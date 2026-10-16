Renunció funcionario de la ANT que protagonizó un video cocinando un armadillo: la Procuraduría adelantará actuaciones disciplinarias

Yordy Medina Noriega, jefe de comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras, causó polémica tras la difusión de un video donde preparó un armadillo en Bogotá - crédito @cosas_del_llano_3.0/IG

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Yordy Medina Noriega renunció a su cargo como asesor de comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), después de que se difundiera un video en el que aparece preparando un armadillo, conocido como cachicamo, en Bogotá. Su salida ocurre mientras la Procuraduría General de la Nación adelanta actuaciones preliminares por el caso.

La directora de la máxima autoridad de tierras en Colombia, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Lina María Garrido, aceptó la renuncia el jueves 15 de octubre de 2026, según la resolución que formalizó el retiro. El documento señala que la dimisión fue presentada de manera libre y voluntaria y establece que tendrá efecto desde este viernes 16 de octubre de 2026.

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Medina había asumido como asesor del despacho de la directora el 1 de septiembre de 2026, luego de su nombramiento el 26 de agosto. Por tanto, permaneció 45 días en el cargo. La determinación también le ordena entregar los asuntos bajo su responsabilidad.

La Procuraduría abrió una actuación por el video del armadillo

Funcionario de la ANT que protagonizó un video cocinando un armadillo renunció a su cargo - crédito Captura de Video Instagram

El registro audiovisual comenzó a circular en redes sociales el miércoles 14 de octubre de 2026. En las imágenes, Medina Noriega revuelve una olla y se refiere al animal como “cachicamo”, una denominación habitual en los Llanos Orientales. “Hoy tenemos un cachicamo acá en Bogotá”, afirma en la grabación.

Tras conocerse el video, el máximo organismo del Ministerio Público abrió una actuación disciplinaria en etapa inicial. Según determinó, el armadillo hace parte de la fauna silvestre protegida y la tenencia y el consumo de esta especie podrían vulnerar las normas de conservación.

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Como parte de las verificaciones, dio cinco días a la ANT para remitir la certificación laboral de Medina, con información sobre su salario de 2026 y las fechas de nombramiento, posesión y renuncia. Además, ordenó a su grupo de Informática Forense identificar y preservar el video que originó la investigación.

La Procuraduría también solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que determinen si la especie está protegida y si su consumo está permitido en Bogotá. Por ahora, el proceso no contempla sanciones definidas.

Organizaciones y congresistas pidieron que se investigue el caso

La Plataforma Alto, dedicada a la protección y defensa de los animales, había solicitado una investigación sobre lo ocurrido - crédito @PlataformaALTO/X

La Plataforma Alto, dedicada a la protección y defensa de los animales, había solicitado una investigación sobre lo ocurrido. Tras hacerse pública la renuncia, la organización agradeció las denuncias que, según expresó, permiten visibilizar la situación de las especies silvestres afectadas por la caza y la destrucción de sus hábitats.

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La senadora de la Alianza Verde Andrea Padilla difundió el caso en redes sociales y pidió medidas contra el entonces asesor. La congresista dirigió su reclamo al presidente Abelardo de la Espriella y a Garrido, señalando que los armadillos son animales silvestres protegidos por la legislación.

Senadora Esmeralda Hernández denunció penalmente a funcionario de la ANT que se grabó cocinando un armadillo - crédito @EsmeHernandezSi/X

Padilla sostuvo que los hechos podrían constituir el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales, con penas que pueden incluir prisión y multas de hasta 43.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). También pidió a la Fiscalía y a la ANT investigar el caso y desvincular al funcionario.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández informó que presentó denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría y solicitó el retiro de Medina del cargo. Laura Cristina Ahumada, del mismo partido, cuestionó las implicaciones del caso para la protección de la fauna silvestre dentro de la entidad.

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“Parece que el gobierno no sabe que esta conducta involucra varios DELITOS: tráfico de animales silvestres, maltrato animal y aprovechamiento ilícito de recursos naturales. A la directora @linamariagarri1 le exigimos la destitución del funcionario, aunque conocemos su postura taurina, caballista y gallera; poco le importará la vida de un armadillo”, expresó la parlamentaria.