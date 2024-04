Sintia Cabezas, la jugadora de la selección Colombia que no se dejó intimidar ante una brasilera que le mostró la chapa de campeona

“Dame una jugadora que se ría en la cara de una brasileña. Que, cuando le muestra el escudo de Brasil, besa el de Colombia. Jugadora que cree en su equipo, que confía en su talento y no le tiene miedo a cambiar la historia. Sintia Cabezas, y mentalidad” @DiablasRojas

“Crep que el semestre siguiente me abonare a la mujeres mejor, cuanta apropiación de sus colores de lo que visten de los juegan💪🏼, eso es lo que le llaman vocación, amar lo que haces y valorarlo cada dia” @Estemadi97Marin

“El Fútbol, no es de nombres, el Fútbol, es METERLOS de hacer los GOLES. y así sea Brasil, no pudieron contra COLOMBIA y les demostramos que un escudo no vale, pues valen son los GOLES Y EL JUEGO, QUE VIVA MI SELECCION COLOMBIA que con orgullo hizo valer la camiseta y el escudo” @Hahsavi