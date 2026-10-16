Un ataque con drones a la estación de Policía de Teruel, Huila, dejó un uniformado herido

Cuatro explosivos lanzados desde drones contra la estación de Policía de Teruel, en el departamento de Huila, dejaron un uniformado herido - crédito captura de pantalla @FelipePoloche_/X

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La estación de Policía de Teruel, en el departamento del Huila, fue blanco de cuatro detonaciones provocadas por drones cargados con explosivos este viernes 16 de octubre de 2026.

El ataque que dejó a un uniformado herido, según el reporte preliminar de las autoridades. El hecho se suma a una escalada de violencia que acumula ocho ataques con este tipo de artefactos en los últimos dos meses en el departamento.

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Infobae Colombia pudo conocer a través de la Policía Nacional de Huila que, tras el atentado terrorista, se coordinaron esfuerzos con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que desplegó una aeronave para que sobrevolara la zona, mientras que el cuerpo policial activó un plan candado en el municipio. A esta hora, la situación ya se encuentra controlada.

La agresión ocurre menos de 24 horas después de que tres drones impactaran contra la estación de Policía de Palermo, episodio en el que dos agentes resultaron heridos y que llevó a las autoridades locales a convocar un consejo de seguridad extraordinario.

En esa ocasión, según confirmó el alcalde de Palermo, Kleyver Oviedo Farfán, uno de los artefactos estaba dirigido contra la estación, que cuenta con alrededor de 22 uniformados en servicio, mientras que otro habría tenido como objetivo el Palacio de Justicia, aunque terminó por impactar un inmueble de la zona céntrica.

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Las disidencias de las Farc son señaladas como responsables de la ola de ataques

Las autoridades atribuyeron la serie de hostigamientos a la estructura Ismael Ruiz del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc - crédito AFP

Las autoridades atribuyeron la autoría de los ataques registrados en Palermo, Aipe y Neiva a la estructura Ismael Ruiz, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Al parecer, el grupo armado intensificó el uso de drones adaptados con explosivos como método de hostigamiento contra la fuerza pública, en paralelo a la imposición de restricciones de movilidad y normas de control sobre la población civil en la región.

La secuencia de ataques comenzó el 7 de agosto de 2026, el mismo día de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, cuando un artefacto explosivo lanzado desde un dron impactó la Alcaldía de Teruel, edificio donde también funciona la estación de Policía. Aquel episodio dejó dos técnicos heridos por esquirlas mientras realizaban labores de mantenimiento de la red de internet en el segundo piso del inmueble.

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La seguidilla de acciones armadas con drones en Huila comenzó el 7 de agosto con una explosión en la Alcaldía de Teruel - crédito Neiva Activa/Facebook

Desde entonces, los ataques se han extendido a los municipios de La Plata, Neiva y Aipe. El más reciente de estos ataques se produjo el pasado lunes 12 de octubre en Aipe, donde dos artefactos explosivos lanzados desde drones impactaron la estación de Policía local sin dejar heridos, aunque sí daños materiales en las instalaciones.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el riesgo en la región

En julio de 2026, la Defensoría del Pueblo advirtió del alto riesgo en materia de seguridad para varias poblaciones del noroccidente del departamento de Huila - crédito Defensoría del Pueblo

Semanas antes de la posesión de Abelardo de la Espriella, el 26 de julio, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 016, en la que advirtió sobre la presencia de grupos armados en Palermo, Aipe, Neiva, Santa María y Teruel. El documento señaló la expansión del frente Ismael Ruiz y la compañía móvil Julián González, ambas estructuras vinculadas al Bloque Central Isaías Pardo.

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El riesgo advertido por la Defensoría se materializó en una medida preventiva sobre la población civil: el pasado 13 de octubre, cerca de 300 estudiantes de la institución educativa Misael Pastrana Borrero, en Teruel, fueron trasladados de manera temporal a la sede Jaime Losada Perdomo. La decisión, contenida en la Directiva N.° 03 de la Secretaría de Educación del Huila, respondió a la cercanía del plantel con la estación de Policía y se adoptó tras la realización de un Consejo de Seguridad.

El secretario de Educación departamental, Edgar Martín Lara, señaló que la prioridad es evitar que estudiantes y docentes queden expuestos ante una eventual acción violenta.

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Tras el ataque registrado en Palermo, la Gobernación del Huila decretó la prohibición del vuelo de drones no autorizados en el casco urbano de ese municipio, y ofreció una recompensa de entre 10 y 15 salarios mínimos a quien aporte información que permita ubicar y capturar a los responsables. El Ejército y la Policía implementan además un plan candado en la zona, mientras las autoridades continúan las verificaciones sobre el ataque registrado este viernes en Teruel.