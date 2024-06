Hincha que robó la medalla al jugador del Bucaramanga se refirió al hecho: “Me va bien en la vida”

El periodista deportivo Cristián Camilo Ortiz logró obtener una fotografía del hombre que le habría robado la medalla al futbolista Carlos Henao durante las celebraciones de la primera estrella del Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López en la capital santandereana. (Crédito: @ABucaramanga / @CamiloOrtiz_ok / X)

El defensor central Carlos Henao, figura del actual campeón del FPC, sigue dando de qué hablar, no solamente por su gran actuación en la final que jugó ante Santa Fe, sino porque fue el protagonista en redes sociales por cuenta de un desafortunado suceso que vivió en medio de las celebraciones de la hinchada “leoparda”

Según se pudo ver en un video difundido por redes sociales, un seguidor del Bucaramanga aprovechó que Henao estaba dando declaraciones a medios de comunicación y le quitó una de las medallas que tenía en el cuello.

La distinción robada fue entregada por la Alcaldía de Bucaramanga como reconocimiento del primer título que consigue el equipo santandereano en 75 años de existencia.

Horas después, luego de una labor de búsqueda por parte de la Policía Nacional, se encontró al ladrón y se identificó como Juan Sebastián Luna. Luna quién habría sido el protagonista del bochornoso espectáculo, no prestó atención a que los medios de comunicación estaban presentes hablando con Henao y sin ninguna vergüenza, realizó el robo frente a las cámaras.

Tal fue el acontecimiento que en cuestión de horas el video se viralizó por redes sociales y en consecuencia, una fotografía del ladrón fue difundida de forma constante en redes. Aún así, horas después la medalla fue entregada a la Policía Nacional por parte de la madre del responsable.

Horas después, el Alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán confirmo a través de su cuenta de X @soyjaimeandres, la recuperación de la medalla de Henao:

Pero al parecer esto no fue lo que finalmente fue la conclusión de una historia vergonzosa y lamentable. Para rematar, el presunto ladrón fue visto en redes sociales haciendo una publicación por Facebook sobre el acontecimiento: “Robar? trabajo día a día y me la rebusco por todo lado, gracias a Dios. Hasta a la gente, poco o mucho, he ayudado. Por eso me va bien en la vida. El que me conoce sabe. Las disculpas son para mi parche, para mi barra, mi club y mi familia”, mencionó.

Barra brava del Atlético Bucaramanga rechazó la acción mediante comunicado

Tras toda la revolución que generó el hecho indignante, la barra brava popular Fortaleza Leoparda Sur, emitió un comunicado de prensa rechazando la acción de Juan Sebastián Luna:

Para finalizar, varios hinchas del Bucaramanga piden que cierren las cuentas de Juan Sebastián Luna. Mientras tanto, el papá del ladrón, Orlando Luna, estuvo en los micrófonos de Caracol Radio, pidiendo que no se tomen represalias en contra de su hijo.

“Para uno es duro, pero él es hincha del Bucaramanga toda la vida como yo, es una línea del fútbol que venía. Yo pido disculpas, espero que lo disculpen, eso le puede pasara a cualquiera, nadie está exento de cometer errores, les pido que no tomen represalias en contra de mi hijo, él tiene que pedir disculpas” exclamó Orlando Luna.

Cabe recordar que el mayor de la Policia Luis Hernández, fue el encargado de comandar la búsqueda de esta captura y ordenar la detención de este sujeto quién se encontraba en el municipio de Girón: “Por redes sociales circuló un video donde se observa una persona quien le sustrae una medalla a jugador del club Atlético Bucaramanga, medalla que había sido otorgada por la Alcaldía por reconocimiento por la labor realizada por este jugador en la liga del fútbol profesional colombiano”.

El oficial añadió: “gracias a la rápida reacción de los uniformados en coordinación con la comunidad un familiar de esta persona lleva a las instalaciones policiales la mencionada medalla. Igualmente informar que el sujeto que la sustrae fue plenamente identificado y se tomarán en su contra acciones por lo entes correspondientes”, señaló , población en la que, al parecer reside el señalado ladrón.