Carlos Antonio Vélez descalificó la actitud de los jugadores del Junior, en derrota ante Millonarios: esto dijo

El periodista arremetió contra los jugadores del Junior de Barranquilla - crédito Win Sports+

El enfrentamiento entre Millonarios y Junior de Barranquilla en el Nemesio Camacho El Campín, correspondiente a la jornada 17 de la Liga Betplay, desató controversias, especialmente en un momento clave del partido.

La polémica se centró en una jugada en la que cuadro Tiburón reclamó una falta de Daniel Ruiz sobre José Enamorado antes de que Millonarios anotara un gol. Según el criterio del árbitro, la acción continuó al considerar que la falta previa no afectaba la legitimidad de la jugada que concluyó en gol sobre los 39 minutos.

Carlos Antonio Vélez arremetió de nuevo contra el Junior

Carlos Antonio Vélez no se quedó callado tras la presentación de Junior en Bogotá ante Millonarios - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Esta situación provocó una vehemente reacción por parte de los integrantes de Junior, quienes interrumpieron el juego para expresar su descontento con la decisión arbitral. Sin embargo, estas reclamaciones no alteraron el desarrollo ni el marcador del partido a ese punto.

Ante estos hechos, no se hizo esperar la opinión del comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez. El comunicador mostró su inconformidad con la actitud de los jugadores de Junior y la gestión del árbitro Jorge Duarte, de Norte de Santander, durante el encuentro.

Vélez fue crítico al señalar la necesidad de que el conjunto de Junior revise y comprenda mejor el reglamento del fútbol, y aludió a su interpretación de la situación como un desconocimiento de las normas. Así mismo, apuntó hacia la labor arbitral por la ausencia de sanciones disciplinarias en el momento del conflicto, al sugerir que la falta de medidas punitivas contribuyó a la tensión vivida en el terreno de juego.

Desde su cuenta de X (antes Twitter) el reconocido comentarista manizaleño de 70 años se despachó contras los jugadores del cuadro Tiburón.

“¡Jodido no saber la ley de juego! Cuando regresen a Barranquilla a estudiar el reglamento… Urgente. ¿Y el árbitro? Se equivocó al no sancionar una falta. Pero no puede anular el gol de @MillosFCoficial porque la falta que ignoró no hace parte de la llamada APP (jugada que termina en gol), ya que está comenzó con el Tiro de Esquina. El juez no tiene por qué permitir la rebeldía de nadie. Le faltaron calzones al hombre. Para eso son las tarjetas… ¡Úselas!”.

El periodista cuestionó la falta de conocimiento del reglamento por parte de los jugadores del Junior - crédito @@velezfutbol/X

Este episodio generó un amplio debate en el ámbito deportivo y puso en la lupa no solo la interpretación y aplicación de las reglas del fútbol, sino también la conducta tanto de los jugadores como de las autoridades encargadas de impartir justicia en el campo.

La postura de Vélez destacó esta situación como un reflejo de las áreas de oportunidad en cuanto a la capacitación reglamentaria de los equipos y la gestión arbitral para asegurar el correcto desarrollo de los encuentros deportivos.

La crítica de Vélez a Reyes por su estilo de juego

Previo al choque ante Millonarios, en su segmento Palabras Mayores en Antena 2, el reconocido periodista lanzó críticas severas hacia el Junior de Barranquilla, equipo dirigido por Arturo Reyes, que acumula dos jornadas consecutivas sin lograr una victoria en el campeonato local. Las palabras emitidas no dejaron margen a la piedad, pues emitió un contundente análisis acerca del desempeño del equipo en estas últimas fechas.

“Junior es el rey de la irregularidad. Se podría morir de hambre con la nevera llena, porque no tiene muñeca, porque no administra tiempos, porque puede regular cargas, que es muy distinto a lo que representa el juego como tal, una cosa es el aspecto físico, la repartición de panes y peces, y otra cosa es el juego. Y en el juego hay vacíos porque si el técnico es plano el equipo es plano. Se salvó de que Envigado le ganara, que es una piedra en el zapato”, afirmó.

Plantel del Junior de Barranquilla protestó contra el arbitraje en El Campín

Jugadores del Junior protestaron en contra del arbitraje de Jorge Duarte - crédito Dimayor

En la rueda de prensa posterior al duelo ante Millonarios, el plantel del Junior de Barranquilla hizo acto de presencia en la sala para protestar por el arbitraje de Duarte.

“Estamos todo el plantel acá presente por el motivo el cual vimos todos dentro el campo. Si queremos que nuestro fútbol mejore, hay muchas cosas por mejorar (…) un juez donde tiene unos ayudantes que le están marcando una falta, y él por soberbia no la quiere sancionar y desencadena una cadena de errores que termina perjudicando a Junior en el juego”: dijo el volante Didier Moreno en representación del plantel.