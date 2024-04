Juan Guillermo Cuadrado superó a leyenda colombiana con el título de Inter en la Serie A, apesar de no jugar

El colombiano sumó un título más en su carrera - crédito AFP

Luego de su paso exitoso por Juventus, en el inicio de la temporada 2023/2024, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado fue anunciado como nuevo refuerzo del Inter de Milán, lo que fue rechazado en un principio por los hinchas del club Nerazzurri; sin embargo, el extremo afirmó que haría que estas opiniones cambiaran con su desempeño en la cancha.

Esto no pudo ser cumplido por el colombiano debido a que en el inicio de la temporada tuvo varias lesiones musculares que lo alejaron de las canchas, sumado a ello, en diciembre de 2023 fue operado del tendón de Aquiles, lo que hizo que estuviera varios meses alejado del plantel profesional.

Debido a estas lesiones, Cuadrado solo ha jugado nueve partidos con Inter de Milán, sumando apenas 262 minutos durante la temporada, pero estos fueron suficientes para que el colombiano quedará como uno de los jugadores pertenecientes al plante del club que en la tarde del 22 de abril se quedó con el título de la Serie A a falta de cinco fechas.

Esto se registró luego de que Inter derrotará 1-2 a Milán en el estadio de San Siro en juego correspondiente a la fecha 33 del torneo más importante de Italia, así, el club dirigido por Simone Inzaghi sumó 86 puntos y con 15 por jugar se hizo inalcanzable para su rival de patio y Juventus, que ocupan la segunda y tercera posición.

Cabe resaltar que con esta liga, que es la número 20 de su historia, Inter tendrá para la próxima temporada una nueva estrella bordada en su escudo, lo que obtiene un club cada 10 scudettos logrados.

Con goles de Acerbi y Thuram, Inter derrotó a Milán y se quedó con la Serie A - crédito REUTERS/Alessandro Garofalo

Aunque hizo parte de los convocados, Juan Guillermo Cuadrado no sumó minutos, pero sí hizo parte de la celebración junto a sus compañeros de la sexta liga italiana conseguida por el colombiano en su carrera.

De esta forma, Cuadrado está a un título de liga italiana de alcanzar al suizo Stephan Lichtsteiner como los extranjeros más ganadores del scudetto. Con este trofeo, el colombiano alcanzó a figuras como Walter Samuel, Martín Cáceres y Dejan Stankovic.

Cuadrado logró el título número 15 de su carrera - crédito @Inter_es/X

A pesar de estar a un trofeo de convertirse en el extranjero más ganador de la Serie A, Juan Guillermo Cuadrado ya es el colombiano que más ha ganado este título, superando a Iván Ramiro Córdoba, defensor que se coronó en cinco ocasiones con el Inter de Milán.

Con este título, Cuadrado sumó el trofeo número 15 en sus vitrinas, en los cuales se encuentran además de las ligas italianas, cuatro copas de Italia, tres Supercopas de Italia, una Copa de la Liga en Inglaterra y en este mismo país logró ganar la Premier League con el Chelsea.

Juan Guillermo Cuadrado superó a Iván Ramiro Córdoba como el colombiano más ganador de la Serie A - crédito Balón Latino

En duda el futuro de Juan Guillermo Cuadrado

A pesar de los logros que ha conseguido durante su carrera, las lesiones que ha sufrido en los últimos meses harían que en Inter de Milán no estuvieran interesados en renovar el contrato del colombiano para la próxima temporada, por lo que Cuadrado deberá buscar nuevo club.

Además del interés que podrían tener varios clubes de mita de la tabla en Italia, también se especula con un posible retorno de Cuadrado al fútbol colombiano, más específicamente a Independiente Medellín, equipo en el que debutó, ya que en repetidas ocasiones el extremo ha afirmado que le gustaría retirarse del fútbol profesional allí.

“Lo de volver al Rojito, claro que sí lo he pensado… pero pienso, ¿a qué edad podré ir? ¿Qué me tendrá Dios? ¿Será que sí, será que estaré muy viejo? Pero sí lo he pensado. Me encantaría poder terminar siquiera un añito con el Poderoso, con el equipo que me dio la oportunidad de darme a conocer”, declaró Juan Guillermo Cuadrado a ESPN sobre un posible regreso al Poderoso de la montaña.