Salario mínimo de 2027: así quedaría el sueldo de millones de trabajadores con los descuentos de salud y pensión si se da el aumento más probable

Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa

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Bajo la hipótesis de un aumento del salario mínimo de 2027 del 8,5%, cifra estimada por entidades como Davivienda, Banco de Bogotá y el Centro de Pensamiento Económico Anif, un trabajador colombiano con derecho al auxilio de transporte recibiría cerca de $2.018.022 al mes, después de descontar los aportes obligatorios del 8% a salud y pensión.

El ajuste no está definido de manera oficial, pero el ejercicio proyecta el sueldo básico en $1.899.732 y deduce $151.978 por concepto de seguridad social.

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El punto de partida del cálculo es el salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) de 2026, fijado en $1.750.905 sin auxilio de transporte. Aplicado el incremento hipotético del 8,5%, el aporte a salud equivaldría a $75.989 —el 4% del nuevo salario básico— y la cotización a pensión sumaría otros $75.989.

Restadas esas deducciones, el salario básico disponible para el trabajador quedaría en $1.747.754 mensuales, siempre bajo la hipótesis del 8,5%.

Cómo se calcula el ingreso neto con el escenario del 8,5%

El auxilio de transporte se reconoce por separado y no integra la base sobre la que se calculan los aportes a salud y pensión. Por esa razón, el trabajador que cumpla las condiciones para recibirlo obtiene ese pago completo, sin descuentos de seguridad social.

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Representantes del Gobierno, empresarios, trabajadores y pensionados participaron en la sesión de la Comisión Permanente de Concertación que se desarrolló el 1 de octubre de 2026 -crédito @MintrabajoCol/X

Si el auxilio aumentara en la misma proporción prevista para el salario básico, pasaría de $249.095 en 2026 a $270.268 en 2027. Al sumarlo al salario básico neto, el ingreso mensual en efectivo alcanzaría los $2.018.022, cifra que depende de que ambos valores suban 8,5%.

Como se recordará, el antecedente inmediato es el incremento del 23,7% anunciado el 29 de diciembre de 2025 por Gustavo Petro, que dejó el salario básico de 2026 en $1.750.905 y el pago total en $2.000.000 con auxilio de transporte. Algunos sectores cuestionaron ese ajuste y presentaron demandas ante el Consejo de Estado.

El alto tribunal suspendió de forma provisional el decreto y ordenó al Gobierno Nacional expedir otro texto que justificara el porcentaje con elementos como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o la meta de inflación. Se emitió un nuevo decreto con el mismo porcentaje y una explicación más detallada; meses después, el Consejo de Estado dejó sin efecto la suspensión provisional.

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Dudas sobre pensiones ante el aumento del salario mínimo de 2026

Sobre lo que viene para el salario mínimo, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Andrés Velasco, dijo que el salario mínimo incide directamente en las pensiones y pidió que no se utilice como instrumento de política social.

En Colombia, se paga salud y pensión porque son parte obligatoria del Sistema de Seguridad Social Integral, con el objetivo de proteger a los trabajadores y a sus familias ante contingencias como enfermedades, accidentes, vejez, invalidez o muerte - crédito John Vizcaino/Reuters

“Cuando se sube el salario como se subió este año, se está sacando a un mundo de colombianos de la posibilidad de soñar con una pensión y se reduce la posibilidad de que haya pensiones más altas”, afirmó a La FM.

Velasco advirtió que los incrementos salariales deben responder a los parámetros previstos por la ley y no sustituir mecanismos de asistencia estatal. Según el dirigente, ese uso genera distorsiones que terminan perjudicando a quienes más dependen del apoyo público.

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Costos de contratación para las emprsas en 2027

Las empresas colombianas proyectan un aumento de sus costos laborales para 2027 ante la expectativa de que el salario mínimo suba entre 8% y 9,5%, junto con las obligaciones que introdujo la reforma laboral. El abogado Juan Pablo López, socio de López & Asociados, sostuvo que el desafío exige una revisión financiera y jurídica que contemple el efecto conjunto de salarios, recargos, jornadas y formas de contratación.

“El reto para las compañías será calcular el efecto combinado de estos ajustes” para establecer el impacto sobre las nóminas y la capacidad operativa, afirmó López. Para el cierre de 2026, el Banco de la República estima una inflación de 6,77%, una referencia para la discusión sobre el aumento del salario mínimo, que aún no ha sido definido oficialmente.

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Los gremios empresariales se han advertido en varias oportunidades que los aumentos del salario mínimo impiden generar más empleo en Colombia - crédito Colprensa

Aumentos por encima de la inflación

Señaló que los antecedentes de los últimos años serán parte de ese debate. Entre 2010 y 2025, el incremento real promedio anual del salario mínimo fue de 2,14%, mientras que, al sumar el ajuste decretado para 2026, el promedio asciende a 3,04%. Durante ese período, los aumentos estuvieron por encima de la inflación, de acuerdo con los datos citados por la firma.

Además, la Reforma Laboral de 2025 también elevó los costos asociados a turnos y días de descanso. Desde julio, el recargo por trabajo en festivos y jornadas de descanso obligatorio pasó de 90% a 100%, mientras que la jornada máxima quedó fijada en 42 horas semanales desde julio de 2026. Estas medidas afectan de forma particular a las compañías con operación continua, que deberán reorganizar horarios y revisar contratos a término fijo y por obra.

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“La planeación debe ir más allá del simple aumento del salario”, advirtió López, quien recomendó coordinar las áreas jurídica, financiera, de gestión humana y relaciones laborales