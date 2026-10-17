Abelardo de la Espriella realizó un consejo de seguridad en San Andrés: anunció aumento del pie de fuerza contra el narcotráfico

Este fue el balance emitido por el presidente a los medios de comunicación - crédito Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella realizó su primer viaje a la isla de San Andrés para realizar un consejo de seguridad con algunos funcionarios de su gabinete. La reunión de alto nivel se realizó con las autoridades territoriales del departamento isleño, así como los ministros de Comercio, Salud, de Transporte, de Vivienda y de Ambiente.

“Desde San Andrés con El Milagro de las Regiones reafirmo el compromiso de llevar el Gobierno a los territorios, escuchar a las comunidades y convertir sus necesidades en acciones concretas”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

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Este fue el mensaje del presidente tras su llegada a San Andrés - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En el evento, De la Espriella anunció un incremento de la fuerza pública en San Andrés para enfrentar el narcotráfico, el contrabando, el microtráfico, los préstamos “gota a gota” y la extorsión, tras un consejo de seguridad en la isla.

La estrategia incluirá acciones “investigación criminal, la videovigilancia y la presencia de nuestra fuerza pública con una ofensiva como nunca antes”, expresó.

“¡Gracias San Andres por el recibimiento de la Patria Milagro! Esta jornada la inicio liderando el Consejo de Seguridad para fortalecer el bienestar de los isleños", dijo el jefe de Estado, luego de llegar al itsmo.

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Presidente De la Espriella fue a San Andrés para fomentar la presencia estatal - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mandatario afirmó que las medidas buscarán fortalecer la respuesta estatal frente a los delitos que están golpeando a la isla y advirtió que las organizaciones criminales serán objeto de una ofensiva más intensa por parte de las autoridades.

“Estas islas no son tierra de nadie. Vamos a hacer que se cumpla la ley y que caiga todo el peso de ella contra los criminales”, aseguró el presidente durante un balance de la reunión.

En el consejo de seguridad también se abordaron asuntos relacionados con salud, educación y transporte en el archipiélago.

El presidente se reunió con las autoridades nacionales y departamentales del archipiélago - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, hasta junio de 2026 se reportaron 24 homicidios en la isla, que estarían vinculados a los delitos mencionados por el primer dignatario.

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La intervención al Hospital Departamental de San Andrés

Por ejemplo, en materia sanitaria, De La Espriella informó que el Gobierno ordenó intervenir el Hospital Departamental de San Andrés y que avanzan dos proyectos hospitalarios: uno para San Andrés y otro para Providencia.

El plan de choque en salud contempla la atención de pendientes correspondientes a más de 4.900 pacientes.

“Garantizar el derecho a la salud en San Andrés es una prioridad del Gobierno Nacional. Tras las visitas realizadas por la ministra de Salud, @AnaVesga_G, a los hospitales de San Andrés y Providencia, se generaron alertas”, comunicaron voceros oficiales de la cartera.

El Gobierno anunció una intervención oficial sanitaria en sedes de salud de San Andrés y Providencia - crédito Ministerio de Salud

A través de un comunicado en redes sociales, el Ministerio de Salud informó que la intervención del Hospital Departamental de San Andrés busca fortalecer su administración, recuperar la calidad de la atención y garantizar que los recursos del sistema respondan a las necesidades de la población.

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La medida fue adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud tras una supervisión realizada luego de las visitas de la ministra de Salud, Ana Vesga, a los hospitales.

“Hace dos semanas estuvimos en San Andrés. Visitamos el Hospital Departamental de San Andrés, también el de Providencia, lo que encontramos nos alertó. De manera inmediata, la Superintendencia Nacional de Salud desplegó un equipo que hizo una supervisión. Esta intervención para administrar es un cambio en la administración completa del hospital de San Andrés. Vamos a recuperar la atención para todos los habitantes de la isla y asegurar que los recursos de la salud, que son sagrados, lleguen realmente para la atención”, dijo la funcionaria.

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Según la cartera sanitaria, el Gobierno nacional busca “saldar la deuda histórica con las islas” y avanzar hacia una atención médica digna, oportuna y de calidad para los habitantes del archipiélago.