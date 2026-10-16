Colombia

Referendo que busca reducir el Congreso, asambleas y concejos ya tiene vía libre: Registraduría tomó importante decisión

La propuesta busca abrir una discusión sobre la representación política, la asignación de recursos públicos, la administración de justicia y las herramientas de autonomía para las regiones, a través un mecanismo de participación que dependerá del respaldo ciudadano

En caso de lograr las firmas requeridas, el referendo se llevaría a cabo el 31 de octubre de 2027; día en el que se efectuarían, además, las elecciones regionales - crédito REUTERS
En caso de lograr las firmas requeridas, el referendo se llevaría a cabo el 31 de octubre de 2027; día en el que se efectuarían, además, las elecciones regionales - crédito REUTERS
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La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó los formularios para que el comité del Referendo por las Regiones inicie la recolección de apoyos ciudadanos con los que busca, en sintesis, que se reduzca el Congreso de la República y, del mismo modo, otros órganos como asambleas departamentales y concejos municipales, en la antesala de las elecciones de 2027.

En efecto, La iniciativa, promovida por el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, busca llevar a las urnas una reforma que reduzca el número de congresistas, diputados y concejales, además de proponer cambios en la estructura estatal. Según explicó el congresista, el comité promotor ya quedó inscrito formalmente ante la entidad electoral.

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Con esa decisión, los impulsores podrán comenzar a buscar las firmas requeridas para que la propuesta avance en su trámite institucional. “Este país puede igual funcionar mucho mejor sin la necesidad de tener 13.000 concejales, 500 diputados y 267 congresistas”, afirmó Meisel al explicar el alcance de la iniciativa, que busca la reducción de las corporaciones.

Las elecciones regionales en Colombia serán el 31 de octubre de 2027 - crédito REUTERS
Las elecciones regionales en Colombia serán el 31 de octubre de 2027 - crédito REUTERS

En este proceso, el proyecto plantea que Colombia puede funcionar con una estructura política más pequeña y con recursos orientados a las necesidades de las regiones. La propuesta incluye cambios en las tres ramas del poder público, con énfasis en el gasto legislativo, la autonomía territorial y la modernización de jurisdicciones especiales.

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La propuesta cuestiona el número de congresistas, diputados y concejales

El punto más visible del referendo es la reducción de las corporaciones públicas elegidas por voto popular. La iniciativa pone sobre la mesa la permanencia de los actuales integrantes del Congreso, además de diputados y cabildantes que buscarán, en una gran mayoría, su reelección en los comicios que se llevarán a cabo el 31 de octubre de 2027 en Colombia.

Al respecto, Meisel señaló que la reducción no busca limitar la representación política, sino revisar el tamaño y el funcionamiento de las instituciones. Con ello, la idea contempla trasladar recursos estatales hacia la atención de necesidades ciudadanas y el fortalecimiento de las regiones, en vez de que sean destinados para el pago de honorarios y otros conceptos.

El senador Carlos Meisel es promotor del referendo que busca la reducción del Estado - crédito prensa Senado
El senador Carlos Meisel es promotor del referendo que busca la reducción del Estado - crédito prensa Senado

El referendo también incluye eliminar las suplencias de los miembros de las corporaciones públicas. Los promotores de esta propuesta consideran que esa modificación contribuiría a reforzar la responsabilidad directa de los elegidos ante sus votantes y a cerrar espacios para prácticas conocidas como “carruseles” que se registran en elecciones.

El referendo también plantea una revisión de la Rama Judicial

Meisel incluyó a la justicia dentro de la discusión sobre la optimización del Estado, pues senador cuestionó la existencia de seis altas cortes mientras los despachos judiciales enfrentan problemas de congestión y limitaciones presupuestarias. “Las tres ramas del poder público pueden hacer una tarea muy importante de optimización”, señaló el legislador.

Su argumento apunta a que una reorganización institucional permitiría destinar más recursos a la administración de justicia en los territorios. En ese orden de ideas, afirmó que las discusiones para reformar el Estado suelen enfrentar dificultades dentro del Congreso, tanto por los tiempos legislativos como por los intereses que intervienen en ese escenario.

Por esa razón, el comité decidió acudir a un mecanismo de participación ciudadana. La iniciativa se apoya en tres ejes: el fortalecimiento de la autonomía regional fiscal y regulatoria, la reducción de estructuras en las ramas del poder público y la modernización de jurisdicciones especiales, sin afectar la autonomía de las regiones .

Las altas cortes también se someterían a una reducción, según la propuesta que sería presentada en las urnas - crédito Corte Constitucional
Las altas cortes también se someterían a una reducción, según la propuesta que sería presentada en las urnas - crédito Corte Constitucional

El comité tendrá que reunir cerca de dos millones de apoyos

La entrega de formularios no implica una convocatoria inmediata a las urnas, ya que el paso siguiente para el trámite de esta propuesta es que el comité deberá recolectar y lograr la validación de cerca de dos millones de firmas ante la Registraduría antes de presentar el proyecto que habilitaría el proceso de referendo. Solo de esta manera verá la luz jurídica.

En ese sentido, los promotores esperan cumplir los trámites durante los próximos seis meses, por lo que Meisel dijo que el objetivo es que la votación coincida con las elecciones regionales previstas para octubre de 2027. Al ser consultado sobre esa posibilidad, confía en poder alcanzar los tiempos para que la reforma, en caso de ser aprobada, entre en vigencia.

Meisel explicó que el referendo sería sometido a consideración de los colombianos en la misma jornada electoral, lo que reduciría los costos para el país. El legislador reiteró que Colombia no puede seguir aplazando el debate sobre el tamaño del Estado, por lo que espera tener el respaldo de su partido para llevar esta discusión a las urnas.

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