Colombia

Receta de raviolis caseros: así se preparan en menos de 30 minutos sin condimentos

Con harina, huevo y un relleno cremoso de ricotta y mozzarella, puede llevar a la mesa una pasta fresca, suave con sabores suaves, ideal para una comida rápida y hecha en casa

Vista aérea de ravioles en salsa de tomate con albahaca y pimienta en un cuenco blanco. Al lado, cubiertos, queso rallado, aceite de oliva y hojas de albahaca.
Raviolis caseros listos en menos de 30 minutos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La pasta fresca puede convertirse en una comida especial sin complicar la cocina. Con harina, huevo y un relleno cremoso de queso, estos raviolis caseros quedan listos en menos de 30 minutos y no necesitan condimentos para tener una textura suave y un sabor delicado.

Esta versión resulta práctica para preparar en casa, especialmente cuando se busca una receta rápida con pocos ingredientes. La masa se estira de forma delgada, se rellena, se sella y se cocina en agua caliente hasta que los raviolis suben a la superficie.

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Receta de raviolis caseros

Los raviolis son pequeños paquetes de pasta fresca rellenos. En esta preparación, la masa se elabora con harina y huevo, mientras que el interior lleva queso ricotta y mozzarella. La técnica principal consiste en estirar la masa, retirar el aire del relleno y sellar muy bien los bordes antes de la cocción.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 5 minutos.
  • Tiempo total: 25 minutos.

Ingredientes

  1. 200 g de harina de trigo.
  2. 2 huevos.
  3. 1 cucharada de agua, solo si la masa queda seca.
  4. 150 g de queso ricotta.
  5. 100 g de queso mozzarella rallado.
  6. 1 cucharadita de aceite para evitar que la masa se pegue.
  7. Agua suficiente para cocinar los raviolis.

Esta receta no incluye sal, pimienta, ajo, hierbas ni otros condimentos. El sabor depende del queso y de la textura de la pasta fresca.

Vista aérea de ingredientes para ravioles: harina, huevos, aceite, pollo cocido y picado, cebolla, ajo, perejil, queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada en cuencos.
Una receta práctica para preparar pasta fresca en casa con pocos ingredientes y pasos fáciles - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer raviolis caseros, paso a paso

  1. Vierta la harina sobre una mesa limpia. Forme un volcán y abra un espacio en el centro.
  2. Agregue los huevos en el centro. Integre poco a poco la harina con un tenedor.
  3. Cuando la mezcla tome consistencia, amase con las manos durante 5 minutos. La masa debe quedar lisa y elástica.
  4. Si la masa está muy seca, añada el agua de a pocas gotas. Evite agregar demasiada para que no quede pegajosa.
  5. Cubra la masa con una bolsa limpia o con papel plástico. Déjela reposar durante 5 minutos.
  6. Divida la masa en 2 partes. Estire cada una con un rodillo hasta que quede muy delgada. También puede usar una máquina para pasta.
  7. Mezcle el queso ricotta con la mozzarella rallada. No agregue condimentos.
  8. Coloque pequeñas porciones del relleno sobre una de las láminas. Deje una separación de aproximadamente 5 cm entre cada porción.
  9. Humedezca con agua los bordes y los espacios entre cada relleno. Este paso ayuda a cerrar la pasta.
  10. Cubra con la segunda lámina de masa. Presione alrededor de cada porción para retirar el aire.
  11. Corte los raviolis con un cuchillo, un cortador de pasta o un vaso pequeño.
  12. Presione muy bien los bordes con los dedos o con un tenedor. Así evita que el queso se salga durante la cocción.
  13. Ponga suficiente agua en una olla. Cuando hierva, agregue los raviolis con cuidado.
  14. Cocine durante 2 a 4 minutos. Estarán listos cuando suban a la superficie y la masa se vea tierna.
  15. Retírelos con una espumadera. No los revuelva con fuerza, porque la masa fresca puede romperse.
  16. Sirva de inmediato. Puede acompañarlos con mantequilla derretida o con una salsa de tomate sencilla, aunque la receta base no lleva condimentos.
Ravioles
Aprenda a estirar, rellenar, sellar y cocinar los raviolis para servirlos suaves y recién hechos - crédito VisualesIA

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación rinde aproximadamente 3 porciones o entre 18 y 24 raviolis, según el tamaño de cada pieza.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 390 kcal.
  • Proteína: 19 g.
  • Carbohidratos: 52 g.
  • Grasa: 12 g.
  • Fibra: 2 g.
  • Calcio: cerca de 300 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Plato de ravioles gratinados con queso y cebollino sobre mesa de madera. Tenador a la izquierda y copa de vino blanco al lado de una ventana.
Un plato de ravioles gratinados con una capa dorada de queso y cebollin picado se presenta sobre una mesa de madera, acompañado de una copa de vino blanco junto a una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los raviolis crudos pueden permanecer en la nevera durante un máximo de 24 horas. Guárdelos sobre una bandeja enharinada y separados para que no se peguen.

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También puede congelarlos. Colóquelos separados en una bandeja durante 1 hora y luego páselos a una bolsa hermética. Se conservan en el congelador hasta por 1 mes.

Para cocinarlos congelados, no es necesario descongelarlos. Agréguelos directamente al agua hirviendo y aumente la cocción entre 2 y 3 minutos.

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