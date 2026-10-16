Colombia

Superintendencia de Salud intervino el Hospital Departamental de San Andrés por fallas en la atención: solo tiene un cirujano general

La entidad llevó a cabo acciones de inspección que dejaron en evidencia deficiencias administrativas y financieras y riesgos para los pacientes

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), encargada de regular y vigilar los servicios de salud en Colombia, enfrenta una nueva controversia interna por denuncias de acoso sexual y laboral en su equipo - crédito Supersalud
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) advirtió que el hospital no garantizaba de manera permanente varias especialidades médicas, entre ellas cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología - crédito Supersalud
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La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenó la intervención forzosa por un año del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que atiende a más de 60.000 usuarios, por incumplimientos que se han documentado desde 2022 en los planes de mejoramiento.

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, la medida responde a fallas en la atención de los usuarios, riesgos para los pacientes y deficiencias administrativas y financieras que impactan negativamente en la prestación de los servicios.

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Las falencias en la atención de los ciudadanos se detectaron en acciones de inspección y vigilancia realizadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. En esas diligencias, los funcionarios identificaron limitaciones en la capacidad de respuesta del centro hospitalario de tercer nivel de complejidad. Pues, de los 59 servicios habilitados, 13 no se estaban prestando. Además, el hospital tampoco garantizaba de manera permanente varias especialidades médicas, entre ellas cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología.

La Superintendencia de Salud monitoreó por siete años a la EPS del distrito, Salud Capital - crédito Colprensa
La Superintendencia de Salud descubrió que en el Hospital Departamental de San Andrés no se estaban prestando 13 servicios habilitados - crédito Colprensa

El hospital dispone de un solo cirujano general para atender simultáneamente diferentes servicios, lo que restringe su capacidad de respuesta frente a las necesidades asistenciales de la población. Adicionalmente, se identificaron pacientes en lista de espera quirúrgica con tiempos prolongados de más de un año y 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura”, precisó la entidad en la comunicación oficial.

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Así las cosas, la superintendencia designó a la médica Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora del hospital.

En desarrollo...

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