Superintendencia de Salud intervino el Hospital Departamental de San Andrés por fallas en la atención: solo tiene un cirujano general

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) advirtió que el hospital no garantizaba de manera permanente varias especialidades médicas, entre ellas cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología - crédito Supersalud

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La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenó la intervención forzosa por un año del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que atiende a más de 60.000 usuarios, por incumplimientos que se han documentado desde 2022 en los planes de mejoramiento.

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, la medida responde a fallas en la atención de los usuarios, riesgos para los pacientes y deficiencias administrativas y financieras que impactan negativamente en la prestación de los servicios.

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Las falencias en la atención de los ciudadanos se detectaron en acciones de inspección y vigilancia realizadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. En esas diligencias, los funcionarios identificaron limitaciones en la capacidad de respuesta del centro hospitalario de tercer nivel de complejidad. Pues, de los 59 servicios habilitados, 13 no se estaban prestando. Además, el hospital tampoco garantizaba de manera permanente varias especialidades médicas, entre ellas cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología.

La Superintendencia de Salud descubrió que en el Hospital Departamental de San Andrés no se estaban prestando 13 servicios habilitados - crédito Colprensa

“El hospital dispone de un solo cirujano general para atender simultáneamente diferentes servicios, lo que restringe su capacidad de respuesta frente a las necesidades asistenciales de la población. Adicionalmente, se identificaron pacientes en lista de espera quirúrgica con tiempos prolongados de más de un año y 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura”, precisó la entidad en la comunicación oficial.

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Así las cosas, la superintendencia designó a la médica Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora del hospital.

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