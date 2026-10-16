Colombia

Se acaba famosa cadena de comidas rápidas en Colombia: esta es la razón por la cual la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de Presto

El proceso fue solicitado por Franquicias y Concesiones S.A.S. el 30 de septiembre de 2026, tras determinarse que la operadora no podía continuar como negocio en marcha y ante problemas de caja

La cadena de restaurantes Presto obtuvo la aprobación definitiva de su acuerdo de reorganización de deudas, con lo que evita la liquidación y garantiza la continuidad de sus operaciones en Colombia - crfédito Mallplaza
La cadena de restaurantes Presto obtuvo la aprobación definitiva de su acuerdo de reorganización de deudas, con lo que evita la liquidación y garantiza la continuidad de sus operaciones en Colombia - crfédito Mallplaza
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La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de Presto, después de que incumpliera el acuerdo de reorganización.

La compañía había solicitado el inicio del proceso el 30 de septiembre de 2026, tras un estudio que determinó que no podía continuar como negocio en marcha.

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Los establecimientos permanecerán abiertos y atenderán con normalidad hasta nueva orden, según informó la liquidadora Mónica Macías, que busca vender la empresa para evitar el cierre de los puntos de venta.

“Esta decisión busca preservar la unidad económica productiva, es decir, proteger el valor de la marca, sus puntos de venta y el trabajo de quienes hacen posible cada hamburguesa, porque mantener la operación es también la mejor forma de proteger a los acreedores”, señaló.

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