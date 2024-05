Alarmas en Independiente Santa Fe: un virus afectaría la nómina para enfrentar a Once Caldas

Once Caldas y Santa Fe se miden en El Campín por la cuarta jornada de los cuadrangulares en la Liga BetPlay - crédito Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe quiere una nueva victoria en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, para eso espera un buen resultado en el estadio El Campín ante Once Caldas, por la cuarta fecha del grupo B, y sabiendo que Deportes Tolima apretó las cosas con su goleada sobre Equidad.

Sin embargo, el cuadro de Pablo Peirano sufrió una baja de última hora, una ausencia muy sensible en la plantilla y se debería a un virus que afectó no solo a un jugador, sino que un grupo de deportistas estarían contagiados y posiblemente no estarían en condiciones para afrontar el encuentro.

Por el momento, el conjunto bogotano presentó su formación titular con todas sus figuras para verse con el Blanco Blanco, y el que consiga el triunfo en el Coloso de la 57, se quedará con el primer puesto de la zona B y la opción más cercana para llegar a la final de la Liga BetPlay.

¿Qué pasó en Santa Fe?

Las horas previas al partido en el estadio El Campín fueron de mucha tensión para los Cardenales, obligados a ganar por ser locales, enfrentarse a un rival directo y con la noticia de que Deportes Tolima los igualó con siete unidades en el grupo B.

Por desgracia para los rojos, el periodista Juan Nicolás Suárez, del canal Win Sports, informó que Jersson González se convirtió en baja para el encuentro de la noche del 23 de mayo por un fuerte cuadro gripal, del cual no se alcanzó a recuperar.

Entre cinco y seis jugadores, incluido Jersson González, sufrieron un cuadro de gripa en Santa Fe - crédito @Juannicosuarez/X

Sumado a eso, al parecer el atacante no sería el único que se contagió en Santa Fe, sino que entre cinco y seis jugadores mostraron síntomas, de los cuales nombraron a Hugo Rodallega, Juan Pablo Zuluaga y Agustín Rodríguez, pero sin saber en qué condiciones se encontraban para el compromiso, que es de alta importancia para la institución.

Por parte de la institución, solo se confirmó la salida de González por “un cuadro viral respiratorio y fue desvinculado de la concentración del equipo”, sin especificar el tiempo de incapacidad y si estará presente el domingo 26 de mayo contra Equidad en El Campín.

Santa Fe solo anunció la baja de Jersson González por un cuadro viral - crédito Independiente Santa Fe

Un duelo clave

Dejando a un lado la situación con Jersson González, Santa Fe y Once Caldas se juegan un paso importante en el encuentro de la cuarta jornada de cuadrangulares, debido a que la pelea ya no es entre rojos y blancos, sino que Deportes Tolima se metió en la batalla.

Previo al encuentro en El Campín, el conjunto de Pablo Peirano era primero con siete unidades, mientras que la escuadra de Hernán Darío Arriero Herrera tenía cinco puntos, así que un ganador en la capital colombiano lo deja en el liderato para la quinta jornada.

La situación para los Cardenales se pone peor porque ya no depende de sí mismo, deberá esperar a que los tolimenses caigan ante los manizaleños el 26 de mayo o los santafereños los superen en la última jornada, que será en Ibagué, debido a que ellos cuentan con el “punto invisible” para desempatar en puntos.

Tolima eliminó a Equidad

En lo que respecta al primer partido de la cuarta fecha en el grupo B, una vez más el Deportes Tolima le dio cátedra a Equidad y lo goleó 3-0 en el estadio Manuel Murillo Toro, con la figura de Yeison Guzmán y dejando a los Aseguradores por fuera de cualquier opción.

Deportes Tolima goleó 3-0 a Equidad por la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Las anotaciones fueron de Yhorman Hurtado, autogol del portero Washington Ortega y un penal de Guzmán, para devolverle la ilusión a los ibaguereños de alcanzar la final, pues las primeras dos jornadas en los cuadrangulares solo se sumó un punto de seis posibles.