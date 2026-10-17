Los congresistas Alejandra Omaña y Germán Rodríguez protagonizaron fuerte discusión en redes sociales: “Esto no se hace”

La congresista cuestionó la postura del congresista Germán Rodríguez frente al aborto y lo señaló de haber sido demandado por alimentos años atrás - crédito @aleomanao/X

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La congresista Alejandra Omaña y el senador Germán Rodríguez protagonizaron una discusión en redes sociales. La legisladora reveló que Rodríguez fue demandado por alimentos por presuntamente “no responder” por una de sus hijas. Decidió exponer esa información ante la opinión pública porque el senador respalda un acto legislativo que buscaría prohibir el aborto en Colombia.

“¿Nos sorprende que el senador Germán Rodríguez, que estaba interfiriendo en la audiencia pública sobre el aborto, haya sido demandado por alimentos? No nos sorprende. Ayer en la audiencia pública denunciamos lo que sería la extrema incoherencia de quienes serían los firmantes de este acto legislativo que prohibiría el aborto en Colombia”, señaló la congresista Omaña en un video que publicó en su cuenta de X.

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El legislador Germán Rodríguez se pronunció al respecto. Confirmó que fue demandado en dos ocasiones por alimentos y que estas acciones legales tuvieron lugar hace 20 años. Sin embargo, aclaró que en ningún momento ha fallado en sus deberes como padre y que siempre ha garantizado el sostenimiento de sus dos hijas.

Alejandra Omaña cuestionó a Germán Rodríguez por asegurar que las demandas por alimentos en su contra son de hace 20 años - crédito @amaranta.hankx/Instagram y cortesía a Infobae Colombia

El congresista cuestionó entonces a la senadora del Pacto Histórico. La acusó de mezclar la política con asuntos familiares. Además, afirmó temer por su integridad y la de sus familiares, debido a la información que reveló la legisladora.

“La senadora Alejandra Omaña se ha metido e intentado investigar y meterse en lo más sagrado que es mi familia. Yo a mis dos hijas las he tenido siempre aparte de este mundo de las redes sociales y el peligro de ser político en Colombia. Tengo miedo por mi integridad y por la de mis seres queridos. Esto no se hace, senadora Alejandra Omaña. Una cosa son las peleas políticas y otra es que usted se meta con lo más sagrado que tiene un hombre, que es su familia”, dijo.

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Omaña se mantuvo en sus aseveraciones contra el congresista Rodríguez. En una publicación en su cuenta de X puso en duda la temporalidad de las demandas por alimentos que recibió el senador. Aseguró que, según su investigación, el proceso por demanda de alimentos más reciente es de 2016.

El senador Germán Rodríguez aseguró que fue demandado por alimentos hace 20 años - crédito @GermanRSenador/X

De acuerdo con un documento que adjuntó como prueba, el 7 de marzo de 2016 se profirió una sentencia de primera instancia en la que se aprobó un acuerdo y se fijó alimentos definitivos.

“¿Demandas de hace 20 años? No mienta, senador. Una de las demandas por alimentos que usted tiene es de 2016. A usted no le gusta que se metan con “lo más sagrado” que usted tiene, que según usted es su familia, y a nosotras no nos gusta que usted se meta con lo más sagrado que nosotras tenemos, que son nuestros derechos”, señaló la congresista en su denuncia.

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Asimismo, insistió en la importancia de garantizar que los debates se desarrollen con base en argumentos y que se vele por la transparencia de esos espacios. “Y no tenga miedo, que nuestra pelea es con argumentos y pública. Las prácticas de silenciar, agredir y desaparecer personas son de su orilla política, no de la nuestra”, añadió.

La senadora Alejandra Omaña reveló que hay una decisión de 2016 relacionada con una demanda por alimentos contra Germán Rodríguez - crédito @aleomanao/X

En su publicación inicial, relacionada con el acto legislativo que prohibiría el aborto en Colombia, Omaña también hizo señalamientos contra las iglesias cristianas; afirmó que algunas de ellas incurren, según su opinión, en evasión de impuestos —aunque no presentó pruebas para soportar sus aseveraciones— y dijo que, al parecer, el senador John Alejandro Bermeo Rodríguez habría sido denunciado por violencia intrafamiliar y por presunta tortura.

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“No se trata de un asunto personal cuando hablamos de que el senador básicamente interviene en el derecho de las mujeres de poder decidir sobre si quieren ser madres o no”, indicó.