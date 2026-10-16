Quedaron en libertad los expresidentes de Senado y Cámara Iván Name y Andrés Calle: los políticos vinculados al escándalo de la Ungrd ya salieron de La Picota

Los excongresistas Iván Name y Andrés Calle salieron de la cárcel La Picota de Bogotá - crédito Ungrd/Colprensa

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Los excongresistas Iván Name y Andrés Calle salieron de la cárcel La Picota de Bogotá después de que la Corte Suprema de Justicia les concediera la libertad por vencimiento de términos, según fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) citadas por Caracol Radio.

La decisión se produjo mientras avanza la investigación por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Name fue presidente del Senado y Calle estuvo al frente de la Cámara de Representantes.

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