarde del sábado 21 del mismo mes.

Un día antes de la final del Mundial Femenino sub-20, en la tarde del 21 de septiembre, estas eran las tribunas disponibles en El Campín - crédito Tu Boleta

Según la información reciente, se pueden comprar boletas solamente para la tribuna de occidental, quedando agotadas para las zonas de oriental, norte y sur, con precios de 153.000 pesos para cualquier localidad y con un cargo de servicio si es para los sectores de occidental norte y occidental sur.

“No sean sin vergüenzas”

El hecho no pasó desapercibido por los aficionados y así se lo hicieron saber a la Federación Colombiana de Fútbol, por una publicación en su cuenta de X el jueves 19 de septiembre, al invitar a los ciudadanos para comprar entradas para los juegos de la final y el tercer puesto.

“¿Cómo así qué hay boletas para la final? Ingrese el sábado 14 y aparecía boletería agotada. Quedo eliminada Colombia y mágicamente aparecieron, disimulen un poco el supernegocio de la reventa…”, fue uno de los comentarios en redes sociales.

Aficionados en redes sociales lanzaron críticas a la Federación Colombiana de Fútbol por la sorpresiva aparición de boletas para la final del Mundial Femenino sub-20 - crédito X

Otras personas escribieron que “las boletas para la final aparecieron luego de que el viernes ya estaban ‘agotadas’ Ve, tan raro...”, “ahora si aparecieron las boletas. No disquete estaban agotadas. Se les dañó la reventa con la eliminación de Colombia”.

“Cuándo la gente las quería comprar aparecían que no había para la venta y ahora sí las desbloquearon cuando bajó la fiebre. No es serio ni fue inteligente”, fue otro pronunciamiento en X, además de un usuario que publicó que “hace una semana ingresé con un amigo y ya no había ¿Quién las hizo aparecer?”.

Por el momento, no se tiene certeza de la razón para que se habilitara nuevamente la boletería cuando aparecía como agotada para la final y semifinal, que también tenía ese aviso el sábado 14 de septiembre y para los duelos del miércoles 18 de septiembre tuvo asistencia máxima para los dos juegos de 8.733 espectadores.