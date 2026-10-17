Colombia

Denuncian que más de 6.500 menores han sido víctimas de delitos sexuales en Bogotá durante la administración actual: “Necesitamos acciones concretas”

La concejala Tata Hernández presentó cifras que revelan los riesgos que corren los niños en la ciudad en materia de agresiones sexuales y violencia intrafamiliar

Las autoridades recordaron que no se debe ignorar cualquier señal en los menores que pueda generar alerta en madres y padres - crédito Camila Díaz / Colprensa
Entre enero y julio de 2026 se registraron 1.605 casos de violencia intrafamiliar en los que las víctimas fueron menores de edad - crédito Camila Díaz / Colprensa
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Los menores de edad en Bogotá siguen siendo víctimas de todo tipo de hechos de violencia. La concejala Tata Hernández reveló cifras que dejan en evidencia el problemático panorama de inseguridad y desprotección que enfrentan los niños en la capital colombiana.

De acuerdo con las cifras que reportó en un comunicado, entre enero y julio de 2026 se registraron 1.605 casos de violencia intrafamiliar en los que las víctimas fueron menores de edad. De igual manera, según los datos que presentó, durante la actual administración —del alcalde Carlos Fernando Galán—, 6.592 niños han sido víctimas de delitos sexuales.

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Con respecto a la violencia sexual ejercida sobre los menores de edad, la cabildante advirtió que la ruta de reporte de abuso sexual que figura en el Plan de Desarrollo de Bogotá todavía está en construcción. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Integración Social ya adelantó acciones para prevenir y atender estos casos: suscribió 28 contratos por más de $1.100 millones.

La Secretaría Distrital de Integración Social ya suscribió 28 contratos por más de $1.100 millones para prevenir y atender casos de violencia contra menores - crédito Luisa González/Reuters
La Secretaría Distrital de Integración Social ya suscribió 28 contratos por más de $1.100 millones para prevenir y atender casos de violencia contra menores - crédito Luisa González/Reuters

A estos hechos de violencia se suman 21 casos de suicidio infantil y adolescente que se documentaron en lo corrido de 2026.

“Bogotá no puede seguir fallándoles a sus niños. Necesitamos acciones concretas, rutas de atención que funcionen y resultados verificables. La protección de la niñez no puede quedarse en promesas”, afirmó la concejala, citada en el comunicado.

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Así las cosas, la concejala presentó un proyecto de acuerdo que tiene como fin impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad puedan contratar con el Distrito. Asimismo, exigió a la administración de Bogotá que acelere la implementación de medidas de prevención y protección de la niñez y que presente resultados concretos al respecto.

Manifestación por abuso sexual a un niño en un colegio de Bogotá
Entre 2024 y marzo de 2026 se registraron 19.103 casos sospechosos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes - crédito @heidy_up/X

El 15 de octubre de 2026, en el Concejo de Bogotá se llevó a cabo un debate de control político sobre las políticas y acciones adelantadas hasta el momento por el Distrito para garantizar los derechos de los niños y adolescentes.

Durante la sesión, los concejales Samir Bedoya, María Clara Name, Elkín Huertas y Jesús Araque presentaron cifras que comprueban el nivel de violencia que viven los menores de edad en la ciudad. Según indicaron, entre 2024 y marzo de 2026 se registraron 19.103 casos sospechosos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Eso quiere decir que, en promedio, hubo 22 reportes diarios de abuso contra menores en la capital colombiana. Además, según detallaron, en cerca de 14.000 de esos casos las víctimas fueron niñas.

Por otro lado, informaron que el 96% de las agresiones contra menores de edad ocurrieron en el ámbito familiar. De la totalidad de las agresiones documentadas, el 85% fue atribuido a padres de familia, el 8% a padrastros y el 2% a abuelos.

Bogotá. Noviembre 30 de 2020. Con mas de 1.000 juguetes en la Plaza de Bolívar la Organización Internacional Aldeas Infantiles conmemora mundialmente el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y el Día Universal del Niño. Una protesta con el fin de generar conciencia sobre la violencia contra la niñez y la revictimización a la que son expuestos los niños y niñas al ser separados de sus familias, en vez de que sean apartados los victimarios. En Colombia cada día, más de 37 niños y niñas en Colombia son víctimas de violencia sexual. (Colprensa - Camila Díaz)
El 96% de las agresiones sexuales contra menores de edad ocurrieron en el ámbito familiar - crédito Camila Díaz/Colprensa

Ante ese escenario, los concejales solicitaron fortalecer la respuesta institucional y las redes de apoyo para prevenir las agresiones contra los niños, niñas y adolescentes en los hogares. También propusieron capacitar a los docentes contratados por prestación de servicios en los colegios de la ciudad sobre las rutas y procedimientos que deben seguir ante posibles hechos de violencia que sufran sus estudiantes.

Por su parte, la Administración distrital explicó que está aplicando un manejo social del riesgo para identificar, prevenir, mitigar y superar las situaciones que afecten los derechos y el bienestar de menores de edad. Se trata de la estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene como objetivo fortalecer las redes de apoyo, las acciones preventivas y el acompañamiento.

Las medidas incluyen matrices para detectar riesgos en jardines infantiles, iniciativas entre distintas entidades y movilizaciones sociales. También se están desarrollando espacios destinados a fortalecer las habilidades parentales de familias expuestas a riesgos de vulneración, con el objetivo de promover entornos protectores y seguros.

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