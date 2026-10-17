Se registró un ataque con explosivos cerca de la Escuela de Carabineros en Popayán: dos civiles habrían resultado heridos

La explosión habría sucedido sobre la Variante Sur de Popayán - crédito @Ruben723/X
Un ataque con explosivos contra la Policía de Carabineros fue reportado durante la tarde del viernes 16 de octubre de 2026 en la variante sur de Popayán, donde de manera preliminar dos civiles habrían resultado afectados.
La carga explosiva estaba, al parecer, camuflada a un costado de la vía y habría sido instalada para activarse cuando pasaran las patrullas de Carabineros.
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De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió sobre el corredor vial. La hipótesis inicial apunta a que el objetivo habrían sido las unidades de la Policía que transitaban por el sector.
Noticia en desarrollo...
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