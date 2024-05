Jorge ‘Polilla’ da Silva llegó oficialmente al América de Cali: “El objetivo es ser campeón”

Jorge Polilla Da Silva fue presentado oficialmente como nuevo técnico del América de Cali - crédito @AmericadeCali/X

El pasado 7 de mayo, América de Cali anunció el regreso de Jorge ‘Polilla’ da Silva como nuevo director técnico del equipo.

El uruguayo, que ya había dirigido a los Diablos Rojos entre 2017 y 2018, llega para reemplazar a César Farías, que dejó el cargo tras los malos resultados del primer semestre (eliminación de Copa Sudamericana y ausencia en los cuadrangulares).

Una semana después, el entrenador llegó a la ciudad de Cali y recibió un masivo recibimiento por parte de la hinchada del escarlata. En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, los aficionados esperaron ansiosamente la llegada de su vuelo y, al verlo aparecer, lo recibieron con cánticos y festejos.

Al salir del aeropuerto, los seguidores del América escoltaron a ‘Polilla’ hasta la sede del equipo, donde se reencontró con viejos conocidos y donde comenzará una nueva era. Esta será su segunda etapa al frente del banquillo rojo, tras la que vivió entre septiembre de 2017 y marzo de 2018.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El uruguayo Jorge Da Silva tiene como objetivo sacar campeón al América de Cali - crédito @AmericadeCali/X

Por medio de varios videos y fotos en redes sociales, el club vallecaucano le compartió a su fanaticada el momento de la llegada de su nuevo timonel y entre sus primeras declaraciones dejó algunas palabras que se ganaron el apoyo inmediato de los seguidores.

Da Silva no logró ocultar su felicidad por regresar a Cali, ciudad que recordaba con gran placer, tanto por los recuerdos deportivos como por los familiares. Entre sus palabras dejó claro que vivir en la sucursal del cielo fue una excelente experiencia para él.

“Viví muchos años, cosas muy bonitas y lindas, como técnico y como jugador. Es un placer para mí estar acá porque es una ciudad que me encanta. Me sentí a gusto en lo deportivo y luego a nivel familiar, todo aquí fue una experiencia muy linda”, aseguró el técnico.

Polilla Da Silva fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del América de Cali - crédito @AmericadeCali/X

Posteriormente, mencionó lo que todo hincha quería escuchar, vino al club a ser campeón. Al estar narrando las historias de sus campeonatos conseguidos como jugador, Da Silva afirmó que el sueño es vivir el título también como entrenador y reconoció que intentará cumplir con la exigencia de la hinchada de conseguir una nueva estrella.

“Para mí los más importantes fueron los títulos, tanto el del 90 como el del 92. La ilusión de siempre con el América es ser campeón, ya lo fui como jugador y ahora lo deseo ser como técnico. Ya vi lo que es la gente y la hinchada, no solo en Cali, sino en todo el país. Lo que la gente quiere es que el equipo esté en la parte alta, que sea protagonista y lógicamente sea campeón, yo eso lo tengo claro y vengo con ese objetivo”.

Una vez llegó a la sede deportiva del club, ser realizó el evento oficial de presentación de Da Silva y en compañía de la presidenta Marcela Gómez, continuó entregando un panorama sencillo de cómo tomará las riendas del plantel para su proyecto.

Jorge Da Silva ganó con el América las estrellas del 90 y 92 como jugador - crédito @AmericadeCali/X

“Hubo cosas que no se hicieron de la mejor manera en el pasado, pero me encontré a un América muy cambiado, si había venido contento, después de conocer cómo está el club, me quedé el doble de feliz y tranquilo. Sé que voy a tener un equipo para cumplir con los objetivos”, mencionó Polilla.

Dentro del evento de presentación, la presidenta dejó claro que uno de los objetivos principales de Da Silva es el de clasificar siempre al equipo mínimo a los cuadrangulares en cada uno de los semestres en los que su proyecto deportivo esté activo. Así las cosas, el primer gran reto del técnico uruguayo se dará en la venidera Liga BetPlay II-2024.