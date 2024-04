Carlos Antonio Vélez, sobre el arbitraje: “El problema no es Imer Machado, es la envidia que hay”

El periodista deportivo fue bastante duro con el arbitraje del torneo de clubes más importante del mundo - crédito Mariano Vimos / Colprensa

En el panorama deportivo colombiano, el desempeño del arbitraje nacional se ha convertido en tema de debate recurrente entre expertos y aficionados.

Carlos Antonio Vélez, en su programa Planeta fútbol, de Antena 2, ha arrojado luz sobre la compleja situación que rodea la posible salida de Ímer Machado de la Comisión Arbitral Nacional.

Vélez señaló la dificultad de encontrar un reemplazo adecuado para Machado, pero mencionó a Wilmar Roldán y Hernando Buitrago como posibles candidatos, aunque aseguró que sus nombramientos tendrían desafíos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La discusión sobre el arbitraje colombiano no solo aborda la cuestión de quién podría suceder a Machado, sino que también destapa problemas estructurales más profundos dentro de la Federación Colombiana de Fútbol.

Según Vélez, más allá de la individualidad de Machado, existen tensiones internas, celos y agrupaciones que complican considerablemente la gestión y el desempeño arbitral. Este comentario resalta una preocupación sobre la influencia de dinámicas internas negativas en la calidad del arbitraje colombiano.

“Todos en este país queremos que Ímer Machado deje el puesto, pero eso no es tan fácil. Muchos dicen que se va pronto, pero les voy a dar una mala noticia: mientras no consigan el reemplazo, él va a seguir siendo el manejador de los árbitros”.

El periodista destapó la olla de los amaños de partidos del fútbol colombiano - crédito @velezfutbol/Instagram

Adicionalmente, el analista deportivo planteó una crítica hacia los esfuerzos de formación arbitral por parte de la Federación, argumentando que, a pesar de la inversión en la capacitación de los árbitros, los resultados parecen no reflejar mejoras significativas.

“Lo lamento, por todos, hasta por mí. Yo creía, hasta ayer, que la solución era reemplazar a Ímer Machado. Hace rato vengo testeando con los dirigentes este tema y resulta que todos estamos equivocados. Mis pesquisas apuntan a que hay un desgaste con él, pero el problema es quién lo va a reemplazar”.

Este punto de vista sugiere una desconexión entre la formación ofrecida y su aplicación efectiva en el terreno de juego, lo que pone de manifiesto la necesidad de reevaluar las estrategias de desarrollo arbitral en Colombia.

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez habló en Planeta Fútbol de Win Sports y envió una advertencia a las autoridades del fútbol colombiano - crédito FCF - Dimayor - pantallazo Win Sports

La intervención de Vélez no solo expone los desafíos inmediatos en cuanto a la selección del personal arbitral sino que también invita a una reflexión más amplia sobre la estructura y la cultura dentro del arbitraje colombiano.

La mención de ofrecerse como auxiliar arbitral en Arabia Saudita, medio en broma, pone de relieve la percepción de mejores oportunidades y condiciones en el extranjero para los profesionales del arbitraje, contrastando con la situación local.

Wilmer Barahona, exárbitro profesional, criticó a los dirigentes en Infobae Colombia

Las críticas al arbitraje colombiano las hace un juez central con más de 25 años de trayectoria profesional

Si no son los árbitros, ¿Quién es el gran responsable?

W. B.: “La responsabilidad de la Federación es mucho más de lo que en algún momento dado, creen algunos medios de comunicación, si dependen de la Federación Colombiana de Fútbol. Hay una comisión arbitral designada por la FCF, la cual está integrada por cinco miembros: el señor Armando Farfán y otros cuatro señores, de los cuales ninguno fue árbitro. ¿Cómo pertenecer a una comisión arbitral sin ser árbitro o sin haber sido árbitro?, ¿Cómo estar en una comisión arbitral destinando árbitros en la A, en la B, en partidos de torneo juvenil, en torneos de futsal y en torneos de fútbol playa. Estos señores, ¿Qué saben de fútbol playa? ¡Nada!

Wilmer Barahona en la actualidad analiza y ve el fútbol desde otra perspectiva - crédito Wilmer Barahona / Facebook

La responsabilidad es mucho mayor a la que creen unos, es fundamental. Yo creo que aquí el 80% del problema es culpa de la Federación Colombiana de Fútbol, si nombra a estos cinco señores, los cuales no saben de arbitraje. Es como si a Wilmer Barahona lo llamaran del Congreso a ser secretario del Congreso inmediatamente les digo no acepto porque yo no sé nada del Congreso.

Estos señores, irresponsablemente, aceptaron ser parte de una comisión arbitral. Ah, esta comisión arbitral está asesorada, supuestamente, por un departamento de arbitraje que se llama Ímer Machado y Fernando Avendaño, los cuales son nombrados por la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, mire: la Federación tiene un grado grande de culpabilidad de todo lo que está pasando en arbitraje, porque nombran cinco señores que no saben de arbitraje”, finalizó Barahona.