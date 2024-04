Rafael Dudamel reveló el difícil momento que pasó por cuenta del fútbol: “Tuve que acudir a los profesionales”

Rafael Dudamel entrenador del Atlético Bucaramanga - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

El venezolano Rafael Dudamel es uno de los técnicos más destacados del balompié cafetero gracias a su trabajo con el Atlético Bucaramanga. Recientemente, el estratega reveló que el fútbol, pese a las alegrías que puede generar en el campo de juego, tiene un impacto significativo en la vida personal de quienes están directamente vinculados con este deporte.

El exguardameta, convertido en técnico, compartió en una reciente entrevista con el programa Equipo F de ESPN, cómo su pasión y dedicación al fútbol casi le cuesta la estabilidad familiar. La conversación surgió a partir de una pregunta de Óscar Córdoba sobre el tiempo que Dudamel dedica a pensar en estrategias futbolísticas para aplicar en la cancha.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel

Dudamel, de 51 años, explicó que su compromiso con su profesión frecuentemente trascendía el ámbito profesional, infiltrándose en su vida hogareña. Las tensiones y emociones experimentadas durante los partidos a menudo lo acompañaban al regresar a casa, afectando de manera negativa su relación con su esposa e hijos. Esta situación lo llevó a buscar ayuda profesional en psicología para lograr un balance entre su carrera y su vida personal.

“Hoy en día, nuestro entrenamiento dura como mucho una hora y media, pero es todo el día la labor. Hay veces que uno se despierta y está pensando en eso. Te agarran momentos de lucidez en el lugar no indicado”, dijo el extécnico del Deportivo Cali.

Y agregó: “Yo les confieso que familiarmente aprendí a desconectarme del entrenamiento, de la derrota o del triunfo porque lo trasladaba a la casa y estuve a punto de perder a mi familia por eso, porque mi esposa e hijos pagaban la tensión con la que venía de los partidos y tuve que acudir a los profesionales para encontrar herramientas de hacer lo normal porque tengo una vida profesional y otra familiar”.

Otras declaraciones de Dudamel

Rafael Dudamel ha dirigido a dos equipos en Colombia - crédito Ernesto Guzman Jr/EFE

Además de su vida personal, el exseleccionador de Venezuela habló para el medio citado de las expectativas de cara a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor, y la ausencia de equipos grandes como América, Deportivo Cali y Atlético Nacional, que no estarán en la fiesta de mitad de año.

“Nos hemos dado cuenta de que la respuesta emocional y competitiva del plantel ha sido maravillosa, me encantaría que estuvieran los grandes en los cuadrangulares porque me han demostrado que, por el nivel alcanzado, por la composición y consolidación del equipo, estamos para pelear ante cualquier rival y, quizás, podría ser contraproducente que no estén. Para poder aspirar a campeonar no podemos estar mirando rivales”.

Sobe su presente en Atlético Bucaramanga dijo: “Cuando uno llega al club, cuando uno llega a la institución, puede entender muchas cosas, que más allá de lo deportivo había otras circunstancias que hacían que se deteriorara muy rápido la relación con los entrenadores, por ende, un poco la caída del rendimiento, y cuando nosotros comenzamos a conversar con el presidente Jaime Elías y con el propietario Óscar Álvarez, salió la frase de que ‘hagamos cosas distintas, soñemos juntos’ y había que hacer algo diferente. Y eso diferente, en esos pequeños detalles, alrededor de los jugadores, del equipo, te dan estabilidad”.

En cuanto a las opciones de quedar campeón: “Lo siento y los números nos avalan, porque hacer 35 puntos, con la posibilidad de hacer 38, en una liga tan competitiva, tan pareja en donde no se puede parpadear porque cualquiera te gana, me hace proyectarme y también contagiar a mis jugadores de esa ilusión, que ha iniciado desde la fanaticada, porque desde que llegamos a Bucaramanga, no recibimos otro comentario de la ilusión de la primera estrella”.

Atlético Bucaramanga realiza una campaña histórica en la Liga Betplay con 32 puntos en el liderato - crédito Colprensa

En la última jornada del Todos contra Todos, Atlético Bucaramanga cerrará en condición de local en el Alfonso López ante Alianza FC. El encuentro está programado para las 5:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.