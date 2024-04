Influenciador colombiano fue sensación en los Premios Platino por encima de Mascherano y Forlán

El influencer colombiano fue furor en México - crédito @elborrego/Instagram

El influenciador colombiano Carlos Alberto Díaz, conocido popularmente como El Borrego, ha conseguido un notable seguimiento en la plataforma TikTok, mostrando su día a día en una granja, lo que lo ha llevado a acumular más de 30 millones de seguidores en su cuenta ‘La granja del borrego’.

Esta fama digital le ha abierto puertas a participar en eventos de gran envergadura y colaborar con diversas marcas como también ha compartido con grandes personalidades del espectáculo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El generador de contenido bogotano compartió con varios exfutbolistas

El influencer colombiano fue sensación en los Premios Platino - crédito Premios Platino

En la reciente celebración de los Premios Platino 2024 llevada a cabo en la Rivera Maya, México, evento que reconoce lo más destacado de la industria audiovisual iberoamericana, El Borrego, a sus 16 años, se destacó significativamente.

Su presencia dio de qué hablar durante un partido de fútbol benéfico que contó con la participación de célebres figuras del fútbol como el argentino Javier Mascherano, Fernando Morientes de España, y los uruguayos Diego Forlán y Diego Godín, así como personalidades destacadas del cine y la televisión iberoamericana, entre ellos, el colombiano Carlos Torres, la venezolana Gaby Espino y el gaucho Michel Brown.

Sin embargo, El Borrego capturó la atención y despertó la admiración del público joven mexicano, demostrando así el gran impacto que los influenciadores pueden tener en eventos de gran escala.

El partido se enmarcó dentro del IV Encuentro de las Estrellas de La Liga, organizado con motivo de los Premios Platino, con el propósito de recaudar fondos para el estado de Quintana Roo, México. Este propósito benéfico se llevó a cabo mediante la subasta de camisetas firmadas por los participantes, demostrando que la influencia del fenómeno de los influencers’ no solo reside en su capacidad para entretener, sino también en su potencial para movilizar y generar impacto en iniciativas de carácter social.

El influencer colombiano fue sensación en México - crédito Premios Platino

Lo que llamó la atención fue la acogida del generador de contenido, que compartió cancha con varios exfutbolistas de España y Latinoamérica. “Estoy muy contento y muy feliz porque me encanta mucho el fútbol y ahora voy a jugar con exjugadores. Un poco muy nervioso, nunca me lo imagine (…) claro que voy a jugar, pedí que me dieran el ‘10′”.

Y agregó: “Me llevó mucha felicidad y se nota porque he hecho muchos amigos, he hablado con muchas personas nuevas, me voy con muchos amigos, primera vez en los Premios Platinos y nunca me lo hubiera imaginado”.

Carlos Alberto Díaz, originario de Bogotá, pero criado en La Vega, (Cundinamarca) proviene de un entorno familiar arraigado en las tradiciones campesinas. Su vida ha estado marcada por un profundo conocimiento de la agricultura local, y es a través de sus plataformas digitales que se dedica a difundir mensajes significativos sobre la vida rural a sus compatriotas colombianos.

Desde su infancia, al estar alejado de la urbe durante trece años, fue su padre, don Carlos, el que le impregnó el aprecio por la vida en el campo, una valiosa herencia familiar. La estructura familiar se compone de sus padres, don Carlos y Gloria Janeth, además de sus hermanos Andrés, Juan David, Ximena y Carlos, conocido afectuosamente como El Borrego.

“Me gusta llevar ese mensaje de apoyo al campesinado porque es una labor dura, ya que la conozco, me he dado cuenta de que no la reconocen como se debería. Mi idea es poder empezar a generar pequeños cambios que después van a ser grandes”, dijo Carlos Alberto Díaz en declaraciones recogidas por El Tiempo.

A pesar de que Ximena y Andrés ya no residen en la granja, Carlos enfatiza que las visitas de ellos son frecuentes y que el proyecto de exponer a través de internet la esencia de la vida campestre cuenta con el incondicional apoyo y afecto de todos sus familiares.