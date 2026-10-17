Colombia

Atentaron contra el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez: su escolta murió tras recibir varios disparos

El senador Duvalier Sánchez informó que el exmandatario fue víctima de un ataque sicarial. Su hombre de protección, Felipe López, integrante de la UNP, falleció tras resultar herido

Un hombre con gafas y camisa blanca se encuentra frente a un fondo blanco con un logotipo de manos alzadas en color verde y amarillo.
El exfuncionario Andrés Felipe Ramírez fue víctima de un atentado - crédito captura de pantalla de 'Jamundi dejando huella'/YouTube (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez fue víctima de un atentado sicarial en ese municipio del Valle del Cauca, según informó el senador Duvalier Sánchez, quien aseguró que el hombre encargado de su protección murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

Sánchez dio a conocer inicialmente que Ramírez había sido atacado poco después de que ambos sostuvieran una reunión. En su primer mensaje indicó que el escolta del exmandatario había resultado herido.

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Informo al país que sicarios acaban de atentar contra la vida del exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez. Líder de nuestro equipo y fórmula mía en el Valle a la Cámara. Su escolta se encuentra herido”, escribió el congresista.

Minutos después, Sánchez actualizó la información y confirmó, con base en el reporte que dijo haber recibido de las autoridades, que el integrante del esquema de seguridad había fallecido.

La víctima fue identificada como Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y, según el senador, oriundo de Santander de Quilichao.

Un hombre graba una declaración en formato selfi desde el interior de un vehículo en movimiento durante la noche. En el video se informa sobre un atentado sicarial cometido contra el exalcalde del municipio de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, ocurrido tras un encuentro previo entre ambos, reportando la muerte de un integrante de su esquema de protección y solicitando la intervención de las autoridades.

El escolta murió tras el atentado

En un segundo pronunciamiento, Duvalier Sánchez lamentó la muerte del funcionario y aseguró que había compartido con él durante la misma jornada.

Las autoridades me informan que el hombre de protección de Andrés Felipe Ramírez acaba de fallecer producto del atentado sicarial”, expresó.

Sánchez contó que López le había pedido ese mismo día grabar un video para su hija y lo describió como “un pelado bueno, luchador, de Santander de Quilichao”.

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La información suministrada señala que el hombre de protección recibió tres impactos de bala y posteriormente murió debido a la gravedad de las lesiones.

El senador calificó lo sucedido como un episodio de violencia política y anunció que se desplazaba hacia Jamundí después de conocer el ataque. “Escribo esto mientras voy camino a Jamundí, el país debe saber lo que está pasando. Ruego a Dios que proteja la vida de mi amigo”, manifestó.

En un video divulgado a través de sus canales oficiales, Sánchez reiteró que había estado reunido con Ramírez antes del atentado.

El exalcalde Andrés Felipe Ramírez, amigo mío, fórmula a la Cámara, ha sufrido un atentado sicarial después de que sostuvimos una reunión conmigo, nos vimos, se despidió”, relató.

Por un arma de fuego que observaron los uniformados fue que se presentó la reacción de los delincuentes - crédito archivo Colprensa
Intento de homicidio - crédito archivo Colprensa

Piden reforzar protección tras el ataque

El congresista pidió a las autoridades adoptar medidas de protección y esclarecer rápidamente lo ocurrido. Según su versión, Andrés Felipe Ramírez hace parte de su equipo político y es su fórmula para la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca.

Por ahora, la información suministrada no precisa el estado de salud del exalcalde, más allá de que fue objetivo del atentado y de que Sánchez pidió públicamente por su vida.

Tampoco se conocen, con base en los datos compartidos, detalles sobre el lugar exacto del ataque, el número de agresores, los vehículos utilizados ni las circunstancias en las que los responsables escaparon. No se ha informado tampoco de capturas ni de una hipótesis oficial sobre los autores intelectuales o las motivaciones del atentado.

El hecho ocurre en un contexto de preocupación por la situación de seguridad en Jamundí y vuelve a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan dirigentes políticos y sus esquemas de protección.

Las autoridades deberán establecer ahora cómo se produjo el ataque, identificar a los responsables y determinar si existían amenazas previas contra Andrés Felipe Ramírez o integrantes de su equipo.

Mientras avanzan las investigaciones, el balance confirmado a partir de los pronunciamientos de Duvalier Sánchez es el de un atentado contra el exalcalde de Jamundí y la muerte de Felipe López, integrante de la UNP que hacía parte de su esquema de seguridad.

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