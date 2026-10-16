Colombia

Quedaron en libertad los expresidentes de Senado y Cámara Iván Name y Andrés Calle: los políticos vinculados al escándalo de la Ungrd ya salieron de La Picota

La Corte Suprema concedió la excarcelación a los antiguos presidentes del Senado y de la Cámara, mientras continúa la pesquisa sobre la Ungrd

Según el escrito de acusación de la Corte Suprema, Los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, habrían recibido sobornos millonarios para facilitar reformas del Gobierno - crédito Ungrd/Colprensa
Los excongresistas Iván Name y Andrés Calle salieron de la cárcel La Picota de Bogotá - crédito Ungrd/Colprensa
Guardar

Los excongresistas Iván Name y Andrés Calle salieron de la cárcel La Picota de Bogotá después de que la Corte Suprema de Justicia les concediera la libertad por vencimiento de términos, según fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) citadas por Caracol Radio.

La decisión se produjo mientras avanza la investigación por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Name fue presidente del Senado y Calle estuvo al frente de la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Iván NameAndrés CalleInpecCorrupción UngrdColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

El equipo “Azucarero” tendrá su primer reto en el torneo más importante a nivel femenino del continente ante el cuadro paraguayo

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Dorado Mañana resultados de hoy viernes 16 de octubre: ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana resultados de hoy viernes 16 de octubre: ganadores del último sorteo

Colombia restableció el suministro de energía a Ecuador: el presidente Daniel Noboa envió mensaje de agradecimiento a Abelardo de la Espriella

La reanudación de los flujos desde territorio nacional representa una fuente adicional para el sistema eléctrico ecuatoriano que en los últimos meses recurrió a una mayor operación de centrales termoeléctricas para respaldar la oferta interna

Colombia restableció el suministro de energía a Ecuador: el presidente Daniel Noboa envió mensaje de agradecimiento a Abelardo de la Espriella

Karol G lanzó el video de ‘BbY WOW’ con los españoles Judeline y Rusowsky: lo grabó durante uno de sus conciertos

La colombiana publicó imágenes de su encuentro con los músicos españoles, cuya canción supera las 322 millones de reproducciones en Spotify

Karol G lanzó el video de ‘BbY WOW’ con los españoles Judeline y Rusowsky: lo grabó durante uno de sus conciertos

La Corte Suprema confirmó condena contra el exmagistrado José Leonidas Bustos, señalado de hacer parte del cartel de la Toga: “La ética judicial es innegociable”

El fallo lo declaró responsable de concierto para delinquir y cohecho propio, y mantuvo su absolución por tráfico de influencias y pidió al Gobierno activar las gestiones diplomáticas necesarias para lograr su extradición desde Canadá, donde permanece fuera del alcance de la justicia nacional

La Corte Suprema confirmó condena contra el exmagistrado José Leonidas Bustos, señalado de hacer parte del cartel de la Toga: “La ética judicial es innegociable”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Karol G lanzó el video de ‘BbY WOW’ con los españoles Judeline y Rusowsky: lo grabó durante uno de sus conciertos

Karol G lanzó el video de ‘BbY WOW’ con los españoles Judeline y Rusowsky: lo grabó durante uno de sus conciertos

Fonseca ya no se presentará en El Campín: el Vive Claro será el nuevo escenario del concierto, que tendrá algunos cambios

⁠Greeicy habló sobre los problemas legales de su papá y reveló que pensó retirarse de los escenarios: “Sentía que me iban a tirar tomates”

Mon Laferte y otros artistas internacionales reaccionaron a sus shows en Rock al Parque 2026: así se pronunciaron en redes sociales

La electrónica de Anyma y su espectáculo ‘ÆDEN’ se tomarán el parque Simón Bolívar de Bogotá en 2027: todo lo que debe saber

Deportes

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Caracas FC finalmente podrá viajar a Ecuador para jugar contra Santa Fe por la Libertadores Femenina: la mayoría de las jugadoras recibieron la visa

Este es el joven piloto colombiano que correrá con Ferrari, el histórico equipo del alemán Michael Schumacher

Se cayó otro técnico en la Liga BetPlay: este es el entrenador número 11 que se va del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre de 2026

Jorge Carrascal jugó con Flamengo en el empate ante Estudiantes por la Copa Libertadores y así lo calificó la prensa brasileña: “Proactivo”