Colombia

Los congresistas Alejandra Omaña y Germán Rodríguez protagonizaron fuerte discusión en redes sociales: “Esto no se hace”

La pelea entre los senadores surgió por sus posturas contrarias en relación con el derecho al aborto en Colombia

La congresista cuestionó la postura del congresista Germán Rodríguez frente al aborto y lo señaló de haber sido demandado por alimentos años atrás - crédito @aleomanao/X

Guardar

La congresista Alejandra Omaña y el senador Germán Rodríguez protagonizaron una discusión en redes sociales. La legisladora reveló que Rodríguez fue demandado por alimentos por presuntamente “no responder” por una de sus hijas. Decidió exponer esa información ante la opinión pública porque el senador respalda un acto legislativo que buscaría prohibir el aborto en Colombia.

¿Nos sorprende que el senador Germán Rodríguez, que estaba interfiriendo en la audiencia pública sobre el aborto, haya sido demandado por alimentos? No nos sorprende. Ayer en la audiencia pública denunciamos lo que sería la extrema incoherencia de quienes serían los firmantes de este acto legislativo que prohibiría el aborto en Colombia”, señaló la congresista Omaña en un video que publicó en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El legislador Germán Rodríguez se pronunció al respecto. Confirmó que fue demandado en dos ocasiones por alimentos y que estas acciones legales tuvieron lugar hace 20 años. Sin embargo, aclaró que en ningún momento ha fallado en sus deberes como padre y que siempre ha garantizado el sostenimiento de sus dos hijas.

Alejandra Omaña cuestionó a Germán Rodríguez por asegurar que las demandas por alimentos en su contra son de hace 20 años - crédito @amaranta.hankx/Instagram y cortesía a Infobae Colombia
Alejandra Omaña cuestionó a Germán Rodríguez por asegurar que las demandas por alimentos en su contra son de hace 20 años - crédito @amaranta.hankx/Instagram y cortesía a Infobae Colombia

El congresista cuestionó entonces a la senadora del Pacto Histórico. La acusó de mezclar la política con asuntos familiares. Además, afirmó temer por su integridad y la de sus familiares, debido a la información que reveló la legisladora.

La senadora Alejandra Omaña se ha metido e intentado investigar y meterse en lo más sagrado que es mi familia. Yo a mis dos hijas las he tenido siempre aparte de este mundo de las redes sociales y el peligro de ser político en Colombia. Tengo miedo por mi integridad y por la de mis seres queridos. Esto no se hace, senadora Alejandra Omaña. Una cosa son las peleas políticas y otra es que usted se meta con lo más sagrado que tiene un hombre, que es su familia”, dijo.

PUBLICIDAD

Omaña se mantuvo en sus aseveraciones contra el congresista Rodríguez. En una publicación en su cuenta de X puso en duda la temporalidad de las demandas por alimentos que recibió el senador. Aseguró que, según su investigación, el proceso por demanda de alimentos más reciente es de 2016.

El senador Germán Rodríguez aseguró que fue demandado por alimentos hace 20 años - crédito @GermanRSenador/X

De acuerdo con un documento que adjuntó como prueba, el 7 de marzo de 2016 se profirió una sentencia de primera instancia en la que se aprobó un acuerdo y se fijó alimentos definitivos.

¿Demandas de hace 20 años? No mienta, senador. Una de las demandas por alimentos que usted tiene es de 2016. A usted no le gusta que se metan con “lo más sagrado” que usted tiene, que según usted es su familia, y a nosotras no nos gusta que usted se meta con lo más sagrado que nosotras tenemos, que son nuestros derechos”, señaló la congresista en su denuncia.

Asimismo, insistió en la importancia de garantizar que los debates se desarrollen con base en argumentos y que se vele por la transparencia de esos espacios. “Y no tenga miedo, que nuestra pelea es con argumentos y pública. Las prácticas de silenciar, agredir y desaparecer personas son de su orilla política, no de la nuestra”, añadió.

La senadora Alejandra Omaña reveló que hay una decisión de 2016 relacionada con una demanda por alimentos contra Germán Rodríguez - crédito @aleomanao/X
La senadora Alejandra Omaña reveló que hay una decisión de 2016 relacionada con una demanda por alimentos contra Germán Rodríguez - crédito @aleomanao/X

En su publicación inicial, relacionada con el acto legislativo que prohibiría el aborto en Colombia, Omaña también hizo señalamientos contra las iglesias cristianas; afirmó que algunas de ellas incurren, según su opinión, en evasión de impuestos —aunque no presentó pruebas para soportar sus aseveraciones— y dijo que, al parecer, el senador John Alejandro Bermeo Rodríguez habría sido denunciado por violencia intrafamiliar y por presunta tortura.

“No se trata de un asunto personal cuando hablamos de que el senador básicamente interviene en el derecho de las mujeres de poder decidir sobre si quieren ser madres o no”, indicó.

Temas Relacionados

Alejandra OmañaGermán RodríguezDemanda por alimentosAborto en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de raviolis caseros: así se preparan en menos de 30 minutos sin condimentos

Con harina, huevo y un relleno cremoso de ricotta y mozzarella, puede llevar a la mesa una pasta fresca, suave con sabores suaves, ideal para una comida rápida y hecha en casa

Receta de raviolis caseros: así se preparan en menos de 30 minutos sin condimentos

Lina Tejeiro tuvo que ser hospitalizada tras el nacimiento de su hijo Gael: esta fue la complicación que sufrió

La actriz colombiana explicó que la presión arterial elevada obligó al equipo médico a intervenir antes de la fecha prevista y prolongó su recuperación en la clínica varios días más

Lina Tejeiro tuvo que ser hospitalizada tras el nacimiento de su hijo Gael: esta fue la complicación que sufrió

Atentaron contra el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez: su escolta murió tras recibir varios disparos

El senador Duvalier Sánchez informó que el exmandatario fue víctima de un ataque sicarial. Su hombre de protección, Felipe López, integrante de la UNP, falleció tras resultar herido

Atentaron contra el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez: su escolta murió tras recibir varios disparos

María José Pizarro le respondió a Abelardo de la Espriella por declaraciones contra Carlos Pizarro: “Mi padre es un símbolo de rebeldía”

La exsenadora responsabilizó al jefe de Estado por cualquier situación que pueda ocurrirle a su familia, luego de que el presidente calificara al líder del M-19 de “terrorista”

María José Pizarro le respondió a Abelardo de la Espriella por declaraciones contra Carlos Pizarro: “Mi padre es un símbolo de rebeldía”

Técnico del América de Cali le lanzó duras críticas a la Liga BetPlay por “premiar la mediocridad”

David González cuestionó el formato de los cuadrangulares semifinales, porque, según su concepto, afecta a las escuadras que han peleado en los primeros puestos del semestre

Técnico del América de Cali le lanzó duras críticas a la Liga BetPlay por “premiar la mediocridad”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro tuvo que ser hospitalizada tras el nacimiento de su hijo Gael: esta fue la complicación que sufrió

Lina Tejeiro tuvo que ser hospitalizada tras el nacimiento de su hijo Gael: esta fue la complicación que sufrió

Spotify anunció la primera edición del RADAR Fest en Colombia: Nanpa Básico, Goyo, Ela Minus y Luisfer La Voz, entre los artistas destacados

Feid será el encargado de encabezar el Megaland Bacano 2026: todos los detalles

Empresario responsable del concierto de Fonseca habló del traslado al Vive Claro y el futuro de los próximos conciertos en El Campín de Bogotá

Puerto Candelaria y ‘La Sinfonía de los Bichos Raros’ llegan a las salas de cine de Colombia

Deportes

Técnico del América de Cali le lanzó duras críticas a la Liga BetPlay por “premiar la mediocridad”

Técnico del América de Cali le lanzó duras críticas a la Liga BetPlay por “premiar la mediocridad”

Carlos Antonio Vélez se fue contra Karol G y demás artistas por conciertos en El Campín: “El estadio es para el fútbol”

Deportivo Cali salvó un punto en el debut por Copa Libertadores Femenina: empató 1-1 contra Libertad de Paraguay

James Rodríguez no fue convocado por Atlético Nacional para el partido ante Boyacá Chicó: esta sería la razón

El Campín por fin tendrá fútbol: así se encuentra la gramilla tras su proceso de recuperación