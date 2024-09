Juan Pablo Montoya regresa este fin de semana a la Nascar tras 10 años de ausencia

El histórico piloto colombiano estará presente en los circuitos norteamericanos tras más de 10 años de ausencia - crédito @jpmonty2 / Instagram

El histórico piloto colombiano Juan Pablo Montoya volverá a la acción entre el 14 y 15 de septiembre de 2024, en la Nascar Cup Series.

El lugar será el The Watkins Glen International, autódromo ubicado en el poblado de Watkins Glen, en el estado de Nueva York.

El equipo 23XI Racing le brindó la posibilidad de volver a competir en las pistas de automovilismo

Así compartió en sus redes sociales la Nascar ante el regreso de Juan Pablo Montoya - crédito @nascar/Instagram

La posibilidad para Montoya, bogotano de 48 años de edad, llegó gracias a la relación que tuvo desde un comienzo con el equipo automovilístico 23XI, del que la estrella de baloncesto norteamericano Michael Jordan es uno de los dueños.

Su regresop a las pistas del automovilismo ha generado expectativa en Colombia, pues su última participación en Nascar fue el año 2014.

En declaraciones al diario El Tiempo, Montoya se mostró emocionado. “Va a ser divertido y estoy muy emocionado, me gusta la oportunidad y como no estoy corriendo en tiempo completo, esto me pareció bastante divertido de hacer por solo una carrera, un fin de semana”, declaró Montoya.

Además, destacó la relación con Mobil-1, un patrocinador que lo ayudó a conseguir esta oportunidad. “Me pareció genial porque tengo historia con Mobil-1, fue mi primer patrocinador en Colombia, me patrocinó cuando estuve en McLaren, entonces estaban buscando pilotos que ya estuvieron con ellos antes para celebrar el aniversario 50, lo que cuadró y alineó muy bien”, añadió Montoya

Preparación previa a la carrera en The Watkins Glen International

El piloto colombiano explicó que en la serie se tratarán temas referentes a su carrera como profesional - crédito Jesús Avilés/Infobae

También comentó lo que fue su proceso de preparación para esta situación y añadió que se siente listo para el gran reto al mismo diario de El Tiempo: “Yo ya estoy preparado, pero es tan complicado saber cómo le va a ir a uno. Pienso que me va a ir muy bien, pero a veces pasan cosas malucas. En el trabajo que hicimos, me sentí muy cómodo. Hay que llegar allá a ver que pasa”. declaró Montoya.

Además, habló sobre su proceso médico para volver a competir, teniendo en cuenta que el cuello, es una de las partes del cuerpo que se ven afectadas con esta situación: “Ahorita voy para el quiropráctico. He hecho mucho trabajo de cuello en las últimas semanas para estar seguro de no tener problema para la carrera. Esta semana estuve con dolor de cabeza, pero ya me ajustaron”. agregó al diario mencionado.

Finalmente, dentro de su charla con el periódico, habló sobre el objetivo de competir en The Watkins Glen International, donde se mostró que todavía tiene deseos de competir y ganar, pero haciendo las cosas bien dentro de la pista: “Yo no llego a esta carrera a hacer carrocería con todo el mundo. Hay que ser inteligente y si uno tiene muy buena velocidad hay que aprovecharla. Vamos a pelear la carrera” concluyó el piloto bogotano.

Cuando y a que hora será la carrera de Juan Pablo Montoya

Como bien se mencionó, será en el circuito de Watkins Glen International, ubicado en Schuyler, Nueva York y se llevará a cabo entre el 14 y 15 de septiembre de 2024, a partir de las 2 de la tarde, hora de Colombia, a la espera de confirmación oficial de si el evento tendrá transmisión de televisión para el territorio nacional.