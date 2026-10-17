Colombia

Tras 32 años figurando como muerto, Jorge Redondo recibió la contraseña de su cédula y podrá volver a su EPS para ser atendido

El ciudadano colombiano fue registrado como fallecido por un error en el acta de defunción de su hermano, que murió en un accidente en 1994

El ciudadano tiene una cuenta en TokTok, en la que pide ayuda a sus seguidores - crédito @ayudaparajorge/TikTok

Guardar

La Registraduría Nacional del Estado Civil restituyó la identidad de Jorge Redondo, ciudadano colombiano de Malambo, Atlántico, quien figuró como fallecido durante 32 años. Tras comprobar sus huellas dactilares y rasgos faciales, le entregó la contraseña de su cédula.

Con el documento, Redondo podrá realizar trámites y reactivar su afiliación al sistema de salud. Además, buscará inscribirse en una EPS para retomar la atención médica y gestionar una cirugía ocular.

PUBLICIDAD

El caso fue divulgado por Noticias Caracol, que informó que el habitante de Malambo completó uno de los trámites necesarios para volver a figurar de manera activa ante las instituciones.

María José Redondo, hija del vendedor ambulante, difundió el caso en TikTok para solicitar orientación sobre el trámite - crédito captura de pantalla @NoticiasCaracol/X
María José Redondo, hija del vendedor ambulante, difundió el caso en TikTok para solicitar orientación sobre el trámite - crédito captura de pantalla @NoticiasCaracol/X

Con el documento provisional en sus manos, Redondo dijo ante el medio: “Lo primero que voy a buscar es ingresar a una EPS para más adelante seguir el tratamiento”. El ciudadano señaló que espera acceder a medicamentos y a la atención requerida para evaluar la intervención quirurgica.

De acuerdo con el medio, el restablecimiento de su identidad comenzó con el registro de sus huellas en el sistema de la Registraduría. El procedimiento permitió que la entidad confirmara que la información biométrica correspondía al ciudadano que había permanecido sin documento durante más de tres décadas.

PUBLICIDAD

Ya hoy es una alegría porque ya puedo hacer cosas que no hacía antes”, dijo Jorge Redondo. Además, agradeció a quienes acompañaron la difusión y la resolución de su situación. “Gracias a todos los que apoyaron esto, que hoy ya tengo la identidad que me pertenece”, expresó.

El caso llegó a la Registraduría después de que su historia se hiciera pública. La entidad había enviado a un delegado en Atlántico para atender personalmente el proceso de verificación y expedición de la cédula.

Un registro de defunción asociado a su número de identificación le impide afiliarse a una EPS desde 1994 - crédito captura de pantalla @NoticiasCaracol/X
Un registro de defunción asociado a su número de identificación le impide afiliarse a una EPS desde 1994 - crédito captura de pantalla @NoticiasCaracol/X

En diálogo con el medio, el delegado de la Registraduría explicó que, tras “el resultado positivo” de la identificación biométrica, la entidad avanzó con el trámite para expedir la cédula de ciudadanía, que podrá utilizar mientras completa el proceso documental.

Así se conoció el caso en las redes sociales

Un error en un registro de defunción le impidió por años a Jorge Redondo afiliarse a una Entidad Promotora de Salud (EPS), en especial, luego de que perdió la visión del ojo derecho y quedó con un temor de quedar completamente ciego.

El caso tomó visibilidad en redes sociales después de que María José Redondo, hija del afectado, difundiera el pedido de ayuda porque su progenitor no podía acceder a consultas, medicamentos ni procedimientos.

El origen del problema se remonta a 1994, cuando Redondo trabajaba en una empresa y estaba afiliado al entonces Instituto de Seguros Sociales.

Para entonces, su hermano menor sufrió una intoxicación tras ingerir una sustancia tóxica en la Zona Bananera, en Magdalena, y no tenía cobertura médica por “un error”.

Según un primer relato que Redondo entregó a Noticias Caracol, vecinos trasladaron al joven a un centro asistencial y lo identificaron con los documentos de Jorge para que recibiera atención a través de su afiliación. El hermano murió, pero el fallecimiento quedó registrado a nombre del actual vendedor ambulante.

Desde entonces, Jorge Eliécer Redondo figuró ante las autoridades como fallecido en las bases de datos del sistema de salud.

Jorge Redondo es vendedor de bebidas en las calles de Malambo, Atlántico - crédito @ayudaparajorge/TikTok
Jorge Redondo es vendedor de bebidas en las calles de Malambo, Atlántico - crédito @ayudaparajorge/TikTok

“He contado con suerte que no me he enfermado; así de enfermarme para una emergencia no me ha pasado, hasta ahora que me está pasando esto”, afirmó Redondo.

Su hija publicó el caso en TikTok bajo la cuenta @ayudaparajorge, con el objetivo de obtener orientación y acelerar una solución que le permita recibir la operación. El hombre afirmó que busca recuperarse para sostenerse con su trabajo.

“No quiero ser una carga para nadie”, expresó. “Todavía me siento con ganas de seguir trabajando, de seguir adelante”.

Para corregir un registro de defunción erróneo, la Registraduría Nacional del Estado Civil exigió que Jorge Redondo acudiera a una de sus sedes con sus documentos de identificación.

Temas Relacionados

Jorge RedondoMalamboCédulaRegistraduríaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Spotify anunció la primera edición del RADAR Fest en Colombia: Nanpa Básico, Goyo, Ela Minus y Luisfer La Voz, entre los artistas destacados

El encuentro, previsto para el 19 y 20 de octubre, ofrecerá sesiones formativas, paneles y actuaciones de talentos colombianos en dos escenarios de Bogotá, con acceso exclusivo para usuarios seleccionados por la plataforma

Spotify anunció la primera edición del RADAR Fest en Colombia: Nanpa Básico, Goyo, Ela Minus y Luisfer La Voz, entre los artistas destacados

La Armada interceptó en el Pacífico colombiano una lancha Go-Fast con 6.072 kilos de marihuana rumbo a Costa Rica

La Armada también informó que capturó a dos personas que querían escapar de las autoridades, en aguas cercanas al municipio de Tumaco

La Armada interceptó en el Pacífico colombiano una lancha Go-Fast con 6.072 kilos de marihuana rumbo a Costa Rica

Congresistas preocupados por recorte presupuestal a la JEP piden ayuda internacional: “Afectaría notablemente audiencias e investigaciones”

Los miembros de la Cámara de Representantes enviaron tres cartas al Congreso de Estados Unidos, la Corte Penal Internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Congresistas preocupados por recorte presupuestal a la JEP piden ayuda internacional: “Afectaría notablemente audiencias e investigaciones”

Carlos Antonio Vélez se fue contra Karol G y demás artistas por conciertos en El Campín: “El estadio es para el fútbol”

Sigue la polémica por el uso del escenario para eventos musicales, que han provocado los aplazamientos de los partidos de Millonarios y Santa Fe, además de afectar el calendario del fútbol colombiano

Carlos Antonio Vélez se fue contra Karol G y demás artistas por conciertos en El Campín: “El estadio es para el fútbol”

Por polémica parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el director (e) y cinco funcionarios del Inpec

La agrupación musical, que incluyó al reconocido cantante Nelson Velásquez, ingresó al penal sin autorización e hizo una presentación. Los hechos se presentaron en abril de 2026

Por polémica parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el director (e) y cinco funcionarios del Inpec
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Feid será el encargado de encabezar el Megaland Bacano 2026: todos los detalles

Feid será el encargado de encabezar el Megaland Bacano 2026: todos los detalles

Empresario responsable del concierto de Fonseca habló del traslado al Vive Claro y el futuro de los próximos conciertos en El Campín de Bogotá

Puerto Candelaria y ‘La Sinfonía de los Bichos Raros’ llegan a las salas de cine de Colombia

Robert Farah tuvo que frenar fuerte discusión entre Pautips y Tuto Patiño en ‘MasterChef Celebrity’: “No peleen más”

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casarán en imponente catedral de Colombia: el artistas dio detalles sobre la luna de miel

Deportes

Carlos Antonio Vélez se fue contra Karol G y demás artistas por conciertos en El Campín: “El estadio es para el fútbol”

Carlos Antonio Vélez se fue contra Karol G y demás artistas por conciertos en El Campín: “El estadio es para el fútbol”

Deportivo Cali salvó un punto en el debut por Copa Libertadores Femenina: empató 1-1 contra Libertad de Paraguay

James Rodríguez no fue convocado por Atlético Nacional para el partido ante Boyacá Chicó: esta sería la razón

El Campín por fin tendrá fútbol: así se encuentra la gramilla tras su proceso de recuperación

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga