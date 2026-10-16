Estas son las tarjetas de crédito de Itaú que dejarán de funcionar a partir de octubre en Colombia: cuál es la fecha y la razón

Las tarjetas de crédito de Itaú de los clientes migrados al Banco de Bogotá dejarán de funcionar el 21 de octubre de 2026 - crédito www.bancodebogota.com

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Las tarjetas de crédito de Itaú de los clientes migrados al Banco de Bogotá dejarán de funcionar el 21 de octubre de 2026, por lo que los usuarios deberán activar el nuevo plástico emitido por la entidad o actualizar sus datos para recibirlo y mantener este medio de pago.

“El Banco de Bogotá recuerda a los clientes que llegaron desde Itaú y cuentan con una tarjeta de crédito de esa entidad que su tarjeta de crédito Itaú dejará de funcionar el 21 de octubre de 2026″, se observa en el comunicado emitido por la entidad financiera.

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La medida alcanza exclusivamente a quienes provenían de Itaú y aún utilizan tarjetas de crédito de esa entidad. El banco comunicó que los nuevos productos deberán estar listos antes de la fecha límite para evitar inconvenientes en las compras.

La integración de la banca minorista de Itaú, adquirida por Banco de Bogotá durante 2026, completó la migración de clientes a comienzos de agosto. Con la operación, la entidad esperaba sumar más de 250.000 clientes, una cartera de créditos cercana a $6,5 billones y depósitos por $4,1 billones.

Activación o actualización de datos según cada caso

Los clientes que ya recibieron el nuevo plástico del Banco de Bogotá deben activarlo para continuar con sus compras habituales - crédito Banco de Bogotá

Los usuarios que ya recibieron su nueva tarjeta de crédito deberán activarla para utilizarla en transacciones habituales. El Banco de Bogotá fue explícito en su comunicación: “Si ya la recibió: actívela para realizar sus compras”.

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Quienes todavía no recibieron el plástico deberán actualizar sus datos personales para que el banco coordine la entrega. La instrucción para ese grupo señala: “Si aún no la ha recibido: actualice sus datos para que el Banco pueda coordinar la entrega”.

Los usuarios que no recibieron la tarjeta deben actualizar sus datos personales en el portal oficial para coordinar el envío - crédito www.bancodebogota.com

La entidad habilitó en su portal una sección destinada a los clientes provenientes de Itaú, con indicaciones para activar la tarjeta o modificar la información requerida. También mantendrá disponibles sus canales de atención para acompañar a los usuarios y responder inquietudes durante la transición.

Antes de la adquisición, Banco de Bogotá contaba con 1,11 millones de tarjetas de crédito y 2,66 millones de tarjetas débito activas en Colombia. Tras incorporar la operación de Itaú, proyectaba llegar a un total de 4,12 millones de tarjetas.

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La entidad no precisó cuántos clientes deberán completar la activación o la actualización de datos antes del vencimiento de las tarjetas emitidas por Itaú.

Tampoco informó posibles cambios en los cupos de crédito, tasas de interés, beneficios de los productos o condiciones aplicables a los saldos pendientes.

Detalles de la formalización de la compra de la banca personal de Itaú Colombia

El Banco de Bogotá formalizó la compra del negocio de banca de personas de Itaú Colombia con la autorización de la Superintendencia Financiera - crédito Banco de Bogotá/Rodrigo Garrido/Reuters

El Banco de Bogotá formalizó la compra del negocio de banca de personas de Itaú Colombia y comenzó el traslado de sus clientes desde las 5:00 p. m. del viernes 31 de julio de 2026. La operación, autorizada por los reguladores incluida la Superintendencia Financiera de Colombia, incorpora más de 250.000 clientes y activos por $6,4 billones.

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La adquisición se limita al segmento minorista de Itaú, que incluye cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, créditos de consumo e hipotecarios. La entidad brasileña mantendrá en Colombia sus operaciones con clientes corporativos y empresariales, mientras el Banco de Bogotá amplía su negocio dirigido a personas naturales y la oferta del Grupo Aval.

En Colombia también fueron cedidos pasivos por 4,5 billones. En Panamá, la transferencia del negocio de banca de personas de Banco Itaú Panamá a Banco de Bogotá (Panamá) incluyó activos por USD 4,8 millones y pasivos por USD 103,4 millones; el precio definitivo se calculará con base en el valor en libros de los activos y pasivos, sujeto a los ajustes previstos en el contrato.

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La migración se ejecutó hacia los canales del Banco de Bogotá, que desde esa fecha habilitó un portal de consulta y atención prioritaria en 34 oficinas para los nuevos usuarios.

Juan Carlos Echeverry, presidente de la entidad, dijo a Diario La República que los depósitos, créditos y tarjetas conservarían su información y saldos durante el traslado, un proceso que comparó con “bajarse de un avión y subirse a otro”.