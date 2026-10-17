“Pensé que me quitarían la vida”, el relato de una conductora que resistió un triple asalto armado en un semáforo de Bogotá

Tres motocicletas abordaron el vehículo de una mujer, que relató en redes sociales cómo un hombre armado exigió la apertura de las puertas bajo amenaza de muerte, en medio de un trancón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La periodista Nathaly Quiroga Cavalieri, editora del servicio en español de France 24, denunció haber sido víctima de un atraco a mano armada mientras esperaba el cambio de un semáforo en Bogotá.

El hecho ocurrió el 15 de octubre de 2026 en la intersección de la calle 50 con carrera 53, según el relato que la comunicadora publicó en su cuenta de la red social X.

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Quiroga, licenciada en Comunicación Social y magíster en Comunicación Corporativa, escribió que, tras 16 años de residir en Bogotá, era la primera vez que atravesaba una situación de este tipo.

Según el testimonio de la periodista, tres motocicletas se le acercaron de manera simultánea mientras permanecía detenida en el semáforo. Un hombre apuntó con un arma al espejo del carro y exigió que abriera las puertas. “Entre mi shock y mis nervios les dije varias veces que no y me amenazaron con meterme un tiro”, relató.

La editora relató el impacto emocional posterior al asalto y la conmoción que experimentó al reiniciar la marcha de su vehículo - crédito @NathyGQuirogaC/X

Quiroga aseguró que pensó en su hija de siete meses y en su madre, que depende de ella, mientras los agresores forcejeaban con las puertas del vehículo. “Tengo una bebé de siete meses, mi esposo y mi mamá que depende de mí y solo pensaba, ¿qué pasaría si de verdad me metían un tiro? ¿Sobreviviría? ¿Iba a doler?”, escribió en su publicación.

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Los asaltantes no lograron abrir las puertas delanteras del carro de la periodista. De acuerdo con su relato, al no conseguirlo, se dirigieron hacia una camioneta blanca ubicada delante de su vehículo, donde abrieron las puertas traseras y despojaron a sus ocupantes de sus pertenencias.

Quiroga afirmó que, pese a la gravedad del hecho, el semáforo cambió a verde y continuó su camino mientras los agresores permanecían en el lugar. “Yo quedé inmóvil pensando en mí, pero también en la camioneta de adelante, pero apenas cambió el semáforo seguí. Manejé pensando en si estoy viva y si ellos volverán”, escribió.

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La periodista describió además el momento posterior al episodio, en el que afirmó haber llorado y haber quedado paralizada. “Luego de llorar y quedar en estado de shock y no poder respirar porque sentí en serio que me quitarían la vida me propuse que iba a buscar la manera donde pueda encontrarme inmóvil”, relató.

Un cuestionamiento a la seguridad en Bogotá

La periodista cuestionó la gestión de la Alcaldía de Bogotá frente a la delincuencia y reclamó medidas institucionales ante la inseguridad en la capital - crédito @PasaenBogota / X

En su publicación, Quiroga cuestionó la situación de seguridad en la capital colombiana y responsabilizó a las autoridades distritales por el aumento de hechos delictivos. “Qué inseguridad tan de mierda la de esta ciudad. En serio, las autoridades y la alcaldía tienen que pensar en algo. No podemos vivir así con ese miedo y esa psicosis”, escribió.

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La periodista cerró su publicación con un mensaje sobre el impacto emocional del episodio. “Esta mierda me tiene jodida, he pasado un día llorando, con dolor en el cuerpo y pensando que quizás es un milagro que hoy esté con mi familia”, concluyó.

En una respuesta a una usuaria que le expresó su solidaridad por lo vivido, Quiroga advirtió: “Hay que estar muy pendiente en los semáforos y más cuando uno queda ensándwichado”, haciendo referencia a la posición de su vehículo, entre otros automóviles detenidos en el cruce.

La Secretaría de Seguridad reporta una baja en los delitos de alto impacto en Bogotá

La Secretaría de Seguridad registró una disminución del 16% en el hurto a personas entre enero y septiembre en Bogotá - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

El relato de Quiroga se da en contraste con el más reciente balance oficial de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, que el pasado jueves 15 de octubre reportó una reducción en varios delitos de alto impacto durante 2026.

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Según el informe, entre enero y septiembre el hurto a personas cayó un 16% frente al mismo periodo de 2025, mientras los delitos sexuales se redujeron un 14% y el homicidio un 8%.

El documento también registró disminuciones del 9% en el hurto de automotores, del 6% en el hurto de motocicletas y del 4% en los casos de extorsión. Las autoridades distritales atribuyeron estos resultados a los operativos conjuntos entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional y Migración Colombia, así como a estrategias de prevención como el Plan Cazador y la campaña “Yo no pago, yo denuncio”.

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Entre los resultados destacados por la Secretaría figuran la captura de integrantes de la banda La Plancha, señalados por el homicidio de un intendente de la Policía, y la desarticulación de Los Buitres, estructura dedicada al hurto de vehículos de alta gama en la ciudad. Las autoridades anunciaron además que las intervenciones territoriales y las campañas de sensibilización se intensificarán durante los últimos meses del año.