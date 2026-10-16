Colombia

Estas son las tarjetas de crédito de Itaú que dejarán de funcionar a partir de octubre en Colombia: cuál es la fecha y la razón

Los usuarios trasladados al Banco de Bogotá deberán habilitar el nuevo plástico o actualizar su información personal para conservar este medio de pago

Las tarjetas de crédito de Itaú de los clientes migrados al Banco de Bogotá dejarán de funcionar el 21 de octubre de 2026 - crédito www.bancodebogota.com
Las tarjetas de crédito de Itaú de los clientes migrados al Banco de Bogotá dejarán de funcionar el 21 de octubre de 2026 - crédito www.bancodebogota.com
Guardar

Las tarjetas de crédito de Itaú de los clientes migrados al Banco de Bogotá dejarán de funcionar el 21 de octubre de 2026, por lo que los usuarios deberán activar el nuevo plástico emitido por la entidad o actualizar sus datos para recibirlo y mantener este medio de pago.

“El Banco de Bogotá recuerda a los clientes que llegaron desde Itaú y cuentan con una tarjeta de crédito de esa entidad que su tarjeta de crédito Itaú dejará de funcionar el 21 de octubre de 2026″, se observa en el comunicado emitido por la entidad financiera.

PUBLICIDAD

La medida alcanza exclusivamente a quienes provenían de Itaú y aún utilizan tarjetas de crédito de esa entidad. El banco comunicó que los nuevos productos deberán estar listos antes de la fecha límite para evitar inconvenientes en las compras.

La integración de la banca minorista de Itaú, adquirida por Banco de Bogotá durante 2026, completó la migración de clientes a comienzos de agosto. Con la operación, la entidad esperaba sumar más de 250.000 clientes, una cartera de créditos cercana a $6,5 billones y depósitos por $4,1 billones.

Activación o actualización de datos según cada caso

Los clientes que ya recibieron el nuevo plástico del Banco de Bogotá deben activarlo para continuar con sus compras habituales - crédito Banco de Bogotá
Los clientes que ya recibieron el nuevo plástico del Banco de Bogotá deben activarlo para continuar con sus compras habituales - crédito Banco de Bogotá

Los usuarios que ya recibieron su nueva tarjeta de crédito deberán activarla para utilizarla en transacciones habituales. El Banco de Bogotá fue explícito en su comunicación: “Si ya la recibió: actívela para realizar sus compras”.

PUBLICIDAD

Quienes todavía no recibieron el plástico deberán actualizar sus datos personales para que el banco coordine la entrega. La instrucción para ese grupo señala: “Si aún no la ha recibido: actualice sus datos para que el Banco pueda coordinar la entrega”.

Los usuarios que no recibieron la tarjeta deben actualizar sus datos personales en el portal oficial para coordinar el envío - crédito www.bancodebogota.com
Los usuarios que no recibieron la tarjeta deben actualizar sus datos personales en el portal oficial para coordinar el envío - crédito www.bancodebogota.com

La entidad habilitó en su portal una sección destinada a los clientes provenientes de Itaú, con indicaciones para activar la tarjeta o modificar la información requerida. También mantendrá disponibles sus canales de atención para acompañar a los usuarios y responder inquietudes durante la transición.

Antes de la adquisición, Banco de Bogotá contaba con 1,11 millones de tarjetas de crédito y 2,66 millones de tarjetas débito activas en Colombia. Tras incorporar la operación de Itaú, proyectaba llegar a un total de 4,12 millones de tarjetas.

La entidad no precisó cuántos clientes deberán completar la activación o la actualización de datos antes del vencimiento de las tarjetas emitidas por Itaú.

Tampoco informó posibles cambios en los cupos de crédito, tasas de interés, beneficios de los productos o condiciones aplicables a los saldos pendientes.

Detalles de la formalización de la compra de la banca personal de Itaú Colombia

La migración de clientes de Itaú al Banco de Bogotá comenzó este fin de semana y generó reclamos por cuentas bloqueadas y problemas para usar productos financieros - crédito Banco de Bogotá/Rodrigo Garrido/Reuters
El Banco de Bogotá formalizó la compra del negocio de banca de personas de Itaú Colombia con la autorización de la Superintendencia Financiera - crédito Banco de Bogotá/Rodrigo Garrido/Reuters

El Banco de Bogotá formalizó la compra del negocio de banca de personas de Itaú Colombia y comenzó el traslado de sus clientes desde las 5:00 p. m. del viernes 31 de julio de 2026. La operación, autorizada por los reguladores incluida la Superintendencia Financiera de Colombia, incorpora más de 250.000 clientes y activos por $6,4 billones.

La adquisición se limita al segmento minorista de Itaú, que incluye cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, créditos de consumo e hipotecarios. La entidad brasileña mantendrá en Colombia sus operaciones con clientes corporativos y empresariales, mientras el Banco de Bogotá amplía su negocio dirigido a personas naturales y la oferta del Grupo Aval.

En Colombia también fueron cedidos pasivos por 4,5 billones. En Panamá, la transferencia del negocio de banca de personas de Banco Itaú Panamá a Banco de Bogotá (Panamá) incluyó activos por USD 4,8 millones y pasivos por USD 103,4 millones; el precio definitivo se calculará con base en el valor en libros de los activos y pasivos, sujeto a los ajustes previstos en el contrato.

La migración se ejecutó hacia los canales del Banco de Bogotá, que desde esa fecha habilitó un portal de consulta y atención prioritaria en 34 oficinas para los nuevos usuarios.

Juan Carlos Echeverry, presidente de la entidad, dijo a Diario La República que los depósitos, créditos y tarjetas conservarían su información y saldos durante el traslado, un proceso que comparó con “bajarse de un avión y subirse a otro”.

Temas Relacionados

Tarjetas ItaúBanco de BogotáMigración financieraMigración clientes de Itaú a Banco de BogotáColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de octubre

Por qué los ateos de Bogotá le pidieron al presidente Abelardo de la Espriella rectificar: “La cultura de una nación no le pertenece a un credo particular”

En un comunicado difundido este 16 de octubre, la entidad cuestionó que el mandatario asociara el ateísmo con una posición política determinada y lo presentara como una amenaza para los valores nacionales

Por qué los ateos de Bogotá le pidieron al presidente Abelardo de la Espriella rectificar: “La cultura de una nación no le pertenece a un credo particular”

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

El equipo “Azucarero” tendrá su primer reto en el torneo más importante a nivel femenino del continente ante el cuadro paraguayo

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Se cayó otro técnico en la Liga BetPlay: este es el entrenador número 11 que se va del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre de 2026

La institución de la “Media Colombia” (apodo de Llaneros) tomó la decisión luego de caer por goleada frente a Internacional de Bogotá en la Copa Colombia

Se cayó otro técnico en la Liga BetPlay: este es el entrenador número 11 que se va del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre de 2026

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de octubre

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Fonseca ya no se presentará en El Campín: el Vive Claro será el nuevo escenario del concierto

Fonseca ya no se presentará en El Campín: el Vive Claro será el nuevo escenario del concierto

⁠Greeicy habló sobre los problemas legales de su papá y reveló que pensó retirarse de los escenarios: “Sentía que me iban a tirar tomates”

Mon Laferte y otros artistas internacionales reaccionaron a sus shows en Rock al Parque 2026: así se pronunciaron en redes sociales

La electrónica de Anyma y su espectáculo ‘ÆDEN’ se tomarán el parque Simón Bolívar de Bogotá en 2027: todo lo que debe saber

Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron que la actriz está en embarazo tras la dolorosa pérdida de sus hijas: “Nuestro milagro más bonito”

Deportes

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Se cayó otro técnico en la Liga BetPlay: este es el entrenador número 11 que se va del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre de 2026

Jorge Carrascal jugó con Flamengo en el empate ante Estudiantes por la Copa Libertadores y así lo calificó la prensa brasileña: “Proactivo”

Presidente de Dimayor aclaró si el Once Caldas demandará el partido ante Millonarios que no se jugó por el mal estado de la cancha

Deportivo Cali vs. Libertad: hora y canal de televisión para ver el debut de la campeona colombiana en la Copa Libertadores Femenina