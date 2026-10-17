Abogado del primo de Verónica Alcocer afirmó que: “La espectacularidad de una acusación no equivale a la demostración de un delito”

Mario Fernández Alcocer otorgó poder al abogado Inocencio Meléndez para iniciar acciones legales tras las acusaciones de Eva Ferrer - crédito @marioferalco/Instagram

Guardar

Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama Verónica Alcocer, otorgó poder al abogado Inocencio Meléndez para emprender acciones legales y promover una investigación tras las acusaciones de Eva Ferrer sobre presuntas maletas con dinero en un vuelo oficial y una supuesta financiación electoral.

La defensa anunció que buscará verificar registros aeroportuarios, migratorios y aeronáuticos, además de testimonios y manifiestos de pasajeros. El objetivo es controvertir los señalamientos divulgados por Semana, que recogió declaraciones de Ferrer entregadas a Vicky Dávila.

PUBLICIDAD

“MELÉNDEZ & MELÉNDEZ BUFETE DE ABOGADOS asume la defensa de MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER y anuncia una investigación jurídica, técnica, científica y documental frente a los señalamientos divulgados por la revista SEMANA”, dice en el comunicado expedido por la firma legal.

Las declaraciones de Eva Ferrer vincularon el traslado aéreo con el presunto ingreso de parte de 2,5 millones de dólares desde Caracas - crédito Icbf/Colprensa

Meléndez & Meléndez Bufete de Abogados formalizó el 16 de octubre la representación técnica de Mario Alberto Fernández Alcocer. La dirección jurídica estará a cargo de Inocencio Meléndez Julio, acompañado por un equipo pericial coordinado por Iván David Carmona Wilchez.

“La firma MELÉNDEZ & MELÉNDEZ BUFETE DE ABOGADOS informa que ha asumido formalmente la defensa del señor MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER, bajo la dirección profesional del abogado INOCENCIO MELÉNDEZ JULIO, Ph.D., con el acompañamiento de abogados, investigadores y peritos especializados”, se añade en el documento.

PUBLICIDAD

Un video sobre el descenso de Verónica Alcocer

El bufete Meléndez & Meléndez formalizó la representación jurídica con un equipo pericial coordinado por Iván David Carmona Wilchez - crédito Meléndez & Meléndez/Semana

La defensa afirmó disponer de un material audiovisual del vuelo oficial del 31 de enero de 2023. Según su revisión preliminar, el registro mostraría a Verónica Alcocer descendiendo de la aeronave con las manos desocupadas.

El comunicado sostuvo: “Frente al relato sobre supuestas maletas grises con dinero o sustancias ilícitas, la defensa dispone de material audiovisual que, según su examen preliminar, muestra a la entonces primera dama descendiendo de la aeronave con las manos desocupadas”.

La autenticidad, integridad, fecha y alcance de esa grabación serán sometidos a una verificación técnica. Los abogados también prevén contrastarla con protocolos de seguridad, manifiestos de pasajeros, registros aeroportuarios y testimonios vinculados al vuelo.

PUBLICIDAD

La representación legal señaló que la existencia, el contenido y el destino de las presuntas maletas no pueden considerarse demostrados a partir de afirmaciones sin corroboración. También remarcó que los relatos periodísticos no constituyen por sí mismos pruebas judiciales de responsabilidad penal.

La cronología electoral y la negativa de viajes a Venezuela

Fernández Alcocer descartó nexos entre el vuelo y su campaña a la Gobernación de Sucre porque fijó su postulación en junio de 2023 - crédito @marioferalco/Instagram

Fernández Alcocer negó que aquel desplazamiento hubiera tenido relación con una eventual campaña por la Gobernación de Sucre. Su defensa indicó que el 31 de enero de 2023 no había iniciado actividades electorales ni había decidido postularse, una definición que, según sostuvo, adoptó en junio de 2023.

Las declaraciones de Ferrer habían vinculado el vuelo con el supuesto ingreso de parte de USD 2,5 millones desde Caracas, que habrían terminado en la campaña del diputado. La estrategia jurídica afirmó que cualquier hipótesis de financiación electoral debe sustentarse en elementos objetivos, documentales y financieros.

PUBLICIDAD

El primo de Verónica Alcocer también aseguró que nunca viajó a Venezuela en vuelos comerciales, privados u oficiales, y negó haber abordado la aeronave mencionada. Sus apoderados buscarán contrastar esa versión mediante registros migratorios, aeronáuticos y otros documentos a los que puedan acceder legalmente.

La defensa invocó las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia y el buen nombre. Inocencio Meléndez sostuvo: “La espectacularidad de una acusación no equivale a la demostración de un delito. La responsabilidad penal es individual, no se transmite por vínculos familiares y solo puede establecerse conforme a la Constitución y la ley”.

PUBLICIDAD