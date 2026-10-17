Tras 32 años figurando como muerto, Jorge Redondo recibió la contraseña de su cédula y podrá volver a su EPS para ser atendido

El ciudadano tiene una cuenta en TokTok, en la que pide ayuda a sus seguidores - crédito @ayudaparajorge/TikTok

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La Registraduría Nacional del Estado Civil restituyó la identidad de Jorge Redondo, ciudadano colombiano de Malambo, Atlántico, quien figuró como fallecido durante 32 años. Tras comprobar sus huellas dactilares y rasgos faciales, le entregó la contraseña de su cédula.

Con el documento, Redondo podrá realizar trámites y reactivar su afiliación al sistema de salud. Además, buscará inscribirse en una EPS para retomar la atención médica y gestionar una cirugía ocular.

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El caso fue divulgado por Noticias Caracol, que informó que el habitante de Malambo completó uno de los trámites necesarios para volver a figurar de manera activa ante las instituciones.

María José Redondo, hija del vendedor ambulante, difundió el caso en TikTok para solicitar orientación sobre el trámite - crédito captura de pantalla @NoticiasCaracol/X

Con el documento provisional en sus manos, Redondo dijo ante el medio: “Lo primero que voy a buscar es ingresar a una EPS para más adelante seguir el tratamiento”. El ciudadano señaló que espera acceder a medicamentos y a la atención requerida para evaluar la intervención quirurgica.

De acuerdo con el medio, el restablecimiento de su identidad comenzó con el registro de sus huellas en el sistema de la Registraduría. El procedimiento permitió que la entidad confirmara que la información biométrica correspondía al ciudadano que había permanecido sin documento durante más de tres décadas.

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“Ya hoy es una alegría porque ya puedo hacer cosas que no hacía antes”, dijo Jorge Redondo. Además, agradeció a quienes acompañaron la difusión y la resolución de su situación. “Gracias a todos los que apoyaron esto, que hoy ya tengo la identidad que me pertenece”, expresó.

El caso llegó a la Registraduría después de que su historia se hiciera pública. La entidad había enviado a un delegado en Atlántico para atender personalmente el proceso de verificación y expedición de la cédula.

Un registro de defunción asociado a su número de identificación le impide afiliarse a una EPS desde 1994 - crédito captura de pantalla @NoticiasCaracol/X

En diálogo con el medio, el delegado de la Registraduría explicó que, tras “el resultado positivo” de la identificación biométrica, la entidad avanzó con el trámite para expedir la cédula de ciudadanía, que podrá utilizar mientras completa el proceso documental.

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Así se conoció el caso en las redes sociales

Un error en un registro de defunción le impidió por años a Jorge Redondo afiliarse a una Entidad Promotora de Salud (EPS), en especial, luego de que perdió la visión del ojo derecho y quedó con un temor de quedar completamente ciego.

El caso tomó visibilidad en redes sociales después de que María José Redondo, hija del afectado, difundiera el pedido de ayuda porque su progenitor no podía acceder a consultas, medicamentos ni procedimientos.

El origen del problema se remonta a 1994, cuando Redondo trabajaba en una empresa y estaba afiliado al entonces Instituto de Seguros Sociales.

Para entonces, su hermano menor sufrió una intoxicación tras ingerir una sustancia tóxica en la Zona Bananera, en Magdalena, y no tenía cobertura médica por “un error”.

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Según un primer relato que Redondo entregó a Noticias Caracol, vecinos trasladaron al joven a un centro asistencial y lo identificaron con los documentos de Jorge para que recibiera atención a través de su afiliación. El hermano murió, pero el fallecimiento quedó registrado a nombre del actual vendedor ambulante.

Desde entonces, Jorge Eliécer Redondo figuró ante las autoridades como fallecido en las bases de datos del sistema de salud.

Jorge Redondo es vendedor de bebidas en las calles de Malambo, Atlántico - crédito @ayudaparajorge/TikTok

“He contado con suerte que no me he enfermado; así de enfermarme para una emergencia no me ha pasado, hasta ahora que me está pasando esto”, afirmó Redondo.

Su hija publicó el caso en TikTok bajo la cuenta @ayudaparajorge, con el objetivo de obtener orientación y acelerar una solución que le permita recibir la operación. El hombre afirmó que busca recuperarse para sostenerse con su trabajo.

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“No quiero ser una carga para nadie”, expresó. “Todavía me siento con ganas de seguir trabajando, de seguir adelante”.

Para corregir un registro de defunción erróneo, la Registraduría Nacional del Estado Civil exigió que Jorge Redondo acudiera a una de sus sedes con sus documentos de identificación.