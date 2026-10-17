Funeral de un joven con antecedentes penales terminó en disturbios con la Policía y una balacera en el sur de Bogotá: qué se sabe del hecho

Un grupo de agentes detuvo la ceremonia y discutió con las personas que asistieron al sepelio en la localidad de Rafael Uribe Uribe - crédito @PasaenBogota/X

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Momentos de pánico vivieron cientos de personas en el sur de Bogotá en la tarde del 16 de octubre de 2026, debido a que el funeral de un joven, que tenía antecedentes penales, terminó en enfrentamientos con la comunidad y una balacera que generó tensión con la Policía Nacional.

A la 1:30 de la tarde de este viernes, la Policía Metropolitana llegó a las afueras de una iglesia de la capital tras escuchar disparos durante las honras fúnebres de Johan Sebastián Velandia Sabino. El hecho provocó un enfrentamiento entre varios asistentes y los uniformados, según El Tiempo.

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La ceremonia se realizaba en la iglesia Santa Lucía, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, por la muerte de Velandia Sabino, de 22 años. De acuerdo con el certificado de necropsia, falleció el lunes 12 de octubre en el hospital El Tunal.

Las primeras versiones indican que atendían una balacera y, en medio del operativo, dos personas habrían resultado lesionadas - crédito @PasaenBogota/X

Videos publicados en redes sociales muestran a al menos 10 policías dispersando a la multitud, que habría intentado agredirlos con objetos contundentes. También se observa a varios uniformados dentro del templo y al párroco mientras intentaba mediar; las versiones preliminares señalan que dos personas resultaron lesionadas.

El fallecido era investigado por un caso de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas. Según el expediente, fue detenido en enero de 2024 junto con su hermano menor, Keiner Alexánder Velandia, pero el Juzgado 8 Penal de Bogotá no legalizó la captura por fallas en las previsiones constitucionales.

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En una audiencia del 2 de enero de ese año, la fiscal relató que ambos fueron señalados por un hombre apuñalado en la espalda durante una supuesta riña en la carrera 17 con calle 19 sur. El caso se originó, según esa versión, por el hurto de dinero en efectivo, una cadena de oro y un anillo.

Durante algunos minutos, varias personas discutieron y chocaron con los uniformados a mitad de la calle, mientras atendían la situación - crédito @PasaenBogota/X

“Un delito cada hora en la localidad de Rafael Uribe Uribe”

Con respecto a esa localidad, la concejala Andrea Hernández, del Centro Democrático, alertó sobre la crisis de seguridad y la falta de ejecución presupuestal en Rafael Uribe Uribe durante el primer semestre de 2026. Según el tablero oficial de seguimiento presupuestal, la localidad registró 4.102 delitos de alto impacto, un promedio de 23 casos diarios, mientras el 65,5% de los proyectos de inversión local no tuvo avances presupuestales.

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Tres iniciativas contra la violencia permanecen con 0% de ejecución, mencionó la cabildante: el proyecto 2670, de Seguridad y Convivencia, con más de $ 1.200 millones; el 2532, destinado a prevenir violencias contra las mujeres, con cerca de $ 1.805 millones, y el 2778, de Paz y Reconciliación, con más de $ 1.025 millones. Los recursos estaban dirigidos a la prevención de conflictos, la atención de 8.000 personas, el fortalecimiento del tejido social y la asistencia a víctimas.

La concejala Andrea ‘Tata’ Hernández dio a conocer las cifras de seguridad en la localidad de Rafael Uribe Uribe - crédito Andrea Hernández/Concejo de Bogotá

Entre los hechos registrados figuran 1.724 hurtos a personas, 1.198 casos de violencia intrafamiliar, 481 lesiones personales, 172 delitos sexuales y 38 homicidios. Hernández señaló que más de $ 4.056 millones destinados a la protección de la comunidad siguen sin ejecutarse: “Hablamos de prácticamente un delito cada hora en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Mientras la ciudadanía vive con miedo a sufrir hurtos, violencia o agresiones, más de $4.056 millones destinados a proteger a la comunidad siguen sin ejecutarse. No podemos normalizar la impunidad ni la inoperancia institucional”.

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La concejala exigió a la Alcaldía Local y a la Secretaría de Seguridad ejecutar los recursos y responder a la comunidad: “Bogotá no puede ser una ciudad donde la gente viva con miedo. Exigimos garantías de seguridad, justicia pronta y la ejecución oportuna de los recursos públicos para frenar la violencia en la Localidad de Rafael Uribe Uribe”.