Colombia

María José Pizarro le respondió a Abelardo de la Espriella por declaraciones contra Carlos Pizarro: “Mi padre es un símbolo de rebeldía”

La exsenadora responsabilizó al jefe de Estado por cualquier situación que pueda ocurrirle a su familia, luego de que el presidente calificara al líder del M-19 de “terrorista”

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La exsenadora por el Pacto Histórico María José Pizarro emitió un fuerte mensaje tras las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella en contra de su padre, el activista, comandante de la guerrilla del M-19 y candidato presidencial, Carlos Pizarro.

Luego de que el jefe de Estado afirmó que las manifestaciones de arte que respaldan al progenitor de la excongresista son “una oda al terrorismo”, la dirigente responsabilizó a De la Espriella de cualquier hecho que pudiera afectar a su familia.

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Pizarro también criticó el supuesto intento de “eliminar de la memoria pública la figura de su padre”, asesinado durante su candidatura presidencia por el movimiento político Alianza Democrática, el 26 de abril de 1990.

En un video publicado en sus redes sociales, la líder de izquierda sostuvo que el debate sobre la memoria del guerrillero del M-19 trasciende su historia familiar.

Este fue el mensaje de la exsenadora por las palabras del presidente en contra de su padre, el guerrillero Carlos Pizarro - crédito @PizarroMariaJo/X
Este fue el mensaje de la exsenadora por las palabras del presidente en contra de su padre, el guerrillero Carlos Pizarro - crédito @PizarroMariaJo/X

Según afirmó en la pieza audiovisual, el caso representaría una amenaza la ideología izquierdista.

Carlos Pizarro está más vivo que nunca y el intento de Abelardo de la Espriella por proscribir su memoria, su figura, solo está haciendo más grande su legado de paz en Colombia (...) Mi padre es un símbolo de rebeldía contra la tiranía, frente al oprobio, que es precisamente lo que representa Abelardo de la Espriella, autoritarismo y fascismo”, es la versión de la líder progresista.

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“Así que, le decimos a Abelardo de la Espriella que no vamos a permitir que las mujeres desaparezcan de la nación colombiana, que las niñas desaparezcan del lenguaje, que las diversidades sexuales sean proscritas en Colombia y que la memoria, la vida de la dirigencia y del pensamiento de izquierda sea perseguido en Colombia”, afirmó María José Pizarro.

Estas fueron las declaraciones de Pizarro en contra del presidente De la Espriella - crédito @PizarroMariaJo/X
Estas fueron las declaraciones de Pizarro en contra del presidente De la Espriella - crédito @PizarroMariaJo/X

Pizarro vinculó sus denuncias con las movilizaciones en Colombia

La dirigente señaló que sus declaraciones llegaron un día después de manifestaciones multitudinarias en distintos puntos del país. En ese contexto, acusó a De la Espriella de temerle a la movilización social y de no aceptar las críticas ni a la oposición.

“Porque le tiene miedo al pueblo movilizado, porque no es capaz de aceptar cualquier crítica a su gobierno, no es capaz de aceptar la oposición y que el pueblo piense de manera libre y de manera consciente”, expresó en el video.

Dentro de su intervención, Pizarro cuestionó la eventual modificación de esos contenidos, según ella, sin “curaduría técnica”, que se están dando en el Museo Nacional por orden del Gobierno De la Espriella.

- crédito @ABarriosBernal/X
María José Pizarro criticó el retiro de las obras de varias salas de exposición del Museo Nacional de Colombia la tarde del jueves 15 de octubre de 2026 - crédito @ABarriosBernal/X

¿Qué sigue después de que modifican sin ningún tipo de curaduría técnica el Museo Nacional, las exposiciones del Museo Nacional, que tienen precisamente que contribuir a la paz y a la reconciliación de Colombia?”, preguntó.

Para la excongresista, la discusión no se limita a la figura de su padre. “Esta no es solamente una amenaza contra su figura y su memoria, sino también contra toda su familia”, expresó en el video difundido en sus redes sociales.

La publicación cerró con una advertencia directa: “Lo hacemos responsable de cualquier cosa que pueda pasar”.

Además de sus cuestionamientos, Pizarro comunicó una iniciativa para volver a poner en circulación la película Pizarro, dirigida por Simón Hernández. Según explicó, la decisión fue tomada junto al realizador para que la producción pueda verse de forma abierta en su canal de YouTube.

La dirigente describió a Carlos Pizarro como “un hombre que se hizo la gesta mayor: dejó las armas por voluntad y se jugó la vida por la paz”. También convocó a sus seguidores a difundir el contenido y a organizar encuentros para ver la película.

Abelardo de la Espriella pidió que se quiten expresiones relacionadas con Carlos Pizarro - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa
Abelardo de la Espriella pidió que se quiten expresiones relacionadas con Carlos Pizarro - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa

Por su parte, el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella en contra de Pizarro se registró durante su primera visita oficial en el Ministerio de Cultura y del Patrimonio, el 15 de octubre de 2026.

“No vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología al terrorismo. En este Gobierno se acabó”.

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