Atentado sicarial contra un comerciante produjo un grave accidente en la vía entre Piedecuesta y Floridablanca

Dos personas en motocicleta dispararon contra el vehículo de la víctima, el cual volcó y ardió a un costado del kilómetro 11 de la vía entre Floridablanca y Piedecuesta, en Santander - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

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Lo que en un principio se reportó como un accidente de tránsito resultó ser un intento de homicidio ocurrido la tarde del viernes 16 de octubre de 2026 en la autopista que conecta a Piedecuesta con Floridablanca, en el área metropolitana de Bucaramanga.

Un comerciante identificado por las autoridades como Wilber Hernández Colmenares, de 42 años, recibió cinco impactos de arma de fuego en el costado izquierdo del abdomen durante el ataque, registrado hacia las 4:10 p. m., a la altura del kilómetro 11, en el sector conocido como La Fonda Paisa.

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Según los primeros reportes, dos sujetos de contextura delgada que se movilizaban en una motocicleta negra y portaban cascos oscuros dispararon en repetidas ocasiones contra el automóvil en el que se desplazaba la víctima, un Mazda de color vinotinto con placas INL419. Tras recibir los disparos, el vehículo terminó volcado a un costado de la vía y posteriormente se incendió, con lo cual gran parte de su carrocería quedó calcinada.

Para el momento en que las autoridades llegaron al lugar, el automóvil no tenía ocupantes en su interior. Los afectados ya habían sido auxiliados por ciudadanos y trasladados al Hospital Internacional de Colombia (HIC).

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La entidad confirmó mediante un comunicado el ingreso de seis personas lesionadas al servicio de Emergencia y Trauma, entre ellas cuatro adultos y dos menores de edad. Según el centro médico, algunos de los pacientes presentan heridas por arma de fuego y traumatismos asociados al accidente de tránsito concomitante, y permanecen bajo observación médica mientras reciben atención integral acorde a sus necesidades específicas.

El Hospital Internacional de Colombia recibió a seis personas lesionadas por proyectiles y traumatismos, entre ellas cuatro adultos y dos menores de edad - crédito Hospital Internacional de Colombia

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas del hecho e identificar a los responsables del ataque armado registrado en este corredor vial de Santander.

Los homicidios en Bucaramanga cayeron en septiembre, aunque el acumulado anual sigue en ascenso

La Policía Metropolitana reportó una reducción del 50% en las víctimas de homicidio durante septiembre en Bucaramanga - crédito Avispero Bucaramanga/Facebook

El ataque contra Hernández Colmenares se suma a una serie de hechos violentos registrados en los últimos meses en Bucaramanga y su área metropolitana, pese a que las cifras oficiales más recientes muestran una tendencia a la baja en el corto plazo.

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De acuerdo con un balance presentado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en septiembre se reportaron cinco víctimas de homicidio en la ciudad, una reducción del 50% frente al mismo mes de 2025.

En contraste, las capturas por este delito aumentaron: durante septiembre fueron detenidas 10 personas señaladas de estar involucradas en hechos de homicidio, un alza del 70% respecto al año anterior. De ese total, seis arrestos se realizaron mediante órdenes judiciales y cuatro en flagrancia, entre estos últimos tres casos de hombres señalados de actuar como sicarios.

Las detenciones por el delito de homicidio aumentaron un 70% en septiembre con diez personas capturadas en el área metropolitana de Bucaramanga - crédito Colprensa

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, atribuyó estos resultados a las labores de prevención, vigilancia, reacción e investigación que la institución adelanta en la ciudad. “Durante septiembre logramos reducir en un 50% los homicidios en Bucaramanga y, al mismo tiempo, incrementamos en un 70% las capturas por este delito en el área metropolitana”, afirmó el oficial, citado por la Policía Metropolitana.

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El descenso puntual de septiembre contrasta, sin embargo, con el comportamiento acumulado del delito durante el año. Entre enero y el 4 de agosto se registraron 175 homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga, 38 más que los 137 casos notificados en el mismo periodo de 2025. Con 104 muertes violentas en lo corrido de 2026, la capital santandereana lidera el listado de municipios con más homicidios en el departamento y concentra cerca del 60% de los casos reportados en el área metropolitana. Más del 88% de estos hechos están asociados a sicariato y riñas callejeras, mientras que las bandas criminales habrían ocasionado el 66% de las muertes violentas, según cifras citadas por la Alcaldía de Bucaramanga.

Frente a este panorama, el alcalde Cristian Portilla anunció el refuerzo de las medidas de seguridad en la ciudad a partir de tres líneas estratégicas. Como parte de estas acciones, el pasado 10 de agosto se entregaron dos CAI móviles, 19 motocicletas, una patrulla migratoria y material de intendencia a la Fuerza Pública. El secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Frattali, señaló que está prevista la entrega de más de 100 motocicletas adicionales a la Policía durante el año, además de la instalación de cámaras de identificación de placas.

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La institución precisó que las acciones contra el homicidio incluyen vigilancia en sectores priorizados, atención a los llamados de la ciudadanía, reacción ante hechos violentos y labores de investigación orientadas a identificar y judicializar a los responsables. La Policía Metropolitana señaló que continuará con los operativos de prevención y control tanto en Bucaramanga como en los demás municipios del área metropolitana.